HUSSEIN ABDOOL RAHIM : « Je ne savais pas que j’avais des documents explosifs en main… »

Il a 31 ans, fait de la musculation et se présente comme un joueur professionnel, un punter, dit-il. C’est à ce titre qu’il a fait la connaissance d’un directeur de compagnie, d’un avocat et de l’ex-ministre de la Justice pour monter une opération de paris sur internet. C’est tout au moins ce qu’il a affirmé mercredi dans un affidavit long de plus d’une centaine de paragraphes et de plus d’une trentaine d’annexes. Le contenu de cet affidavit a obligé le Premier ministre à demander à l’ex-ministre de la Justice de soumettre sa démission, jeudi après-midi. Quelques heures auparavant, grâce à un confrère, nous avions pu rencontrer Hussein Abdul Rahim. Voici sa version de l’affaire qui occupe la une de l’actualité depuis lundi dernier.

Qui êtes vous Hussein Abdool Rahim et que faites-vous dans la vie ?

— Je suis un Mauricien de 31 ans qui vit chez ses parents à Port-Louis. Après mes études secondaires, j’ai commencé un cours d’ACCA que j’ai arrêté, et j’ai travaillé dans l’entreprise familiale de construction. Depuis 2015, je gagne ma vie en jouant sur les matches de football et les courses sur internet.

On peut dire que vous êtes un zougadere professionnel ?

— Non, je suis un « punter ». Un zougadere c’est quelqu’un qui ne peut s’empêcher de jouer, moi je joue quand j’ai décidé de le faire. Je peux ne jouer qu’une fois par mois si je le veux.

Vous vous rendez compte dans quelle situation vous êtes aujourd’hui à cause d’une curieuse affaire de détournement dans lequel vous auriez perdu Rs 500 000. Que s’est-il passé ?

u C’est une histoire dont je n’aime pas beaucoup parler. Je suis tombé amoureux d’une fille d’une autre communauté que la mienne sur internet. Nos parents ne voulaient pas de notre union. Nous sommes sortis ensemble et je lui ai donné de l’argent parce qu’elle disait qu’elle était victime d’un chantage. Quand nous nous sommes séparés, je me suis rendu compte que je lui avais donné Rs 500 000. J’ai fait des déclarations à la police qui n’ont rien donné et j’ai fait une enquête qui m’a fait découvrir que j’avais été victime d’une escroquerie par un de mes prétendus amis.

Et là vous décidez de monter la même escroquerie contre un ami policier pour essayer de lui soutirer Rs 500 000 via internet. C’était une manière d’essayer de récupérer ce que vous aviez perdu ?

— Oui. Mais le coup a été découvert, le policier a fait une déposition contre moi et j’ai été arrêté. J’ai reconnu mes torts et j’ai été poursuivi pour swindling. Plus tard, j’ai fait un arrangement avec le policier pour le rembourser à condition qu’il retire sa plainte contre moi, mais les négociations ont pris du temps. Comme le dossier avait déjà été envoyé au DPP, il fallait attendre le procès pour que la plainte soit retirée en cour, mais l’affaire était sans cesse renvoyée, ce qui me tracassait parce que j’avais peur d’aller en prison.

Et c’est à ce moment que vous allez rencontrer celui qui va vous promettre de régler l’affaire ?

— En septembre ou octobre de l’année dernière, j’ai rencontré Sylvio Sundanum au gym et nous sommes devenus amis. Je lui ai expliqué que je faisais des paris en ligne pour gagner ma vie, ce qui l’a intéressé. Puis, j’ai fini par lui confier que j’étais très inquiet par mon affaire en cour qui était souvent renvoyée. Il m’a dit qu’il allait voir ses contacts dans la police, puis que ses démarches n’ont pas abouti. Il m’a alors dit qu’il allait demander à un de ses amis conseil sur mon cas. Cet ami était le ministre de la Justice, Ravi Yerrigadoo, qui lui a dit qu’il allait me donner un coup de main. Sur ses conseils, je suis parvenu à un arrangement et un accord a été signé devant un homme de loi pour que je rembourse le policier qui allait retirer le case d’escroquerie contre moi.

Votre cas était réglé. Comment est-ce que vous gagniez votre vie à ce moment-là ?

