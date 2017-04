HISTOIRE : Maurice et Rodrigues, un même destin forgé par le colonialisme

Un quotidien du mardi 3 janvier dernier faisait état d'une déclaration d'un leader politique Rodriguais à l'effet que c'est par hasard que Rodrigues fait partie de l'Etat mauricien. Cette déclaration mérite un rappel sur le passé colonial de l'île Rodrigues, ne serait-ce que pour rétablir les faits.

Pour rappel, malgré leurs situations géographiques dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, selon le professeur Claude Vanquet, historien de l'université Aix-Marseille, Maurice, la Réunion et Rodrigues sont les îles les plus tardivement peuplées au monde. En effet, il faut attendre la découverte du Nouveau Monde et le passage de la route du Cap par Vasco de Gama et Bartolomeo Diaz en 1497 pour que ces îles soient mises sur la mappemonde. Le Navigateur portugais Albert Cantino fait état en 1502 d'une carte arabe où les îles en question apparaissent au nom de Dina Moraze, Dina Mograbine et Dina Arobi. D'abord, si Arabe et Portugais ont visité Rodrigues, ils n'ont laissé aucune trace de leur présence dans l'île. Au mieux, on pourrait dire que les Portugais ont laissé grandir des animaux, tels que des singes et des porcs, pour leur alimentation lors de futures escales. Seule l'île de la Réunion porte le nom de Santa Appollina, ce qui laisse présager, selon le calendrier liturgique, que cette île fut découverte un certain 9 février, sans mention toutefois de l'année.

En ce début du 16e siècle, les Portugais ont une avance comme navigateurs : grâce à leurs caravelles, ils peuvent dorénavant parcourir les océans. Notre archipel porte d'ailleurs le nom d'un de leurs navigateurs, Pedro Mascarenhas, alors que l'île Rodrigues porte le nom d'un autre navigateur lusitanien, Diego Rodriguez.

Cependant, dans l'histoire connue, ce sont les Hollandais qui, en 1601, auraient foulé en premier le sol rodriguais quand l'équipage du Wachter, commandé par l'amiral hollandais Wolphart Harmansen, accosta l'île par le biais de trois chaloupes. Dès lors, Hollandais, Français et Anglais se succèderont sur l'île, le temps d'une escale pour prendre des « rafraichissements », entendez des tortues. Le plus long séjour dans l'île est attribué aux membres de l'équipage du navire hollandais le Berckhout qui y passa trois mois.

Mais antérieurement, ce sont les Français qui auraient pris l'initiative d'annexer Rodrigues au nom de Louis XIII en 1642 au Royaume de France. Rodrigues restera toutefois un no man's land pendant quasiment un demi-siècle quand, en 1691, un groupe de huguenots dirigé par François Léguât décide de fonder une colonie dans l'île paradisiaque de Rodrigues loin des persécutions dont subissaient les protestants français après la révocation de l'Edit de Nantes en 18 octobre 1685.

Selon un plan bien établi, la bande à Léguât devait être rejointe par d'autres compagnons, mais il n'en fut rien. Au terme de deux années insupportables, Francois Léguât et six de ses compagnons — un d'être eux étant mort — décident de regagner Maurice à bord d'un rafiot.

Présence française de 1742 à 1809

En 1725, une mission fut confiée à Julien Tafforet par le Conseil supérieur de Bourbon pour une prospection des potentialités halieutiques de l'île Rodrigues, dont la conclusion fut que les lieux étaient peuplés par un nombre considérable de tortues de terre.

La présence française ne se fera plus régulière qu'au début du 18e siècle, ces visites seront essentiellement motivées pour la levée des tortues de terre qui abondent dans l'île. On sait que l'historien et chercheur Alfred North Coombes en a répertorié pas moins de 300 000 têtes ayant fait l'objet de commerce entre l'Isle de France et l'Ile Bourbon. Les séjours des entrepreneurs, des contremaîtres et des travailleurs esclaves dans l'île seront consacrés essentiellement au ramassage de tortues. Mais la visite des voiliers français va décroitre à cause de l'épuisement des stocks. Dès lors, la présence française à Rodrigues ne sera que symbolique et les visites sporadiques.

