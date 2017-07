LES 7 ET 8 SEPTEMBRE À L'HÔTEL SOFITEL IMPÉRIAL - FESTIVAL DU DESIGN : Deux jours pour célébrer la créativité et promouvoir le design

La création design sera à l'honneur durant deux jours, soit les 7 et 8 septembre prochain au Sofitel Impérial Hotel à Flic-en-Flac. Organisatrice de cette première manifestation à Maurice, l'Association of Communication Agencies (ACA) mobilise tout le secteur du design pour une conférence d'une journée avec des experts de renommée internationale dans divers domaines liés au design, et une 'Award Night' destinée à tous les professionnels du marketing et de la communication, aux annonceurs, aux Marketing and Communication Managers des entreprises, et aux agences de design et de communication.

Un appel à inscription est lancé à tous ceux qui souhaitent y participer. Six catégories permettront aux candidats de se démarquer. Cette 'Award Night' sera aussi l'occasion pour les participants de mettre en valeur leurs talents et leur expertise, et de comparer leur travail à celui d'autres designers locaux. Le meilleur travail de création dans chaque catégorie sera récompensé. Les inscriptions sont ouvertes à toutes les agences et freelances de l'île Maurice.

Ravi Naidoo, l'invité d'honneur de ce festival, est l'une des références mondiales du design. Il est le géniteur de Design Indaba de l'Afrique du Sud. Design Indaba est une série d'événements et une publication en ligne fondée et dirigée par Interactive Africa avec comme slogan « Un monde meilleur grâce à la créativité ». Design Indaba est plus connu pour son festival annuel tenu en Afrique du Sud, en particulier l'événement phare, une conférence de trois jours organisée à Cape Town. Elle est également diffusée en direct dans diverses villes, dont Johannesburg et Durban.

À noter que les billets pour la conférence seront en vente à partir du 28 juillet 2017 et ceux intéressés à participer à l'Award Night pourront soumettre leurs projets à partir du 10 août sur la plateforme en ligne de l'ACA Design.