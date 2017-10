LANGUE KREOL : Dans l’ombre de la reconnaissance

Maurice a fait du progrès dans la reconnaissance du kreol. Enseigné en tant que matière dans les écoles primaires, il fera officiellement son entrée au secondaire à la rentrée 2018. La langue s’est standardisée avec, entre autres outils, le dictionnaire monolingue d’Arnaud Carpooran. Sauf que le kreol est encore souvent mal écrit et qu’il n’a toujours pas fait son entrée au Parlement.

À l’aube de la Journée internationale de la langue et de la culture créoles, qui est célébrée le 28 octobre, Scope brosse un état des lieux de la situation avec quelques intervenants.

“Des développements importants ont eu lieu dans l’utilisation du kreol. Depuis quelques années, la langue s’est fait sa place dans plusieurs lieux où on ne l’attendait pas, par exemple dans les pubs qui passent à la télé, à la radio, sur les billboards et d’autres plates-formes. Dans les écoles primaires, le kreol est enseigné comme matière. En janvier 2018, il fait son entrée au secondaire. Au niveau du tertiaire, des cours sont dispensés. Le progrès est indéniable. Mais la force de réaction ne suit pas. Une certaine élite dans les institutions veut que le kreol reste figé là où il est. Certains ne veulent pas que cette langue progresse”, avance Lindsey Collen, porte-parole du Parti Lalit.

De réelles avancées.

Arnaud Carpooran, à qui l’on doit le dictionnaire monolingue en kreol, confirme que la langue a beaucoup progressé au cours des vingt dernières années. “Je préfère regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a vingt ans, le kreol n’était même pas reconnu comme une langue par certains. Pour beaucoup de Mauriciens, la langue relevait du tabou. On doit reconnaître qu’il y a eu une nette avancée.”

Pour Daniella Bastien, anthropologue, la perception qui veut que le kreol soit toujours en retrait est due principalement aux aspects politiques et juridiques, qui tardent à s’aligner avec le développement de cette langue. “Si l’on tient compte de ces deux aspects, on a l’impression que la langue est en retard ou même qu’elle recule. Mais il y a d’énormes avancées : le kreol entre au secondaire l’année prochaine. Cette année, le premier batch d’élèves passe l’examen du Primary School Achievement Certificate (PSAC); c’est quand même une grande date. Dans l’espace public, on voit pas mal de publicités avec l’orthographe standard, notamment sur les bus.”

Si l’on tient compte du dernier recensement, qui indique que le kreol est la première langue à la maison de 85% de la population mauricienne, cette “non-acceptation” de notre langue maternelle semble paradoxale. Pour Daniella Bastien, ceci peut s’expliquer par la notion de honte qui semble habiter les Mauriciens à propos de leur langue maternelle. “Nous n’avons pas encore fait la paix avec notre histoire. Nous sommes une société post-coloniale et nous portons encore en nous les stigmates de la colonisation et de l’esclavage. Le kreol est une langue qui est née dans des conditions de négation. Il faut habiter sa langue. Une fois qu’on habite sa langue maternelle, on n’aura pas honte de la parler.”

Colonisation de l’esprit.

Si le kreol se heurte toujours à des réticences, c’est aussi la faute au communautarisme, analyse Lindsey Collen. “Le terme kreol continue toujours à être associé à une certaine ethnie au lieu de l’être à la langue. Pour que la langue maternelle soit valorisée, cette mentalité doit changer.” Mais “il est difficile de changer les choses car une certaine hypocrisie nationale est présente. Elle freine la progression du kreol”.