— J’avais gagné de l’argent en jouant en ligne sur Bet365, mais je ne pouvais pas le toucher parce que suite à mon affaire en cour, mon compte bancaire avait été gelé et je ne pouvais plus faire de transactions. J’avais essayé de le faire, mais la démarche avait échoué et avait paru « suspicious » à la FIU. J’ai expliqué la situation à Sylvio qui m’a dit qu’il allait voir ce qu’il pouvait faire. En même temps, il m’a demandé de faire des paris pour lui dans la mesure où il avait constaté que j’étais chanceux au jeu. On a décidé qu’il allait me donner de l’argent pour parier sur les matches de foot international et que nous allions partager les gains et pertes. On a fait comme ça et ça a plutôt bien marché, et en février de cette année il m’a dit qu’il voulait ouvrir un compte sur Bet365 pour utiliser ce système. Le problème, c’est que mon compte en banque étant gelé, je ne pouvais pas toucher mes gains. Puis, à un moment, j’ai eu sur internet un faux reçu selon lequel j’avais gagné un jackpot. Sylvio m’a alors dit qu’il allait arranger un rendez-vous pour moi avec Ravi Yerrigadoo.

Où et quand a eu lieu ce rendez-vous, le premier avec le ministre de la Justice ?

— Oui, c’était le premier rendez-vous. Sylvio l’a organisé avant de partir en voyage et m’a donné le numéro de téléphone de Ravi Yerrigadoo. Je lui ai envoyé un SMS. Il m’a répondu et m’a donné rendez-vous à son bureau, le 14 février. On a parlé de mon compte bloqué qui m’empêchait de toucher mes gains sur Bet365 et après je me suis rendu compte que Sylvio et le ministre étaient en communication et ils m’ont demandé de rencontrer Dick Kwan Tat. La rencontre a eu lieu au bureau de Ravi Yarrigadoo. Il y avait aussi une personne qui avait de l’argent en dehors de Maurice. Dick Kwan Tat m’a expliqué qu’il était avocat, travaillait dans l’offshore pour faire de la gestion des biens, qu’il avait deux bureaux à Port-Louis et qu’ils allaient organiser tout ce qu’il fallait.

Organiser tout ce qu’il fallait ? Qu’est-ce que ça veut dire ?

— D’après ce que j’ai compris, des transferts. Sylvio est rentré de voyage et m’a dit qu’il avait un peu d’argent non déclaré et qu’il allait utiliser le reçu selon lequel j’avais gagné une grosse somme sur internet. Je lui ai dit que c’était un « fake ». Il m’a répondu de ne pas m’inquiéter, qu’on allait ouvrir un compte pour moi à Maurice, qu’on fera en sorte que la FIU me donne un clearance pour que je puisse transférer l’argent que j’avais sur Bet365. Plus tard, au cours d’une autre réunion, on a parlé d’une personne à qui il fallait remettre Rs 150 000 pour faire le travail.

Est-ce que j’ai bien compris ? Vous êtes en train de me dire que le ministre de la Justice a participé à une réunion où il a été question de donner de l’argent à quelqu’un pour vous faire obtenir un clearance de la FIU ?

— Oui. J’ai alors dit à Sylvio que je n’avais pas les Rs 150 000 réclamées pour avoir le certificat. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il allait tout organiser et qu’on allait bientôt partir pour Dubaï, l’Angleterre et la France. Il a créé un faux compte g-mail et des copies de reçus de gains sur internet...

Autrement dit, c’était un travail de faussaire ?

— Oui. Puis j’ai eu le clearance puisque quelques jours plus tard j’ai pu avoir accès à l’argent que j’avais sur mon compte Bet365. Après il y a eu des réunions chez Sylvio et au Bureau de l’Attorney General où Ravi Yerrigadoo a expliqué dans quels pays on devait aller.

Pour faire quoi ?

— Pour ouvrir des comptes dans des banques

Pourquoi ?

— Pour faire des transactions avec de grosses sommes d’argent. Je ne sais pas combien. Je sais seulement que sur les papiers que j’ai pu voir, c’était de grosses sommes, principalement en euros. Puis Ravi Yerrigadoo m’a dit qu’il me fallait un certificat de moralité. Il m’a fait venir à son bureau et m’a présenté à un de ses conseillers qui m’a, par la suite, fait obtenir un certificat de moralité très rapidement. Ensuite il a entrepris des démarches pour obtenir un variation order pour que je puisse partir. Je savais que cette procédure prenait plusieurs semaines et l’ai dit à Ravi Yerrigadoo. Il m’a répondu : « Ki to gayn tracas. Moi ki ministre. Bannla ki travaille pou moi. » Les démarches ont été faites, je suis allé en Cour intermédiaire et j’ai pu obtenir mon variation order, mais le magistrat a demandé une caution de Rs 300 000

Attendez! Alors que vous rencontrez le ministre, que les démarches sont faites, etc., vous n’êtes pas un tout petit peu inquiet par tout ça? Vous étiez en train de violer quelques lois, quand même !

