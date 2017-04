LA CAMBUSE SAGA : FCL et AKNL se défendent et contre-attaquent

L’interview d’Anil Currimjee parue dans l’édition de Week-End du 9 avril 2017, a suscité un vif intérêt. Comme indiqué la semaine dernière, deux groupements, en l’occurrence, le Forum Citoyens Libres ( FCL) et la plate-forme Aret Kokin Nou Laplaz (AKNL), s’estimant mis en cause dans les propos du Managing Director du groupe Currim-jee, ont fait valoir leur droit de réponse que nous publions dans leur intégralité dans l’édition du jour.

FCL (FORUM DES CITOYENS LIBRES)

Je rappelle à M. Anil Currimjee ainsi qu’à toute la population mauricienne, que le FCL (Forum des Citoyens Libres), est une ONG née en 1999 dans le but de PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, souvent délaissé par la classe politique, avec de multiples combats et victoires à ce jour : la réouverture de l’hôpital de Mahébourg, la création d’un Rehabilitation Center pour les SDF, le sauvetage de la Vallée de Ferney, la réhabilitation du Jardin de Pamplemousses, l’Ilot Gabriel, Le Morne Brabant j’en passe.

Concernant le projet hôtelier à La-Cambuse, le FCL rappelle qu’il est pour les projets qui contribuent au développement de la région du Sud, mais pas au détriment de ses habitants et de la nature.

A ce jour, grâce à notre action intentée au Tribunal de l’Environnement, le groupe Currimjee a dû modifier ses plans et restituer (en juin 2016) 1 1/2 arpents de plage PUBLIQUE au gouvernement. Ce dont TOUS LES MAURICIENS, indistinctement, peuvent en profiter.

Nous adressons également quelques questions à toute la population :

1- Croyez-vous que le groupe Currimjee a investi Rs 70 millions en infrastructures routières UNIQUEMENT pour le bien-être des habitants de la région, SANS AUCUN GAIN EN RETOUR ?

2- Pensez-vous que le PARC MARIN de Blue-Bay, déjà en mauvais état selon les dernières études, ne sera pas DAVANTAGE AFFECTE par la construction de l’hôtel (5 étoiles) et ses activités nautiques touristiques ?

3- Seriez-vous d’accord de laisser ce lieu HISTORIQUE où des ossements du DODO ont été mis au jour en 2008 par des archéologues Hollandais à la seule gestion du groupe Currimjee avec la construction d’un hôtel aux alentours du site ?

4- Contrairement à M. Pierre BAISSAC, nous au FCL, pensons que les DUNES HISTORIQUES sont le résultat de l’EQUILIBRE NATUREL de l’Environnement depuis des millions d’années, voire (7 500 ans), en sus des nappes phréatiques et qu’ériger un hôtel 5 étoiles à côte serait CATASTROPHIQUE pour l’environnement.

Pour toutes ces raisons, le FCL a fait appel à la Cour suprême du jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal de l’environnement, contrairement à M. Anil Currimjee.

Notre force et notre motivation se trouvent UNIQUEMENT dans la préservation de l’environnement et la sauvegarde du bien-être de la population en général et des générations futures.

Georges Ah-Yan

Président FCL

AKNL (ARET KOKIN NOU LAPLAZ) LE COMBAT JURIDIQUE

Anil Currimjee [A.C] : “Ils nous ont traînés au tribunal, mais nous avons gagné.”

AKNL ne traîne pas le groupe Currimjee Jeewanjee devant les tribunaux. Nous avons interjeté appel devant le tribunal de l’environnement dans le but de contester la décision du District Council de Grand Port Savanne d’attribuer le BLUP au projet Le Chaland Hotel.

Après avoir entendu l’affaire, le Tribunal de l’environnement (ELAT) a fait droit à la demande d’ANKL en émettant une injonction en défaveur de la partie adverse.

A.C : “Le plus important est que nous avons convaincu le tribunal”

Nous sommes aujourd’hui étonnés que la partie adverse puisse crier victoire, du fait qu’aucun verdict n’ait été à ce jour rendu dans cette affaire.

Notre équipe légale étudie actuellement les probabilités d’un outrage à la Cour du fait des nombreuses pressions qui sont exercées par les groupe Currimjee Jeewanjee, mais aussi du fait de la grande proximité qui semble exister entre ce groupe et les plus hautes instances du Gouvernement.

Nous condamnons ainsi fermement ces pressions émanant de l’exécutif, la collaboration apparente des différents ministres dans ces manœuvres dolosives, et le possible impact qu’elles pourraient avoir sur l’avenir de la Cambuse, et plus généralement sur l’ensemble de notre littoral.