Un fait intéressant à noter : l'affectation de Desforges Boucher en 1759 en tant que gouverneur, dans la lettre de nomination duquel on fait mention de l'lsle de France, de Rodrigues, de Sainte Marie et d'autres petites îles dépendant de ce gouvernement. Cependant il faut attendre la Révolution française pour voir la nomination, en 1794, d'un Commissaire civil en la personne de Philibert de Marragon.

Ce dernier fut en un sens le premier Européen à s'établir d'une façon permanente dans l'île et bénéficiera de concession ainsi que son épouse. D'autres colons viendront par la suite, mais les évènements liés aux guerres napoléoniennes vont changer le devenir de Rodrigues. En 1803, étant données des hostilités entre Anglais et Français, Isidore de Caen ordonne l'évacuation des citoyens français de l'île. Ils seront une vingtaine à quitter l'île, hormis Philibert de Maragon et sa famille. Depuis la cassure de l'île de France avec la mère patrie sur la question de l'abolition de l'esclavage, l'île dépend de plus en plus du pillage des navires britanniques par des pirates et autres corsaires pour vivre et survivre…

Le dommage occasionné au commerce britannique avec l'Inde est tel que Londres décide de réagir par de grands moyens. Tant que les Français occuperont l'Isle de France, la Route des Indes ne sera pas libre. Cette déclaration de William Pitt, Premier ministre à la Chambre des communes, sera le prélude à un plan pour investir l'Isle de France.

Rodrigues, tête de pont, pour l'invasion des grandes Mascareignes

Sur les instructions du haut commandement, l'amiral Bertie, commandant en chef des forces britanniques à l'est du Cap de Bonne Espérance, un plan de grande envergure fut mis sur pied pour s'emparer des îles Mascareignes. En premier lieu, un dépôt de vivres à partir de l'île Rodrigues fut aménagé. L'opération fut placée sous le commandement de Lord Minto, gouverneur général des Indes.

En conséquence, le 24 juin 1809, le navire Bellicose, ayant à son bord le général Keating, quitta la Grande Péninsule avec 200 soldats européens et quelque 800 Cipayes et enfin trois jardiniers pour l'île Rodrigues. L'arrivée des forces de l'Empire fut un évènement sans précédent dans l'histoire de cette petite île de l'océan Indien qui ne compte alors que 104 habitants… Quelque temps après, d'autres navires devaient porter quelque 5000 hommes, dont 200 Cipayes, lesquels devaient camper en un lieu connu plus tard comme « Anse-aux-Anglais » dans le nord de l'île.

Rodrigues ayant été désertée par la France, les Britanniques en prirent possession sans autre formes de procès comme en témoigne le procès-verbal du général Henry Keating en date du 5 avril 1809 et qui se lit comme suit : « Conformément aux ordres de l'honorable gouverneur et du conseil de Bombay, j'ai mis à terre les forces sous mes ordres et pris possession de l'île Rodrigues au nom de l'honorable compagnie anglaise des Indes orientales ; en conséquence, la prise de ladite île est notifiée au gouvernement et aux habitants qu'ils continueront de jouir sans aucun trouble de leurs propriétés étant de l'exercice de leur religion et de leur droit de la même manière dont ils jouissaient avant l'arrivée du détachement anglais. Les habitants étant considérées en un état de parfaite neutralité et ils se tiendront tranquilles relativement aux vues politiques. »

C'est à partir de l'île Rodrigues que cette formidable armada de 21 navires de guerre et de 46 transporteurs de troupes devait partir pour donner l'assaut à l'Isle de France. C'est une armée de 16 000 hommes qui devait investir l'île Bourbon, laissée quasiment sans défense le 21 septembre1809.

Les troupes de l'Empire resteront dans les parages avec Rodrigues comme avant-poste et établiront le blocus complet de l'Isle de France. Le 20 août 1810, elles tenteront une incursion par le Sud et essayeront de prendre les Français par la ruse. Mais les navires de guerre du général Isidore de Caen opposeront une résistance farouche.