— Non, je n’étais pas inquiet. Mon seul problème était mon procès en cour et j’avais affaire au ministre de la Justice qui me disait qu’il allait arranger les choses, que c’était lui qui donnait des ordres. J’étais rassuré et j’ai joué le jeu. Sylvio, Dick et moi avons quitté Maurice pour Dubaï le 10 mars pour ouvrir un compte en banque. Ravi Yerrigadoo avait déjà signé la lettre disant que je pouvais légalement récupérer mes gains de Bet365 et l’avait donnée à Sylvio. On a pu ouvrir un compte pour Sylvio, pas pour moi parce qu’il manquait des documents. Dick a téléphoné à Ravi pour le mettre au courant de la situation et ce dernier nous a dit d’aller ouvrir un compte en Suisse. J’ai alors dit que sur mon passeport je ne pouvais aller qu’à Dubaï, qu’en France et en Angleterre, pas en Suisse. Ils ont retéléphoné à Ravi Yerrigadoo qui a dit qu’on n’avait qu’à se rendre en Suisse depuis la France par train, où il y avait moins de contrôle aux frontières.

Et là aussi, en apprenant que vous alliez entrer dans un pays sans avoir de visa, vous n’avez pas hésité ?

— J’avais un peu peur, mais Sylvio et Dick m’ont rassuré. Dick m’a dit : « Mo pas avocat moi ? Ki to peur. » Nous sommes allés à Paris, puis à Nice et enfin à Lyon où nous avons pris le train pour Genève. Nous sommes allés dans une banque dont le directeur, qui nous a reçus, était un ami de Ravi Yerrigadoo. On a ouvert un compte pour Sylvio après avoir vérifié ses informations, mais arrivé mon tour, ils se sont rendu compte que je n’étais pas autorisé à venir en Suisse. Le directeur était furieux et a dit que Ravi aurait pu lui faire perdre sa place, car il ne pouvait ouvrir un compte pour quelqu’un qui n’était pas supposé se trouver en Suisse. Sylvio et moi sommes retournés en France, à Nice, puis à Paris, tandis que Dick est resté en Suisse.

Que s’est-il passé ensuite ?

— De retour à Maurice nous avons commencé à organiser le prochain voyage avec tous les documents manquants cette fois. Dick est venu avec moi pour me faire obtenir un autre variation order. Nous avons eu une réunion chez Sylvio au cours de laquelle Ravi a écrit sur une feuille de papier ce qu’il fallait faire pour le prochain voyage, et j’ai pris et gardé cette feuille parce que je commençais à m’inquiéter.

Pourquoi vous inquiéter ? Vous étiez une équipe avec un projet, non ?

— Les problèmes ont surgi quand j’ai commencé à perdre mes paris sur internet. En quelques semaines, j’ai perdu une partie de l’argent des gains qui était sur mon compte et celui de Sylvio sur Bet365. Lors de la réunion qui a eu lieu au début d’avril chez Sylvio, Ravi a dit que j’avais eu des « fraudulous activities » sur mon compte. Je me suis alors souvenu que, lorsque j’étais en Suisse, j’avais essayé de parier deux fois, ce qui m’avait été refusé et avait provoqué une alerte sur mon compte et la FIU avait été avertie. J’ai donné mes explications, mais je me rendais compte qu’ils étaient méfiants. C’est à partir de là que j’ai commencé à conserver les papiers. Par précaution.

Mais il me semble que vous avez commencé à conserver des papiers bien avant pour avoir de quoi constituer 33 annexes à votre affidavit.

