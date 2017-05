JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN : Le Mauritius Oceanography Institute prochainement inauguré

La journée mondiale de l’Océan sera célébrée le 8 juin, comme à l’accoutumée. Cette année, le ministère de l’Économie océanique a décidé de faire d’une pierre deux coups en inaugurant le Mauritius Oceanography Institute (MOI) à Albion et en organisant plusieurs activités autour de la mer.

Dans une conférence de presse, vendredi, le ministre de l’Économie océanique Prem Koonjoo, entouré de ses conseillers, a annoncé l’inauguration le 8 juin de l’institut océanographique au coût de plus de Rs 170 millions à Albion en présence du Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth et de son épouse Lady Sarojini Jugnauth. Le ministre a réitéré son souhait de voir “une jeunesse active et avertie, et qui puisse agir pour la préservation de nos ressources marines et de notre environnement.”

Les 3 et 4 juin, les visiteurs pourront profiter d’une exposition gratuite au Blue Bay Marine Park Centre et d’une virée en Glass Bottom Boat, soit une activité sponsorisée par l’UNDP/GEF. Le dimanche 4 juin sera marqué par une régate à Mahébourg à Pointe des Régates avec la participation des pêcheurs de la région. Cette activité est une initiative conjointe du ministère et de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Plusieurs artistes locaux seront aussi de la partie en cette journée d’activités.

MÉTRO EXPRESS : La PAM veut faire dérailler le projet

La Platform Anti-Métro (PAM), front commun d’organisations opposées au projet de Métro Express mis sur pied à l’initiative de l’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM), a enclenché, cette semaine, sa première iniatiative pour contrer la réalisation de ce projet d’un mode alternatif de transport par voie ferroviaire. La PAM a, en effet, adressé une correspondance au Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth et une autre au chef du gouvernement indien, Narendra Modi.

Dans les deux correspondances, la PAM demande l’abandon du projet de Métro Express. À Pravind Jugnauth, notamment, est rappelée l’absence d’un ministère du Plan qui aurait été susceptible de planifier le développement à long terme du pays en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. “The Bus Way is the quickest, cheapest way to solve our transport congestion problem. With the construction of two lanes on either side and a bypass at Pont Fer, the Curepipe / Port-Louis congestion gets easily solved”, assure la PAM à Pravind Jugnauth dans sa correspondance.

Lutte ouvrière : Le syndicaliste Sombary Doss réintégré à la CNT après sept jours de jeûne

Prithiviraj Sombary Doss, secrétaire de la National Transport Corporation Workers Power Union, a finalement pu obtenir d’être réintégré à son poste de chauffeur d’autobus au sein de la Corporation nationale de transport (CNT) après sept jours de grève de la faim. Après des négociations entre la direction de la corporation, son syndicat et son conseil légal, Rama Valayden, sa suspension a été levée comme il le réclamait, mais Sombary Doss devra comparaître devant un comité disciplinaire, mardi prochain, pour répondre de ses déclarations faites en public que la corporation juge inappropriées.

Le syndicaliste annonce qu’il compte continuer son combat pour obtenir la reconnaissance officielle de son union et que, selon lui, la direction s’obstine à refuser.

ILES ÉPARSES : Gino Alfred élu président de l’Agaléga Island Council

Gino Alfred a été élu, jeudi, président de l’Agaléga Island Council au terme d’une élection qui a vu un taux de participation de 67,1%. L’élu a recueilli 41 votes, devançant Theolin Jasmin (29 votes), Muriel Cléopâtre (15 votes), Laval Soopramanien (7 votes) et Sybille Munbodooa (4 votes). C’est la deuxième fois que Gino Alfred occupera les fonctions de chairperson de l’Agaléga Island Council. La fois précédente, il avait été désigné pour occuper ce poste par le ministre de tutelle d’alors.

“Je remercie les habitants qui ont placé leur confiance en moi. Le travail que j’ai commencé en 2010 se poursuivra d’autant qu’Agaléga est appelée à évoluer et faire partie intégrante de la République de Maurice”, a dit le président au terme de son élection. Il a remercié le ministre des Collectivités locales et des îles Eparses, Mahen Jhugroo pour avoir, dit-il, permis la tenue de ces élections démocratiques. Emmanuel Jasmin, du comité organisateur, confirme que ce scrutin s’est déroulé “de manière organisée, dans la transparence, à la satisfaction des habitants qui s’y sont prêtés de manière volontaire.”