Après un combat dans la Baie-du-Grand-Port, la flotte britannique fut mise en déroute dans la nuit du 23 au 24 août. Mais ce n'était que partie remise, les forces britanniques se replieront une nouvelle fois sur Rodrigues. Le 29 novembre, les Britanniques décidèrent de passer à la vitesse supérieure à cause de l'imminence de la période cyclonique. On connaît la suite : l'Isle de France laissée sans défense quasiment, il n'y avait plus que 2000 hommes de troupe et 2000 réservistes. Ni les esclaves ni les gens de couleur ne purent être mis à contribution pour la défense de l'île, par peur qu'ils se révoltent, comme ce fut le cas à ST Domingue-Haïti.

Le 3 décembre 1810, les troupes britanniques ayant progressé quasiment sans résistance, les forces françaises admettront la défaite. Le traité de capitulation sera généreux, au dire même de l'empereur Napoléon Bonaparte, envers les colons français qui décideront d'y rester et feront bon ménage avec la puissance occupante.

Selon l'article 8 du Traité de Paris signé le 30 mai 1814, les Britanniques restitueront l'île Bourbon aux Français, mais conserveront l'Isle de France et Rodrigues comme le témoigne le procès-verbal Article 8 : « Sa Majesté britannique stipulant pour elle et ses alliés s'engage à restituer à Sa Majesté très chrétienne Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements dans les mers et sur les continents en Amérique, de l'Asie, à l'exception toutefois de l'île de Tobago, de Ste Lucie et de l'île de France et ses dépendances, notamment Rodrigues et les Seychelles, lesquelles Sa Majesté très chrétienne cède en toute propriété et souveraineté comme aussi à la partie de St Domingue cédée à la France par le Traité de Bâle et que Sa Majesté très chrétienne rétrocède en toute propriété et souveraineté. »

Occupation britannique 1809-1968

Alors que les Britanniques encourageront l'expansion tous azimuts de l'industrie sucrière à Maurice, en facilitant l'entrée du sucre mauricien sur le Marché de Londres dès 1825 et faciliteront ensuite l'arrivée massive de travailleurs engagés des Indes, ils n'auront aucun plan de développement pour Rodrigues, vu le sol ingrat et le manque d'eau.

Ce n'est qu'en 1843 qu'ils mettront sur pied un début d'administration pour l'île. Au mieux, ils faciliteront l'arrivée des colons venus de Maurice, de la Réunion et de France et à ces derniers seront allouées des concessions pour le développement de l'élevage, de la pèche et de l'agriculture. Les esclaves libérés n'auront droit à rien, si ce n'est d'être au service des colons établis dans l'île. Pratiquement aucune terre ne sera allouée à la population d'anciens esclaves durant toute l'occupation britannique. Pour ces derniers, il faudra attendre les années 80 du siècle dernier pour qu'ils aient droit à des baux sur la colline qualifiée comme de petits arpents du « Bon Dieu ».

Les dépenses administratives seront soutenues par la colonie de Maurice. Aucune aide ne sera dispensée aux fermiers. Les ressources de ce self supporting island résidera dans la vente des produits de la pêche et des fruits de mer salés et séchés, de la vente du gros et du petit bétail et de produits agricoles comme en témoignent les Annual reports on Rodrigues (1920-1942).

Une exploitation éhontée caractérisera ces échanges entre commerçants venus de Maurice et fermiers dans l'indifférence des autorités coloniales. Durant toute l'occupation britannique, Rodrigues sera le parent pauvre, aucun plan de développement ne sera mis sur pied pour améliorer ses potentialités halieutiques ou son élevage. Les routes ne seront que des grands sentiers à peine carrossables. Le seul évènement marquant fut la pose des cables sous-marins entre Mombassa et l'Australie ayant comme relais Rodrigues, en 1901.

