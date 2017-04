HIPPISME - 5E JOURNÉE : Alpha Pegasi ouvre son compteur

Cette cinquième journée a démarré sur une piste molle à 3.1 unités suite aux averses qui ont arrosé la capitale durant la nuit de vendredi. Après la troisième épreuve, le pénétromètre affichait 3 unités, mais ce n'est pas pour cela qu'on eut droit à de meilleures performances chronométriques. En effet, la moyenne des vainqueurs d'hier était d'environ 5 secondes supérieures à celles de leurs class records respectifs. À titre d'exemple, Alpha Pegasi remporta l'épreuve phare sur 1365m en 1.26.09, tandis qu'un 1400m fut couvert en 1.29.58. Néanmoins, on put voir émerger quelques petits champions à l'instar de Var's Dream et Count Henry, qui ont survolé leurs épreuves respectives avec des chronos plus honorables.

S'il avait commis quelques erreurs lors de ses premières montes au Champ de Mars, Kersley Ramsamy semble avoir trouvé ses marques sur notre hippodrome. Le cavalier mauricien, victorieux une semaine plus tôt sur Golden Ball, se signala hier avec un beau doublé signé Black Tractor et Alpha Pegasi, et regagne l'Afrique du Sud où il terminera son apprentissage avec trois victoires. Alpha Pegasi tira profit de sa ligne intérieure pour obtenir un parcours en or derrière Ryder Cup avant de forcer la différence au finish.

The Tripster s'élança maladroitement de sa stalle et dut être sollicité pour déborder Ryder Cup, qui s'était montré le plus prompt de sa première ligne. Visiblement peu intéressé à mener les débats, Steven Arnold n'insista pas lorsque The Tripster le contourna dans le premier tournant. Bien que le meneur imprimat une allure modérée, il comptait deux bonnes longueurs sur Ryder Cup. Kersley Ramsamy profita, lui, de sa deuxième ligne pour placer Alpha Pegasi sur les barres dans le dos de Ryder Cup et il fit l'essentiel pour empêcher Jolie Roger de lui ravir cette position. Après que Lerena eut demandé un effort à Tabreek pour conserver la corde face à New Hampshire, le coursier de Gilbert Rousset se montra ardent et dut être déboité afin d'éviter les talons d'Alpha Pegasi, poussant ainsi New Hampshire à évoluer en troisième épaisseur à partir de là. Split The Breeze, qui avait été gêné au départ, en profita pour se rapprocher à la corde. Repris sur le premier furlong, Mr Leyend fermait la marche et se contenta d'une course tranquille pour sa rentrée.

The Tripster durcit l'allure à partir de la route, tout en gardant les réserves pour l'ultime ligne droite. Ryder Cup fut déboité dans la dernière courbe pour se lancer à ses trousses, ce qui permit à Alpha Pegasi de bénéficier d'un boulevard à la corde. Le futur gagnant eut davantage d'espace sur les derniers 100m, car The Tripster versa à l'extérieur sous la cravache de Rama, incommodant Ryder Cup qui gêna à son tour Jolie Roger, qui dut être repris. New Hampshire fut également gêné suite à cet incident. Rama plaida coupable sous la règle 160 A (f) de « careless riding », écopant d'une suspension d'une semaine. Alpha Pegasi refit, lui, du terrain à chaque foulée à l'intérieur pour s'imposer par une longueur. C'était sa première victoire sur notre turf en dix sorties.