Dans l’espace public, le kreol est de plus en plus visible, notamment dans les publicités et sur les enseignes. Mais il est parfois utilisé de façon approximative, malgré l’existence d’une orthographe officielle. “Au sein de certains organismes, même si la langue kreol s’est standardisée, elle continue à être utilisée approximativement. Dans nos établissements de santé publique, nous apercevons les mots Vital Sign (signes vitaux) pour indiquer à une personne où elle peut prendre sa pression artérielle ou sa température. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le sens réel de cette indication collée au mur. Le but de cette expression en anglais est de dire au public de se mettre en file pour un premier constat de ses signes vitaux. Me a okenn moman zot pa dir : isi pran tanperatir. C’est aussi une forme de colonisation de l’esprit. Il faut qu’ils soient conscients que le but d’une enseigne est de faire circuler les gens plus rapidement dans les hôpitaux”, affirme Lindsey Collen.

Le kreol à l’école.

Le kreol a trouvé son chemin jusque sur les bancs de l’école. Mais dans certains établissements, il semble se heurter au mur. “Certains enseignants en préprimaire essaient d’éradiquer des mots comme lakaz, vini, asize, lisien du vocabulaire des petits. Mais c’est catastrophique d’enseigner de la sorte car cela peut avoir un mauvais effet sur eux. Le mot lakaz est un vocable très riche en kreol pour désigner des structures spécifiques. Si vous lui arrachez ce mot, il n’aura pas de repère. Quand un ami proche vient chez vous fréquemment, il est comme enn zanfan lakaz, mais on ne peut pas le qualifier de “zanfan maison”. On ne dit pas “maison araignée”, mais lakaz zaregne, tout comme on ne dit pas “robe maison” pour une robe qu’on porte à la maison”, souligne Lindsey Collen.

Gilbert Ducasse, enseignant de kreol dans le primaire, soutient que l’arrivée de la langue à l’école porte déjà ses fruits. “La classe est beaucoup plus ludique, les enfants se sentent en confiance et s’expriment beaucoup plus. Dans les classes de kreol, ils ne font face à aucune barrière et interférence avec d’autres langues.” Lindsey Collen fait le même constat. “Quand la langue maternelle est prononcée chez un enfant, certaines études montrent qu’ils font mieux à l’école et ont une réflexion plus créative. Une meilleure maîtrise du vocabulaire de l’anglais, par exemple.”

Gilbert Ducasse estime cependant que cette langue est utilisée à mauvais escient par les institutions. “Nous sommes supposés avoir pris notre indépendance de l’Angleterre, mais nous continuons à garder l’anglais comme langue officielle pour privilégier le politiquement correct.” L’enseignant se dit déçu par le Service Diocésain de l’Éducation Catholique (SeDEC). “Très peu d’écoles secondaires tombant sous sa tutelle offriront le kreol en grade 7 en janvier 2018, contrairement aux collèges du gouvernement.”

Le kreol au Parlement : “Une question de temps”

Arnaud Carpooran estime qu’il n’est plus qu’une question de temps avant que le kreol fasse son entrée au Parlement. “La question n’est plus de savoir si on a besoin de le faire mais comment le faire. Il faut que les personnes dans le Parlement soient préparées à cette transition. Il faut que les sténographes puissent l’écrire convenablement. Mem si an aryerplan ankor ena bann retisans, li pe paret ki kreol dan Parlman pou vinn enn realite to ou tar”, confie Arnaud Carpooran.

Pour Daniella Bastien, c’est la prochaine étape. “Le kreol au Parlement est overdue, mais il y a toute une formation à donner aux secrétaires et aux parlementaires.”

Une mère de famille : “Le kreol sonne vulgaire”

Certains considèrent le kreol comme vulgaire. “Je ne laisse pas mon fils parler en kreol à la maison parce que ça sonne vulgaire. Je pense qu’il se développera mieux au niveau éducatif en parlant le français et l’anglais”, confie une mère de famille. “S’il s’exprime en kreol à la maison, il fera des confusions quand il doit faire ses devoirs, en français notamment.”

Elle confie avoir choisi délibérément de ne pas permettre à son fils d’apprendre le kreol à l’école pour ne pas “le perturber”.