Enfin, nous condamnons fermement les propos virulents tenus par SAJ lors de la célébration de son anniversaire le 30 mars dernier, propos envers les citoyens mauriciens, ceux militant de bonne foi pour l’intérêt général, dans le parfait respect des principes démocratiques consacrés par notre Constitution.

(voir la vidéo : https://www.facebook.com/aretkokinnulaplaz/videos/1885053685045152/ )

A.C: “Il est dommage qu’une poignée de gens prenne en otage un projet, une région et abuse du système judiciaire de Maurice. »

Les lois de notre pays permettent aux citoyens de contester les projets de construction avec lesquels ils ne seraient pas d’accord. Les lois donnent aux citoyens le recours de faire appel devant le Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELAT) des décisions des autorités d’accorder des Building Permit à des promoteurs. D’ailleurs, c’est le District Council de Grand-Port lui-même qui a invité par lettre officielle les contestataires du projet à faire appel de sa décision d’accorder un Building Permit au groupe Currimjee. De ce fait, nous n’abusons nullement du système judiciaire.

Nous n’avons pour ce faire qu’une toute petite équipe légale: deux avocats qui travaillent gratuitement et un avoué qui demande des frais symboliques. En face, le groupe Currimjee a aligné un des plus grands cabinets d’avocats du pays comprenant une quantité de légistes. C’est un combat ressemblant à celui de David contre Goliath.

La-Cambuse

A.C : “D’abord concernant l’accaparement de la plage publique. Ils disaient que nous allions construire sur la plage”

AKNL a toujours soutenu que le poste de la National Coast Guard serait déplacé sur une portion de la plage publique, déproclamée à cet effet, et reproclamée suite à une réaction de masse à la conscientisation menée auprès du public par AKNL.

A.C : “C’est un site qui a été identifié pour le tourisme”

Ce site est situé en dehors des zones officiellement classées « Tourism Development Zones » par le National Development Strategy du ministère du Logement et des Terres, et dans lesquelles les projets d’hôtel sont permis. Le groupe Currimjee l’admet lui-même officiellement dans son rapport EIA. Ce projet d’hôtel au contraire est situé dans le “South Coast Heritage Zone”, qui englobe le littoral, partant de Blue Bay et se terminant à Baie-du-Cap, zone dans laquelle ne sont acceptés que les développements touristiques de petite ampleur, de type “maisons d’hôtes” et « gites » chez l’habitant ».

A.C: “Pourquoi notre projet et pas d’autres ?”

Devons-nous rappeler au promoteur le combat mené à l’encontre du groupe Naïade ayant projeté, dans les années 2000, de faire bâtir un hôtel sur l’île des Deux-Cocos, à proximité du parc marin ?

AKNL a récemment saisi les juridictions dans le but d’obtenir un “Judicial review”, contestant la déproclamation d’une partie de la plage publique de Blue-Bay au profit de l’hôtel Peninsula Bay (anciennement Blue Lagoon Hotel).

AKNL a récemment saisi les juridictions dans le but d’obtenir un “Judicial review”,contestant la dé-proclamation de la plage publique de Pomponette dans son intégralité au profit du projet d’hôtel sur ce lieu encore sauvage par les compagnies Pelangi Resorts et Clear Ocean Hotel and Resort Ltd. De plus, pour le bien-être du public, AKNL a organisé de nombreuses campagnes de nettoyage de cette plage et continue de le faire car les autorités ne s’occupent plus de son entretien depuis sa dé-proclamation.

AKNL prévoit de rejoindre un mouvement de contestation citoyenne visant à préserver l’accès des habitants et du public aux plages du Pointe-aux-Sables.

AKNL s’inquiète de la menace grandissante pesant sur le site de la “Mare-aux-songes”, notamment en raison du développement projeté par le Groupe Omnicane. Ce site fait partie intégrante du site classé par Ramsar et se caractérise par le fait qu’il soit unique, abritant les dernières traces du passé faunistique et floral de l’île (présence de fossiles animal et végétal). Enfin, la réunion d’un site paléontologique riche, des dernières dunes de sables sur des côtes mauriciennes, et du parc marin de Blue-Bay en font un site unique qui mérite d’être préservé en l’état et d’intégrer la liste des Patrimoines Mondiaux de l’UNESCO.

