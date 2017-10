LINZY BACBOTTE : 30 ans d’une vie en musique

“Mo’nn touzour mazine kan mo grandi koman pou ete.” C’est ainsi que Linzy Bacbotte-Raya résume ses 30 ans de carrière. Un anniversaire qu’elle fêtera avec le public le 4 novembre prochain, sur scène au J&J auditorium.

Elle se confie à Week-End.

On ne la présente plus. Linzy Bacbotte-Raya est devenue une icône sur la scène locale, connue pour sa voix puissante et une présence scénique à couper le souffle. Après 30 ans d’émotions, elle nous confie, émue aux larmes, que la musique pour elle c’est l’histoire d’une vie. “Je suis née dans la musique grâce à mon grand-père qui jouait dans le groupe Latanier. C’est une bénédiction de pouvoir partager ce parcours avec tous ceux qui m’ont accompagnée du début à la fin”, dit-elle. Si elle avoue, en rigolant, que son rêve était d’être “miss lekol maternel”, elle n’a toutefois aucun regret. “C’est désormais mon métier à part entière et mon objectif est de transmettre cela aux autres”, dit-elle.

Ainsi poussée par l’envie d’encadrer les jeunes talents et de les aider à s’épanouir musicalement et personnellement, elle ouvre, en 2014, l’académie Sing Again qui compte à ce jour près de 120 étudiants de 5 à 77 ans. “Le but est d’aider à l’épanouissement de ces personnes. C’est incroyable de voir à quel point la musique peut aider à changer un individu et cela je le vois tous les jours. Mes élèves sont comme des chrysalides qui au fil des cours, des mois se transforment en magnifiques papillons. Et rien que pour ça, je me dis que cela en vaut la peine et qu’il faut continuer sur cette lancée”, nous partage-t-elle.



30 ans de carrière

en toute humilité

Des success-stories, elle en a connu plusieurs. Si les élèves sont impressionnés au premier abord d’être dans la classe de la MQA Approved Vocal Coach Linzy Bacbotte-Raya, ils finissent ensuite par y prendre goût. “Je leur dis toujours qu’ils ne sont pas là pour être comme moi, mais pour me dépasser, me devancer. Après tout l’élève surpasse toujours le maitre et c’est ce que je leur souhaite”, relate la chanteuse. “Nous apprenons la discipline aux étudiants. Il est important de leur inculquer les valeurs sportives et d’entretenir le mind, body and soul. C’est ainsi que l’on peut réellement apprendre à chanter, à s’exprimer. Nous leur apprenons aussi à se découvrir. Nous avons un exercice où l’on place l’élève devant un miroir. Si, au départ, il hésite à se regarder, après quelques mois, il prend confiance et arrive à s’assumer et regarder sa réflexion. C’est beau à voir”, confie la chanteuse.

En 30 ans, Linzy Bacbotte s’est épanouie avec la musique et c’est exactement ce qu’elle souhaite maintenant pour ses petits étudiants. “Durant ma traversée de femme, d’où le thème de ce concert, je me suis découverte et je suis contente de m’être retrouvée !”

Linzy Bacbotte-Raya a en effet plus d’une corde à son arc. “J’ai appris que je pouvais être à la fois comédienne, chanteuse, conseillère, maman, soeur, épouse et tout cela en même temps !” Cependant, l’artiste garde les pieds sur terre et se donne pour mission de transmettre sa passion partout où elle va. “Le plus important durant ces 30 ans de carrière c’est l’humilité”, dit-elle en toute simplicité. Elle n’oublie pas son époux Bruno Raya qui l’a poussée à se lancer dans cette folle aventure, “il était le premier à me demander le nombre d’années passées dans la musique. J’étais la première étonnée lorsqu’on s’est rendu compte que j’avais déjà fait 30 ans ! Je ne m’en étais pas rendu compte”, dit-elle.

Et dans 30 ans ? “Je me vois comme Tina Turner, toujours en train de chanter avec mes enfants et petits-enfants si Dieu le veut !”, dit-elle en un éclat de rire. “An 30 an, mo’nn grandi an matirite, me mo pou retourn zot li a mo fason pa zis mizikalman me sosialman osi”, conclut-elle. Le rendez-vous est pris pour le 4 novembre à Phoenix à partir de 19 heures, pour un spectacle de 2 heures. Les billets sont en vente sur les réseaux otayo à Rs 400, Rs 500, Rs 600 et Rs 800. Les billets VIP sont disponibles à Rs 1 000 et les billets VVIP à Rs 1 200.

Le concert comprendra plusieurs surprises, dont Mary-Jane Gaspard et Patrick Victor, entre autres.