IMMOBILIER : Novaterra, nouvelle identité du pôle Real Estate de Terra

Le groupe Terra a adopté une nouvelle identité pour son cluster de Real Estate, qui sera désormais connu comme Novaterra. Cette nouveauté a été révélée aux collaborateurs du groupe hier.

Novaterra viendra renforcer le positionnement du groupe dans le secteur immobilier. Comme l’a souligné Nicolas Maigrot, CEO du groupe Terra, lors de la soirée de présentation : « Notre vision, c’est celle d’un avenir meilleur et sûr. Ce qui signifie que l’on doit répondre aux besoins actuels sans jamais mettre en péril les générations futures. Cela a toujours été la philosophie du groupe Terra depuis sa création, notamment de se concentrer non seulement sur le présent, mais de faire en sorte que ce que l’on fait aujourd’hui a une incidence et un impact positif sur l’avenir. »

Avec une équipe pluridisciplinaire d’experts dans le domaine de la gestion de la propriété, la mission de Novaterra consistera à valoriser les terres du groupe au bénéfice de la région Nord du pays, avec des projets fonciers novateurs qui répondent parfaitement aux besoins actuels et futurs du marché. « La principale préoccupation de notre équipe de professionnels reste l’expérience client. Cela explique notre engagement à toujours proposer les meilleurs services et les produits les plus novateurs. Le nom Novaterra illustre parfaitement cette motivation, car il traduit non seulement la passion qui nous anime, mais également les efforts que nous faisons pour inscrire dans la durée chaque projet que nous entreprenons » , a affirmé Nicolas Eynaud, Real Estate Development Executive de Novaterra.

Au cours des 15 dernières années, le groupe Terra a développé plusieurs projets immobiliers, parmi lesquels le Beau Plan Business Park, les domaines résidentiels de Belle Vue, Bon Espoir et Les Vieux Banians. Un de ses autres projets phares, le musée de L'Aventure du Sucre et son restaurant Le Fangourin, qui accueille en moyenne 80 000 visiteurs chaque année, s'est imposé comme un lieu incontournable dans la région nord, notamment pour les événements « corporate ».

« Actuellement, Novaterra se concentre sur la mise en place de plusieurs gros projets dans le Nord de Maurice, notamment la Beau Plan Smart City, qui sera le fleuron de notre marque, le campus de l’African Leadership Group et le projet du bijoutier Mavros, qui seront respectivement opérationnels en janvier et février 2018. Nous travaillons également sur un projet de golf resort à Balaclava. Cette palette variée illustre bien notre volonté de ne pas nous cantonner à un seul type de projet, mais plutôt de proposer différents produits à des cibles diverses », conclut Nicolas Eynaud.