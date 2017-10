DANS LES RUES DE ROSE-HILL : Dirigeants et sportifs réunis pour dire « Non à la drogue, non au dopage »

« Ne vous laissez pas influencer par la drogue. L’avenir, c’est dans le sport. À travers le sport, on acquiert responsabilité, respect et confiance. Le sport fait de nous des champions. » C’est le message véhiculé hier lors d’une marche pacifique organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a réuni d’Ébène au Plaza plusieurs athlètes et représentants des différentes fédérations sportives, dont les athlètes présélectionnés pour les Jeux des îles 2019, incluant les handicapés et les athlètes de Rodrigues. Le Premier ministre, aux côtés des ministres des Sports, de l’Égalité des genres, de la Bonne Gouvernance et des TIC, a également participé à cette manifestation.

2,2 km. C’est la distance parcourue par des centaines de jeunes aux côtés du Premier ministre, pour dire « Non à la drogue. Non au dopage. » Au rythme de la fanfare de la police, les marcheurs se sont rendus au Plaza pour écouter les messages des intervenants. Une façon pour encourager les athlètes présélectionnés pour les prochains JIOI à continuer leurs efforts pour atteindre leur objectif et faire flotter haut le drapeau mauricien, mais surtout de sensibiliser les jeunes à ne pas se laisser prendre au piège de la drogue, que ce soit sous forme de drogue dure, de cigarette ou d’alcool.

Pour l’occasion, deux athlètes de haut niveau, Nathalie Ramen et Mohammad Dookhun, ont témoigné du bienfait du sport dans leur vie, et demandé aux jeunes de se respecter et de dire non aux influences et tentations. Dans leurs témoignages, les athlètes ont tous deux mis l’accent sur le sens de discipline qu’amène la pratique d’un sport, mais aussi et surtout le respect de soi. « Le sport fait de nous des champions, mais avec la drogue, on reste des champignons », a expliqué Mohammad Dookhun. Outre la popularité et la fierté de représenter son pays, faire du sport est un moyen de partager des expériences et d’acquérir l’esprit d’équipe, diront ces athlètes.

Des propos qu’a repris le Premier ministre, qui s’est appesanti sur sa lutte engagée contre la mafia de la drogue. « Tan ki mo la, mwa ek mo gouvernma pou san pitié avek kikonk ki pou rod anpwazonn nou sosyete », a insisté Pravind Jugnauth. Rappelant les mesures prises pour combattre la drogue, mesures qui, selon lui, portent déjà leurs fruits, le chef du gouvernement s’est attardé sur l’importance de la pratique d’une activité sportive pour tous. Avec le sport, nous avons une vie saine, et c’est ce dont nous avons besoin, a-t-il fait ressortir, plaidant pour la pratique dès le plus jeune âge. Son souhait : que la nation mauricienne adopte une culture du sport. Et pour cela, les dirigeants sont appelés à donner l’exemple.