— J’ai toujours aimé conserver les papiers, les billets d’avion, les billets de train, les reçus. D’autre part, je n’efface jamais les messages qui sont sur mon téléphone. Nous étions censés partir vers le 18 avril pour le deuxième voyage, mais quelques jours avant, j’ai perdu en pariant le reste de l’argent qu’il y avait sur mon compte et celui de Sylvio. Quand je l’ai dit à Sylvio, il a refusé de me croire et m’a accusé d’avoir transféré les comptes. Je lui ai montré les reçus des paris, mais il n’a pas voulu me croire en me disant que, puisque j’aurais déjà commis une escroquerie, j’avais très bien pu en faire une deuxième. Plusieurs jours après, il y a eu une réunion au bureau du ministre de la Justice avec Ravi, lui-même, Dick, Sylvio, moi, un expert en IT et quelqu’un qui travaille au Cyber Crime. Ils ont dit que j’avais dû trafiquer les comptes de paris et n’ont pas voulu croire mes explications. A partir de là, je n’ai plus rencontré Ravi ni Dick et le deuxième voyage a été annulé. Plusieurs jours après, Sylvio m’a convoqué à son bureau pour me demander de lui rembourser la somme qui était sur son compte et les frais de voyage à Dubaï, en France et en Suisse, c’est-à-dire 36 000 euros et il a ajouté que le ministre était avec lui et que s’il y avait une déclaration contre moi à la police, je serais tout de suite emprisonné sans caution, puisque j’ai un case d’escroquerie en cour. Il m’a fait signer une reconnaissance de dette et m’a dit que je devais commencer à le rembourser en commençant par 5 000 euros.

Qu’est-ce que vous avez fait ?

— La seule chose que je sache faire. J’avais Rs 20 000 je les ai jouées au football et aux courses et heureusement j’ai pu gagner Rs 105 000 que j’ai remises à Sylvio. Deux semaines plus tard il m’a fait savoir que je devais lui remettre encore Rs 100 000. Il a fait pression pour je récupère les Rs 300 000 de caution, a pris cet argent et a commencé à me menacer par SMS. Cela a duré des semaines et un jour il m’a envoyé un message pour me dire qu’il allait donner une déclaration contre moi à la police de Rose-Hill le 31 août si je ne lui apportais pas Rs 150 000. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j’étais fatigué et malade et il m’a donné un délai d’une semaine, ce qui nous amenait à vendredi dernier.

Dans quel état étiez-vous après avoir obtenu ce dernier délai ?

— J’étais malade, fatigué, paniqué. J’ai pensé aller à la police, mais me suis souvenu des contacts de Sylvio. Beaucoup d’avocats que je voulais voir étaient copains avec Sylvio. J’ai voulu aller vers le MMM quand je me suis rappelé que Sylvio avait des amis parmi les dirigeants de ce parti. J’ai été obligé de mettre ma famille au courant, ce qui l’a a paniquées. Jeudi soir, Sylvio m’avait envoyé un message pour dire que s’il n’avait pas Rs 150 000 pendant le week-end il allait faire une déclaration contre moi à la police. Je lui ai demandé d’attendre lundi et en attendant un coup de téléphone d’un avocat qui ne semblait pas trop intéressé par mon cas, j’ai décidé de contacter un journal pour rendre l’affaire publique.

Pourquoi avez-vous pris cette décision ?

— Parce que je me suis rendu compte que les menaces n’allaient jamais cesser. Si j’avais pu avoir les Rs 150 000 demandées, j’aurais eu un répit de quelques jours et puis les menaces allaient recommencer. Je me suis servi de ce que j’avais pour me protéger, pour essayer de me sortir de cette situation. Des avocats, Mes Hurrubnghee et Bhadain, ont été contactés, ils m’ont questionné, étudié tous les documents que j’avais et rédigé un affidavit, ce qui a pris deux jours.

Est-ce que vous avez une idée de l’ampleur de l’explosion que vous avez provoquée dans le pays ?

— Je commence maintenant à le réaliser. Je ne savais pas que j’avais en ma possession des documents explosifs. Tout ce que je voulais, c’était de pouvoir me protéger contre les menaces et le chantage, contre ces gens qui ont tout entre leurs mains.

u Qu’est-ce que vous attendez de tout ça ?

— Je veux simplement établir la vérité. Démontrer que toutes les accusations faites contre moi sont fausses.

En partie, seulement. Car vous êtes toujours accusé d’escroquerie.

— Je n’ai pas encore été condamné ! J’ai admis que j’avais fait une erreur et je pense que j’ai droit à une deuxième chance. On dit que je suis un escroc, mais Sylvio savait que j’avais un case quand il m’a emmené chez lui et donné de l’argent pour parier pour lui. Yerrigadoo le savait aussi. Il savait que j’avais un procès pour escroquerie quand il m’a envoyé des messages et des instructions sur mon téléphone en m’appelant « brother ». C’est eux qui m’ont mis dans une situation dont la seule solution c’était d’arrêter de subir des menaces et du chantage. Pour me défendre, j’ai été obligé d’attaquer.



Jean-Claude Antoine