Doublés de Ramsamy et Bardottier

Auparavant, Kersley Ramsamy se signala sur Black Tractor, qui tout comme Alpha Pegasi, ouvrait son compteur au Champ de Mars. Cependant, l'attente fut moins longue pour Alain Perdrau, car ce coursier n'était qu'à sa troisième sortie sous ses couleurs. Triad Of Fortune misa sur son bon pas initial et sa première ligne pour se porter en tête. Impliqué dans une bousculade sur la partie initiale, Black Tractor dut faire un petit effort pour se positionner. Sachant qu'il se montrerait ardent s'il le mettait sous pression, son cavalier ne le bouscula pas et se contenta de suivre en one off dans le virage avant de prendre le relais à l'avant en début de descente. Ce qui permit à In The Trenches, qui évoluait jusque-là en troisième épaisseur, de se placer sur l'arrière-main du meneur. Antwerp était quatrième à l'intérieur d'Impressed, qui précédait Al Dangeur, Charles My Boy, Max The Man, Tigre Libre et Wing Man respectivement. Après avoir demandé un petit effort à Black Tractor, Ramsamy le laissa souffler dans la descente. Ce qui lui permit de sortir un joli coup de reins dans la ligne d'arrivée, où il résista au finish d'Antwerp. Ce dernier aurait sans doute pu prétendre à la victoire s'il avait pu bénéficier du passage entre les deux chevaux de tête à l'entrée de la ligne droite. Malheureusement pour lui, Triad Of Fortune versa à l'extérieur, bousculant le représentant de Simon Jones qui dut être dirigé à l'extérieur afin de pouvoir prolonger son effort. Cependant, bien accompagné par Ramsamy, Black Tractor maintint le rythme pour contrer cet assaut jusqu'au bout.

Outre Ramsamy, Bardottier se signala aussi en deux occasions hier. La première fois sur Social Network qui donna raison à Raj Ramdin de l'aligner pour la deuxième semaine consécutive après sa deuxième place derrière Chap Trap. Le parcours réduit n'était pas pour lui déplaire, mais il avait contre lui le fait de s'élancer de l'extérieur. À son intérieur se trouvait son compagnon d'entraînement, Put Foot Singe qui affectionne également la course à l'avant, mais c'est Punters King qui se montra le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Cependant, avec sa dixième ligne, le favori fut condamné en épaisseur et Rye Joorawon choisit de le reprendre après un furlong pour le placer sur le flanc de Put Foot Singe, qui dut être ramené par son cavalier lorsque Social Network se rabattit à la corde. Rasta Rebel qui suivait, dut être repris à l'extérieur afin d'éviter les talons de Put Foot Singe, gênant Vigilante.

Jeanot Bardottier plaida coupable de « careless riding » sous le Rule 160 A (f) et il fut sanctionné d'une mise à pied d'une journée. Une fois les choses en main, Bardottier prit le soin de laisser souffler sa monture et même lorsque Bright And Blue se rapprocha dans la descente, il ne broncha pas. Le meneur attendit le poteau des 600m pour lancer le sprint. Dans le dernier virage, Social Network avait déjà une bonne marge de manœuvre. Montante tenta, lui, de s'infiltrer à l'intérieur de Put Foot Singe, mais il dut attendre la fin des false rails avant de pouvoir faire son effort. Il eut trop de terrain à refaire pour pouvoir inquiéter Social Network sur lequel Bardottier écopa d'une amende de Rs 5 000 « for making a celebratory gesture in an excessive manner before the winning post ».

Jeanot Bardottier réalisa le doublé sur Greatfiveeight, qui était en action dans The Botanique Cup réservée aux nouvelles unités. Du lot, seuls Mexican Sun et Kimberly avaient une course dans les jambes. Le favori se nommait Dealer's Charm, qui avait tapé dans l'œil à l'heure des galops. Cependant, le premier représentant de Vincent Allet ne fut jamais en mesure de faire sentir sa présence à l'arrivée. Confié à l'apprenti Ramgopal afin de bénéficier de sa décharge de 3kg, Mexican Sun fut condamné en épaisseur dans les premiers tournant suite à son départ moyen et fut mis sous pression afin de disputer le commandement à Greatfiveeight dans la descente. À la rue du Gouvernement, Mexican Sun montrait déjà des signes de faiblesse. Kimberley s'était, lui, montré le plus rapide à l'ouverture des boîtes, mais vu la présence de Greatfiveeight à son intérieur, Khathi préféra le reprendre pour tenter de le placer sur les barres. En ce faisant, il incommoda Zen Master, mais Khathi ne fut pas sanctionné, les commissaires étant d'avis qu'il fit « l'effort nécessaire » pour redresser sa monture. Ce qui n'est pas une évidence sur le film de la course qui nous est proposé.