A.C «Ce n’est pas vrai que le parc marin a été downgraded»

Le parc marin de Blue Bay est à présent listés dans la catégorie des Sites Ramsar qui sont à risque car pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire. Voir les rapports de la dernière rencontre du Comité Ramsar à Gland en Suisse http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sc52-06_status_ramsar_list_e.pdf Annex 4b, Status of Ramsar Sites with reports of human-induced negative changes having occurred, occurring or likely to occur, page 39

Pour rappel, depuis aout 2015, s’inquiétant de la situation, le secrétariat international de la Convention Ramsar basée à Genève a invité les autorités mauriciennes à plusieurs reprises à faire appel à une “Ramsar Advisory Mission” (RAM) afin d’évaluer les risques pesant sur Blue Bay et identifier les mesures à prendre pour préserver ce site d’importance mondiale. Cette proposition est demeurée à ce jour sans réponse du gouvernement mauricien.

A.C : «ne parlent-ils pas de tous les acteurs qui effectuent tous les jours des activités nautiques de Pointe d’Esny à La Cambuse?»

AKNL souhaite que tous les acteurs du parc marin de Blu-Bay participent à l’amélioration de la situation, et recommande la mise en oeuvre du «Blue-Bay Marine Park Management Plan» réalisé en 2012 avec l’appui des Nations Unies par le Dr. Arthur Mitchell.

Ce “management plan” est resté dans les tiroirs des autorités depuis 2012.

AC : «Premièrement, nous ne construisons pas notre hôtel sur la partie dunaire existante. On construira sur la partie où étaient installés les bâtiments de la NCG.»

Cette affirmation est contredite par les plans accompagnant le rapport EIA soumis par le promoteur. L’hôtel sera clairement construit sur la dune, comme le démontre les plans soumis en annexe du rapport EIA par le promoteur dans le cadre du projet litigieux (Voir les croquis)



AC : «Nous avons convaincu beaucoup de monde : des experts, des scientifiques, des ONG sérieuses, dont celles siégeant sur le comité Ramsar»

Le secrétariat international de la Convention Ramsar basée à Genèvre mets en cause la décision du comité national Ramsar à Maurice et a proposé une “Ramsar Advisory Mission” (RAM) afin que l’octroi de cette approbation soit discuté.

Les spécialistes mondiaux du Dodo qui ont effectué les fouilles paléontologiques à Mare-aux-Songes ont écrit a maintes reprises aux autorités pour demander que le nouveau chemin d’accès à la plage de La-Cambuse construit par le groupe Currimjee passe à 100 mètres des différents bassins paléontologiques. La route a été construite à 30 mètres d’un des bassins. Il est surprenant de voir que M. Currimjee cherche à présenter ces spécialistes mondiaux du Dodo comme n’étant que de simples « consultants » du groupe Omnicane.

Propos diffamatoires

AC : “je crois qu’ils sont de mauvaise foi et n’ont pas d’intentions honnêtes” (…) “Ils ont fait de fausses allégations.” (…) “Cela à cause de l’intention malveillante des opposants”.

Il serait judicieux pour notre détracteur de s’informer sur la définition donnée par nos juridictions de la diffamation et sur les critères permettant de la caractériser. Discréditer ou attaquer publiquement l’intégrité des membres d’une organisation, sans fondement réel et sérieux, constitue une diffamation, peu importe que ces personnes soient non-identifiées, du moment qu’elles soient identifiables. Le fait d’avoir tort ou d’avoir raison dans les moyens avancés par une partie à un procès ne constitue pas de la mauvaise foi, mais peut simplement constituer une erreur. Ce sera en tous cas à la cour d’en décider.

Notre combat est sincère et notre démarche vise un développement à long terme du pays. Nous demandons l’application d’un plan d’aménagement du territoire et du littoral cohérent, durable et respectueux des droits et besoins de la population mauricienne, et de son patrimoine naturel.

AC : “La question n’est pas quel soutien avons-nous, mais quel soutien à cette poignée d’opposants qui bloque notre projet.’

Contrairement au groupe Currimjee qui semble jouir du soutien personnel de nombreux ministres et politiciens, AKNL ne repose que sur le soutien de simples citoyens mauriciens. Sur les 2 années depuis que le combat autour de la Cambuse a démarré, nous avons reçu environ Rs 160,000 de la part de 350 donateurs individuels, soit une moyenne de Rs 450 par personne. AKNL est un groupe d’activistes bénévoles qui donnent de leurs temps et leur énergie pour faire avancer la cause. Nous n’avons rien à cacher et nous demandons au contraire à un maximum de Mauriciens et de citoyens du monde de nous rejoindre et nous soutenir.