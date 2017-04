Effectuait sa rentrée sur le kilomètre qui était visiblement trop court pour ses réelles aptitudes. Dut être sollicité afin de demeurer au sein du peloton. Devrait se montrer plus utile sur les parcours rallongés.

GIMME GREEN — ALAIN PERDRAU

Ne s’employa pas à l’ouverture des stalles et se retrouva en queue du peloton. Son cavalier fut interrogé après cette course. Attendit la ligne droite finale pour faire son effort et sortit un joli coup de reins pour terminer à 2.80L du vainqueur. Est à suivre avec une course dans les jambes.