Dealer's Charm était cinquième devant Rock On Geordies et It Doesn't Matter, tandis que Havana Breeze avait du mal à suivre le rythme. Au poteau des 600m, Khathi dut déboiter Kimberley afin de contourner Mexican Sun qui n'avançait pas. Greatfiveeight aborda la ligne droite avec de solides prétentions et bien que se montra green, il prolongea son effort jusqu'au bout pour résister à Kimberley, qui changea de trajectoire pour incommoder Mexican Sun et It Doesn't Matter.

Var's Dream et Count

Henry en roue libre

Une semaine après avoir ouvert son compteur sur Victory Team, Matthew Palmer remit ça sur le kilomètre sur Var's Dream, qui confirma son étendard de favori en l'absence de son récent vainqueur Answeringenesis. Ce jour-là, cet élève d'Amardeep Sewdyal évoluait dans une valeur supérieure et il s'était vivement rapproché sur le tard sous la conduite de Nishal Teeha, mais il avait échoué d'un rien. Hier, Palmer prit la direction des opérations dès les premières encablures devant Lord Al et Prince Georges. L'Australien démontra ses qualités de juge du pas et ne bouscula jamais sa monture qui creusa l'écart dans le dernier tournant avant de déposer ses adversaires. Il s'imposa par plus de 6L devant Purple Rain, qui fut crédité d'une bonne course de rentrée.

On s'attendait à une arrivée serrée dans The 200 Years of Passion Trophy, car, sur le papier, aucun cheval ne sortait vraiment du lot. Certes, Without A Doubt avait convaincu à ses débuts, mais il affrontait cette fois un lot supérieur tout comme Right To Tango, qui s'était signalé à sa reprise. Les points d'interrogation venaient surtout des quatre nouveaux, dont Count Henry, qui avait laissé entrevoir des qualités lors de ses exercices matinaux. Cependant, il n'avait pas donné entière satisfaction à son entourage, d'où sa participation aux derniers barrier trials. Parti lentement de sa ligne extérieure, Count Henry suivit tranquillement en queue du peloton. Il faut dire qu'il fut aidé par le train qui fut plus rythmé que celui de l'épreuve principale pourtant disputée sur un meilleur terrain avec Captain's Cronicle en tête. Lerena attendit la route pour demander un effort à sa monture. Count Henry eut cependant à faire les extérieurs afin de contourner Declarator, puis le reste du peloton. Il accrocha le meneur à l'entrée de la ligne droite avant de gagner en roue libre. Ségeon se démena sur Right To Tango pour ravir la deuxième place à Without A Doubt timidement accompagné par Arnold.

Le jockey de l'écurie Gujadhur se montra plus convaincant sur Apple Pie qui priva une fois de plus Burg de sa première victoire sur notre turf. Il faut dire que l'allure régulière imprimée par Moonlight Runner, qui était muni d'œillères pour la première fois, servit les desseins des finisseurs. Après avoir suivi en sixième position sur le flanc gauche de Cash Lord, Ségeon lança Burg en épaisseur à 400 mètres de l'arrivée afin de contourner In Your Dreams qui n'avançait pas – un examen vétérinaire releva que le cheval était distressed et qu'il avait saigné. Dans un premier temps, Arnold opta également pour l'extérieur, mais il se ravisa lorsque Cash Lord fut déboité. Cela permit à Apple Pie de bénéficier du chemin le plus court. Navistar fut le premier à accrocher Moonlight Runner, qui plafonna comme attendu dans la ligne d'arrivée, mais le représentant de Shirish Narang, qui changea de trajectoire, ne put passer à la surmultipliée. Burg mit le nez à la fenêtre à 100 mètres du but, mais à son intérieur, Apple Pie termina en force pour créer la surprise.

