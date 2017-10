LANCEMENT DE CAMPAGNE DU PTR AU NO 18 : « Voter Arvin Boolell, c’est voter pour le gouvernement de demain »

A une semaine du Nomination Day, le PTr a lancé sa campagne, vendredi, à la municipalité de Quatre-Bornes. Réunissant des partisans de diverses régions de l’île, cet événement a été l’occasion pour le leader des Rouges de critiquer le gouvernement et surtout de justifier certaines décisions prises sous le régime travailliste, dont le Hedging et le deal avec Airbus pour l’achat des nouveaux avions. Le temps est venu, dit Navin Ramgoolam, de reprendre le pays en main. « Bizin sanctionne l’amateurisme et la corruption de sa gouvernma-la », a exhorté le leader du PTr. En votant pour Arvin Boolell pour les partielles du 17 décembre, c’est voter pour le gouvernement de demain, estime le PTr.

« Zordi No 18. Dimé Moris ». Le thème est clair et une campagne axée sur le candidat de proximité et d’expérience que représente Arvin Booell, mais aussi les valeurs prônées par le PTr. Aujourd’hui, le pays est dans le chaos, disent-ils. « Scandal lor scandal, dégradation Law & Order, pas de leadership à la tête du pays… les exemples sont nombreux pour décrire la fin de règne du gouvernement actuel. C’est pourquoi il faut le sanctionner », estime Navin Ramgoolam pour qui « seul le PTr peut redonner la dignité aux Mauriciens ». Affirmant qu’il n’existe aucune rivalité entre Arvin Boolell et lui et que c’est d’ailleurs suite à sa proposition que la candidature d’Arvin Boolell a été avalisée à l’unanimité par le bureau politique rouge, le leader du PTr a rapellé que l’expérience du candidat sur l’échiquier politique n’est pas à faire. Il annonce que l’élection d’Arvin Boolell au No 18 fera de lui le chef de file du PTr au Parlement. « Fini décidé sa. Shakeel donner, personne Pena problème are sa », a-t-il soutenu.

Dans un discours de près d’une heure, Navin Ramgoolam, tentant de rappeler les réalisations du gouvernement PTr, et critiquant l’actuel gouvernement de « pe deklar seki nou noune fer », est revenu longuement sur l’achat de l’A350-900. Il a soutenu que c’est lui — avec le soutien du président français Jacques Chirac et la contribution de Franck Gleeson — qui avait négocié un meilleur deal dans l’achat des nouveaux appareils Airbus, contre les Boeing pour lesquels Paul Bérenger, Premier ministre à l’époque, avait opté. L’ex-Premier ministre s’est aussi appesanti sur le Hedging, faisant ressortir qu’outre Air Mauritius, d’autres compagnies aériennes ont dû y avoir recours en raison du prix du pétrole. « Sa mem appel hedging la. Kapav gagné, kapav perdi. Malsans ! » a-t-il ajouté.

Outre la mauvaise gestion du dossier Chagos, Navin Ramgoolam tirant à boulets rouges contre le gouvernement, s’est attardé sur la révision du traité de non-double imposition (DTAA) avec l’Inde. Les responsables, selon lui, sont Roshi Bhadain, Vishnu Lutmeenaraidoo, et Akilesh Deerpalsing, ayant cédé aux pressions du ministre indien des Finances. Le leader du PTr a toutefois eu un lapsus, confondant le nom d’Akilesh Deerpalsing, avec celui d’Akil Bissessur, membre du PTr. Critiquant le leader du Reform Party, anciennement ministre du gouvernement actuel, il décrit Roshi Bhadain comme « un éléphant dans un magasin de porcelaine détruisant tout sur son passage ». « Premier dimoun kinn coumans détruire sa pays là, c’est Roshi Bhadain », affirme-t-il.

Exhortant les Quatre-bornais à voter pour Arvin Boolell le 17 décembre, le leader du PTr souhaite donner une leçon au gouvernement, qui a à sa tête un Premier ministre « illégitime ». Pravind Jugnauth, contrairement à lui, dit-il, n’a pas la carrure d’un Premier ministre, si bien que le président de la Hindu House « s’est permis de lui faire la leçon ». « Un Premier ministre ne peut être fabriqué, on naît Premier ministre ou pas », dit-il.

Autre leader qui en prend pour son grade : Xavier Duval. Navin Ramgoolam déplore que le PMSD, qui plus est, le leader des Bleus lui-même, pratique le communalisme et le castéisme dans le cadre de la campagne au No 18. Selon lui, les autres candidats usent de deux armes dans cette campagne : « La monnaie, ek division. » Il appelle les partisans rouges à na « pa rent dan zot latrap. O lieu ou laisse ou l’esprit servi par zot, kalkil ski PTr p dir. Zot ki pou kapav redonn ou ou dignité ».

« Johnnie Walker sans bâton »

Le candidat des Rouges, qui laboure le terrain au No 18 depuis quatre mois, se dit lui confiant du soutien des Quatre-bornais. D’ailleurs dit-il, essayant d’imager sa popularité à Quatre-Bornes, « kot mo passé, mo très bien accueilli. Mo p marser couma Johnnie Walker sans bâton ». Très critique envers Roshi Bhadain qu’il accuse d’avoir mené le pays en décadence, il a lancé un appel aux habitants de la ville des fleurs pour un vote en vue de retrouver la dignité. La ville de Quatre-Bornes est une vitrine de ce qu’est Maurice, et les élections partielles est une occasion de démontrer ce que le peuple veut pour son pays, « kan ou vote moi, c’est pa pour moi, c’est pas pou Navin Ramgoolam, ce pas pour PTr, mais pou lil Moris ki ou p voté », dit-il.

Le chef de file du PTr au Parlement a profité de cette sortie pour revenir sur les réponses du ministre des Infrastructures publiques mardi à l’Assemblée nationale lors de la PnQ. Pour Shakeel Mohamed, le refus de Nando Bodha de rendre public le contrat entre le gouvernement mauricien et Larsen & Taubro concernant le Metro Express est inadmissible. « Lepep ena droi coné. Nou bizin trouv la vérité », dit-il, annonçant son intention de déposer une motion de blâme contre le ministre Bodha à cet effet. En marge des partielles, il demande aux votants de « prend conscience kan zot p ale voter, ce ene responsabilité national ki lor ou zépol. Liber Moris ».