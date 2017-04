Inversion des courses

La carte de ce samedi a subi une modification avec une inversion concernant les 4e et 5e courses respectivement. Les turfistes sont avisés que la 4e course, qui était initialement réservée aux chevaux de benchmark 46 sur 1000m, sera disputée sur 1500m avec des compétiteurs de benchmark 51 qui, à l’origine était, la 5e épreuve.

Euthanasies en série

Plusieurs chevaux seront euthanasiés incessement au centre Guy Desmarais, à Floréal. Ces chevaux seront humanely put down étant donné qu’ils ne jouissent pas d’une bonne santé ou qu’ils sont inaptes à la compétition. Il s’agit de Earthwind’nfire et Flash Drive (Vincent Allet), The Real Hero (Rousset), Blaze Of Noon (Maingard) et Fort Noble (Merven). Du lot, c’est incontestablement The Real Hero qui a réalisé la meilleure carrière au Champ de Mars avec 4 victoires pour 11 accessits en 16 sorties. Précédé d’une bonne réputation, Blaze Of Noon n’a ramené que deux victoires à ses propriétaires en 19 tentatives sur notre turf. Il avait été identifié comme le sparring-partner de Parachute Man dans toute la frénésie entourant l’éventuel déplacement de ce dernier en Afrique du Sud. Retiré des effectifs de l’entraînement Merven depuis la saison dernière, Fort Noble compte trois victoires en cinq ans de carrière à Maurice. Sa dernière course remonte au 14 mai 2016, lorsqu’il avait terminé loin de Young Royal. En ce qu’il s’agit de Earthwind’nfire et Flash Drive, il n’ont pas connu de succès sur notre turf.

Damien Oliver présent lors de la 5e journée

La nouvelle cravache de Rameshwar Gujadhur, Damien Oliver, sera vraisemblablement en selle au Champ de Mars lors de la prochaine journée, soit le 22 avril. L'Australien sera en action à Sydney lors de la journée de la Champion Stakes avant de mettre le cap sur Maurice. À nos confrères australiens, il a déclaré que c'était une excellente opportunité de fuir le froid de Melbourne. Quant à la durée de son association avec Rameshwar Gujadhur, il a souligné qu'il ne savait pas combien de temps il resterait et que tout dépendrait de l'évolution de la situation. Sachez que Damien Oliver avait monté pour le compte de Ramapatee Gujadhur en 2014 et aussi participé à un week-end internation. À 44 ans, cet Australien originaire de Perth compte environ 2 200 victoires à son actif, dont plus d'une centaine de succès dans des épreuves de Groupe 1. Il a épinglé à son tableau de chasse The Queen Elizabeth Stakes en pas moins de six occasions.

Rye Joorawon sur la corde raide ?

Une photo circule montrant le cavalier Rye Joorawon en compagnie de quelques personnes lors d'une virée le week-end dernier. Selon les informations, l'entourage de Ricky Maingard n'a pas du tout apprécié que cette sortie ait été le talk of the town à la rue Shakespeare en début de semaine. Il faut aussi savoir que Rye Joorawon était absent du training mardi matin, étant souffrant, et qu'il lui a été demandé d'assister en spectateur à la séance de mercredi matin.

Yashin Emamdee de retour

Blessé lors de sa chute sur Belong To Me lors de la première journée dans la Duchesse, Yashin Emamdee a effectué son retour au Champ de Mars cette semaine. Il a aidé à l'entraînement des chevaux de Rameshwar Gujadhur et sera en selle à l'occasion de cette quatrième journée. Pour rappel, il avait remporté une victoire le 25 mars quand il avait mené Mootahadee vers son premier succès au Champ de Mars.

Villa le Blanc passe chez Hurchund

Villa Le Blanc a disputé samedi dernier sa dernière course sous le nom de l’entraînement Alain Perdrau. Ce fils de King Of Kings est passé sous la houlette de Shyam Hurchund en début de semaine et a déjà entamé son programme sous ses nouvelles couleurs. Coursier de 3 ans, Villa Le Blanc a démontré un certain potentiel en fin de saison dernière et il n’est pas impossible que son nouvel entraîneur décide de le castrer dans le but de l’aider à franchir un palier.

AUSTRALIA : Waterhouse charged over substitute horses

Gai Waterhouse and Adrian Bott have been granted an adjournment to seek legal advice after being charged for substituting three horses in a televised track gallop during last week's Breakfast With the Stars promotion at Randwick. The training partnership is accused of breaching the rule regarding conduct prejudicial to the image and or/interests of racing with the pair acknowledging galloping Stampede, Fabrizio and Sort After in place of Serena Bay, Debonairly and English last Tuesday. Waterhouse and Bott would not enter a plea during a hearing on Tuesday with the legendary trainer saying the charge was "totally unnecessary and unfair".