Après une semaine sans, Robert Khathi et Shirish Narang ont renoué avec le succès grâce à Seven Carat. Ce dernier restait sur une convaincante victoire devant Studiolo, mais on accordait au représentant de Ramapatee Gujadhur de meilleures garanties avec le rallongement du parcours. Pourtant, la tenue de Seven Carat n'était pas sujette à caution, car il avait terminé deuxième lors de ses deux tentatives sur 1600m et troisième lors de son unique sortie sur 1650m. Sans doute craignait-on que Tornado Man ou Spin A Coin essaient de le sortir de son pas. C'est sans surprise que l'on vit ces deux chevaux suivre dans le sillage du meneur, qui partit sur de bonnes bases avant de réduire la course au maximum. En revanche, on fut étonnés d'apercevoir Noordhoek Ice sous pression dans la première montée alors qu'il était condamné en troisième épaisseur de sa ligne extérieure et d'essayer de se rapprocher du meneur, lui qui a démontré des qualités de finisseur en Afrique du Sud. C'est en toute logique qu'il termina sur les genoux. La course fut finalement réduite à un sprint sur 400m. Seven Carat accéléra sèchement lorsque Halabaloo se rapprocha de lui et ils prirent de vitesse le reste du champ. Seven Carat abusa de la largeur de la piste, mais il prolongea son effort pour l'emporter facilement.

DÉCLARATIONS

YANNICK PERDRAU (entraîneur Alpha Pegasi) :

« Alpha Pegasi est un cheval qui a des soucis comme tout le monde le sait. C'est un bleeder. On le cerne beaucoup plus facilement maintenant. L'année dernière il avait été battu de peu par un certain Prince Of Thieves. C'est un cheval qu'on estime beaucoup et qui avait même participé à la Duchesse la saison dernière. Je suis très content pour ses propriétaires qui se sont montrés très patients. Alpha Pegasi est un cheval qui a besoin de beaucoup de circonstances et aujourd'hui (ndlr : hier), ce sont la piste et son bon couloir qui l'ont aidé. »

GILBERT ROUSSET (entraîneur Count Henry) :

« Je dois dire qu'il m'a beaucoup surpris de par la façon dont il s'est imposé. À mon avis, il n'est pas encore à cent pour cent de ses moyens, étant un peu enveloppé. Il n'a pas été facile à entraîner, car il était strange to the course comme on dit. On a pris le temps qu'il fallait et on lui a fait passer un barrier trial mardi pour être sûr. Je dois avouer que le style dans lequel il gagne promet pour l'avenir. »

RAMAPATEE GUJADHUR (entraîneur Apple Pie) :

« Tout le mérite revient à Gopal. Apple Pie avait progressé après sa dernière course, mais Gopal était d'avis qu'il ne fallait pas le bounce au départ. C'est ce que j'ai dit au jockey. Je pense aussi que le train d'enfer l'a beaucoup aidé également. »

RAJ RAMDIN (entraîneur Social Network) :

« Le fait d'avoir deux front runners dans la course, les instructions étaient que celui qui sautait le mieux partirait pour éviter tout coupe-gorge à l'avant. Jeannot Bardottier en jockey expérience a fait la différence. La semaine dernière Social Network s'est fait battre par Chap Trap qui était trop fort dans cette classe, c'est la raison pour laquelle je l'ai remis cette semaine. »

PREETAM DABY (entraîneur Great Five Eight) :

« Le cheval était très bien dans le paddock et même à l'entraînement il a réalisé un bon galop. Les nouveaux à l'écurie s'entraînent très bien et petit à petit on trouve nos marques. Je pense qu'on fera une très belle saison. On fait confiance à Jeannot Bardottier pour l'instant, car il nous donne de bons résultats. »

6e Journée – La Coupe du Cent Cinquantenaire – G2 – (55+) – 1500m

Duel Rousset-Maingard en perspective

Après avoir laissé la scène aux seconds couteaux lors des deux dernières journées, les chevaux de l'élite effectueront leur retour à l'avant-plan samedi prochain dans la Coupe du Cent Cinquantenaire sur 1500m, qui s'annonce déjà explosive. À une semaine de ce rendez-vous, on est tenté de dire qu'on pourrait se diriger vers un duel Rousset-Maingard, ces établissements étant susceptibles de sortir l'artillerie lourde.

