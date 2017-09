Le jockey Joorawon interrogé ce matin par la Police des Jeux

Le jockey Rai Joorawon, qui pilotera le favori de la Maiden Cup, Parachute Man, coursier de l'écurie Maingard, a été convoqué ce matin au QG de la Police des Jeux aux Casernes centrales. Il est interrogé au sujet d'un incident intervenu lors de la journée de courses du 16 juin dernier. Il avait été testé positif à la méthadone lors des analyses effectuées par le Mauritius Turf Club. À cette époque, il avait été condamné à six semaines de suspension et une amende de Rs 50 000.

Rai Joorawon doit reprendre du service pour le compte de l'écurie Maingard dimanche pour la journée du Maiden 2017 après avoir purgé sa suspension. Toutefois, depuis ce matin, il est interrogé par les enquêteurs de la Police des Jeux au sujet de cette affaire. Officiellement, la police soutient que la version de Rai Joorawon doit être consignée formellement vu que le dossier a été soumis par le Mauritius Turf Club. Des sources bien informées avancent que, pour l'instant, la Police des Jeux devait transmettre le dossier à l'Office of the Director of Public Prosecutions (DPP) avant toute décision formelle sur cette affaire.

Néanmoins, cette convocation formelle du jockey désigné pour le coursier favori à la veille de la journée du Maiden est diversement commentée dans les milieux hippiques avec des allégations d'une main invisible voulant à tout prix barrer la route du Maiden à Rai Joorawon.