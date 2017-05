INVESTISSEMENT : Equity Spectrum veut racheter The Bee Equity Partners

Equity Partners Ltd, filiale du groupe IBL Ltd, se propose de faire l'acquisition de la totalité du capital de The Bee Equity Partners Ltd, société d'investissement cotée sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice. IBL détient actuellement 34,95% du capital de The Bee Equity Partners Ltd.

Equity Partners Ltd est contrôlée à hauteur de 70% par le groupe IBL Ltd, alors que Proxy Investments Ltd détient les 30% restants. Compagnie privée, Equity Partners Ltd veut, à travers le rachat de The Bee Equity Partners Ltd, renforcer la nouvelle stratégie d'investissement de cette dernière, qui cible en particulier les petites et moyennes entreprises ainsi que les projets à fort potentiel. De par la nature de leurs activités, expliquent les parties concernées par le projet de rachat, les PME impliquent des risques élevés que les autres valeurs boursières cotées. « Acquiring the Shares in The Bee would allow Equity Spectrum to consolidate the shared vision of its shareholders, and to pursue its engagement to fully support SMEs in Mauritius », fait-on ressortir.

La direction d'Equity Spectrum Ltd envisage d'acquérir les 8 820 947 actions de The Bee Equity Partners Ltd au prix de Rs 24.90 l'unité. Le paiement se ferait en cash. Le prix proposé, souligne-t-on, représente une prime de 52% sur la moyenne du cours boursier hebdomadaire de The Bee Equity Partners Ltd. Le cours moyen pour les derniers six mois était de Rs 16.40.

Equity Spectrum Ltd indique que l'offre d'acquisition sera concrétisée à condition qu'un minimum de 90% des actions constituant le capital de The Bee Equity Partners Ltd puisse être racheté. La direction de cette dernière société est la seule à pouvoir éliminer cette condition.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Equity Spectrum Ltd affirme que la société dispose de ressources financières adéquates pour respecter son engagement de rachat de The Bee Equity Partners Ltd. Le montant de la transaction tournerait autour de Rs 219 millions.

Les parties concernées font ressortir qu'un éventuel « deal » est sujet à l'approbation de la Financial Services Commission. Selon les comptes non audités à fin mars 2017, The Bee Equity Partners Ltd avait des actifs totaux de Rs 607,7 millions par rapport à Rs 548,5 millions à fin juin 2016. La société avait enregistré des profits après impôt de Rs 10,4 millions pour les neuf mois se terminant en mars 2017. Elle détient des investissements dans l'industrie de la construction, l'immobilier et les services financiers, entre autres.