Du côté du champion en titre, on a bien l'intention de faire comprendre l'intérêt pour cette épreuve frappée d'un label de Groupe 2 avec pas moins de quatre chevaux pouvant figurer dans les entrées de mardi. Le porte-drapeau sera sans doute Charles Lytton, auteur d'une excellente entrée en matière il y a quatre semaines. Le vainqueur de la dernière édition du Princess Margaret Cup appréciera le parcours rallongé de cent mètres et, avec un galop dans les jambes, sera un os dur à croquer pour ses adversaires. Même si sa priorité cette saison est le championnat des 4 ans, Prince Of Thieves viendra aussi avec des ambitions légitimes s'il est au départ de cette épreuve. Sa belle fin de course à sa reprise lors de la 2e journée n'avait pas laissé insensible. Bien que terminant dernier, Recall To Life n'est également pas passé inaperçu lors de sa rentrée sous la selle de Nishal Teeha. Avec une course dans les jambes, il sera plus percutant surtout qu'il appréciera le rallongement du parcours. Au cas où Gilbert changerait de fusil d'épaule, en trouvant par exemple que le poids pourrait avoir raison de trois chevaux précités, il peut toujours se tourner vers Karraar. Une des révélations 2016, il aura pour lui de porter un handicap favorable. On aurait pu ajouter Scotsnog à cette liste, mais il nous revient que son entourage lui préfère un autre engagement, qui interviendra dans les semaines à venir.

Ricky Maingard, qui vit un début de saison des plus tourmentés, compte sur cette course pour se donner un bol d'oxygène. Pour ce faire, il compte bien sortir son armada en vue d'offrir une bonne réplique à Gilbert Rousset. One Cool Dude sera le fer de lance de cette formation. On se souvient que son entraîneur avait déclaré publiquement que cette course fait partie des objectifs de ce coursier. Hormis le hongre bai brun, on prête aussi l'intention à Ricky Maingard d'aligner Speed Limit, Chinese Gold et Elite Class. Le premier nommé sera à sa première sortie cette saison et, sur ce qu'il a démontré en 2016, il devrait franchir un palier cette saison. Malchanceux à sa reprise, Chinese Gold sera avide de revanche. Les 1500m sont dans ces cordes, mais à ce niveau ce n'est pas gagné d'avance. En revanche, Elite Class, impressionnant vainqueur à sa reprise, sera à sa première tentative à ce niveau, lui qui avait débuté sa carrière mauricienne en… C8 (0-25) il y a trois ans! Sachant toute l'estime que son entourage lui porte, on est d'avis qu'il ne viendra pas faire de la figuration si sa candidature est maintenue.

Si ces deux établissements devraient en principe se disputer la victoire, les autres ne viendront certainement pas avec la fleur au fusil. Gujadhur pourrait compter sur Kremlin Captain, qui renouera avec la compétition six mois après sa nette défaite dans la Coupe d'Or, Bouclette Top et Tandragee. Steven Arnold semble avoir bien aimé le barrier trial du Cheval de l'Année 2015 et on est d'avis qu'il se présentera au meilleur de sa forme. Du côté de Rameshwar Gujadhur, les candidatures de M L Jet et Captain Magpie sont les plus cités, alors Perdrau et Jean-Michel Henry devront avoir un représentant chacun avec Nordic Warrior et Open Heir respectivement. Ce dernier, un miler de 5 ans, a été longuement entraîné et sera à ses débuts au Champ de Mars.