En 1867 Maurice est dotée d'une nouvelle constitution qui veut que chaque district élise un représentant pour siéger au Conseil législatif. Malgré le fait que Rodrigues a alors une population de 1769 âmes, elle ne sera pas appelée à élire un représentant. A la faveur de la construction d'écoles, d'un service de santé et le maintien d'une force constabulaire, le budget de Rodrigues fini par grossir, ce qui pousse le député Célicourt Antelme des Plaines Wilhems à dire, en 1890, que le gouvernement britannique devait prendre en charge les dépenses de l'île. Mais il n'en fut rien, car Rodrigues était partie intégrante de la colonie de Maurice.

Rodrigues à l'heure du changement

Dans un autre ordre d'idées, un flux migratoire constant a toujours caractérisé la venue des Rodriguais vers Maurice. La conscription des Rodriguais dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale fut le début d'une grande aventure et de changements profonds.

Les Rodriguais combattront aux côtés de leurs concitoyens de Maurice sur le front d'Italie et de Libye, d'autres seront enrôlés dans la Royal Pioneer Corps pour la surveillance du Canal de Suez. L'absence d'institutions secondaires incitera des familles rodriguaises à migrer vers Maurice avec leurs enfants, alors que sècheresse, chômage et précarité eurent pour effet d'accélérer ce flux migratoire. Grâce à leurs corpulences, bon nombre trouveront de l'emploi comme dockers et stevedores. Même à ce jour, ce flux migratoire est loin d'avoir tari.

Certaines régions de Maurice ont une forte concentration de familles rodriguaises où hommes et femmes trouveront emploi dans la zone franche de Service, dans le fish hub et au port. Le Centre Aurelie Perrine dans la région portuaire est un hommage rendu à un de ces braves travailleurs aux forces herculéennes venus s'établir à Maurice. Ce flux migratoire fut tel qu'on peut se demander, valeur du jour, s'il n'y a pas autant de Rodriguais à Maurice qu'à Rodriguaes, les registres maritimes portant foi !

Changements constitutionnels

Dans le sillage de la décolonisation de l'Empire britannique, l'île Maurice sera dotée d'une nouvelle Constitution en 1948 et le vote censitaire ne sera plus en vigueur. Rodrigues a alors une population de 15 000 âmes, mais elle ne sera pas pour autant appelée à élire de représentants pour siéger au Conseil Législatif de Maurice. Pis, en 1958 la Commission Trustam Eve, responsable de la délimitation des circonscriptions électorales, a tout simplement ignoré que Rodrigues et les Rodriguais existent. Il a fallu qu'en 1963 Cléménr Roussety, membre du PMSD, loge une pétition en cour pour déclarer que la Constitution de Maurice était illégalement constituée, pour que les Rodriguais puissent élire leurs représentants au futur Parlement mauricien en août 1967.

En dépit du fait que les Rodriguais se méfiaient de l'Indépendance, rappelons qu'ils votèrent à 98 % contre, c'est l'Indépendance qui a poussé Rodrigues à faire des pas de géants et d'entrer dans le 21e siècle. Une étude comparative sur des allocations budgétaires consacrées à Rodrigues durant l'occupation Britannique et la période poste Indépendance démonte que Rodrigues n'est plus cette Island in a forgotten sea, mais bien une partie intégrante de la République de Maurice et qui bénéficie de tous ce que le reste de la population de la République jouie.

Rodrigues n'a pas échappé à la frénésie des grands départs qui gagna les minorités chrétiennes dans le sillage poste indépendance. Une importante frange de la population Rodriguaise se laissa tenter vers une migration vers les Terres australes. Cette migration concernait toutefois les populations d'origine européenne et autres apparentés. Le paysage de Rodrigues s'en est trouvé altéré à bien des égards.

En 2001, l'aspiration des Rodriguais pour plus d'autonomie dans la gestion de leur île sera consacrée avec l'entrée en vigueur du Rodrigues General Assembly Act. Comme quoi, le hasard a su bien faire les choses pour cette île laissée pour compte durant toute l'occupation britannique.

