LORSQUE RAVI RUTNAH VEUT MORDRE : Chronique d’un acte de misogynie ordinaire

Une fois encore, ce ne sont pas pour les bonnes raisons que Ravi Rutnah s’est fait remarquer. Le député du Muvman Liberater a en effet été au cœur d’une forte polémique qui a enflé dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique pour s’en être pris aux journalistes et à une en particulier, qui l’aurait décrit comme un aboyeur de service. « Sa femel-la, li’nn deza guet so figir ? Li’nn deza guet limem divan enn miroir ? Eski li vo pou enn femel lisien limem ? » a-t-il lancé, fustigeant les attaques personnelles dont il serait victime de la part d’une journaliste. Week-End fait le point sur cet acte de misogynie ordinaire.

La violente déclaration du Deputy Chief Whip de la majorité a provoqué une levée de boucliers, avec des réactions de tous bords politiques, gouvernement et opposition réunis, des mouvements associatifs et des membres de la profession journalistique, les femmes en tête. Le leader du ML, Ivan Collendavelloo, qui assume le Prime ministership en l’absence de Pravind Jugnauth du pays, flairant la polémique enflante, est intervenu très tôt le lendemain dans les médias pour présenter ses excuses et celles de son parti.

La veille, interrogé par les journalistes, il a tenté de justifier les propos de son poulain en disant qu’il comprenait la colère de Ravi Rutnah. « Li amerdé ar zournal », devait-il dire, concédant toutefois que, « de temps en temps, li décalé sa qualité bannla amerde li la. » Jeudi à la CWA, il a indiqué qu’il a parlé au député du N°7 et lui a conseillé de présenter ses excuses. Mais il a précisé que c’était au député de voir comment gérer cette crise. Le PM p.i. a aussi laissé comprendre que cette affaire serait certainement évoquée lors du prochain bureau politique du ML. À ce stade, il n’a pas encore discuté de la question avec le PM, Pravind Jugnauth.

Des excuses timides

Également présente lors du congrès de Trèfles du ML, la ministre de l’Égalité du genre avait alors estimé dans une première réaction qu’il s’agissait d’un « lapsus » et qu’elle en a discuté avec Ravi Rutnah lorsqu’il a repris sa place après son discours enflammé. Fazila Daureeawoo, a réagi plus vivement le lendemain. « Les propos du Deputy Chief Whip sont inacceptables et déplacés » et a soutenu que le député devait assumer ses propos et présenter ses excuses aux femmes.

De l’Assemblée générale des Nations unies, Pravind Jugnauth est intervenu en personne dans le débat à travers les ondes d’une radio privée, condamnant lui aussi vivement « les propos de Ravi Rutnah. » Selon lui, « c’est une aberration que des personnes utilisent toujours ce genre de langage. » Rappelant qu’il a lui aussi une épouse et des filles, il a conseillé à Ravi Rutnah de présenter ses excuses et indiqué qu’il compte certainement réclamer des explications au principal concerné lors de son retour.

Ce n’est que dans cette foulée que Ravi Rutnah a consenti à des excuses hésitantes et timides vis-à-vis des femmes en général et a retiré « en gentleman », selon lui, ses propos. Cependant, il n’a pas présenté ses excuses à l’encontre de la journaliste visée. Face aux propos de Ravi Rutnah, un front commun du monde politique et associatif a vu le jour dès le lendemain et a réclamé la démission du Deputy Chief Whip. Ce mouvement, dont le MMM et le PTr ne font pas partie - ceux-ci avait organisé leur propre conférence de presse -, a tenu à rallier les femmes de différents partis politiques afin de dénoncer non seulement Ravi Rutnah, mais aussi et surtout pour dire stop à l’ensemble des attaques misogynes des hommes politiques et des hommes en général.

Pas de raison de s’énerver

Nul ne sait à ce stade qui aurait traité le député de l’alliance gouvernementale Ravi Rutnah d’« aboyeur de service » et le principal intéressé n’a toujours pas encore dévoilé l’auteur de l’expression qui l’a fait sortir de ses gonds mardi dernier lors d’un congrès de son parti, le Muvman Liberater. Ce n’est pas faire injure à l’avocat, qui fait toujours référence à ses origines modestes, de lui rappeler que le terme « aboyeur» se rapporte aussi aux personnes qui s’exclament avec force et des cris semblables à l’aboiement. On a tous au moins une fois « aboyé » dans sa vie. Ravi Rutnah devrait d’ailleurs se référer à ce que disait le MSM lors de la campagne « Jackpot de MedPoint » lorsque son leader faisait appel, à l’époque, au dicton « les chiens aboient, la caravane passe ». Aucune des cibles qui étaient l’opposition et la presse, qui dénonçaient une réévaluation scandaleuse de MedPoint, ne s’était prise pour chien.

Front commun du monde politique et associatif : « Il faut un stop aux attaques envers les femmes »

Pour Aurore Perraud, les propos tenus par Ravi Rutnah sont « grossiers, vulgaires, sexistes et méprisants, indignes d’un parlementaire. » Une attitude, ajoutée à celle de Showkutally Soodhun, qui a expulsé une femme dans une de ses activités, qui démontre selon la responsable de communication du PMSD« à quel point les membres du gouvernement n’ont aucun respect pour la femme. » D’autant que lorsqu’ont été proférés ces paroles, étaient présents le Premier ministre par intérim, Ivan Collendavelloo, et la ministre de l’Égalité du genre, Fazila Daureeawoo. Si ces derniers ont présenté leurs excuses a posteriori, « leur silence à l’instant même où Ravi Rutnah parlait est hautement condamnable. » Le silence de la Speaker et de la présidente de la République sur la « maltraitance envers les femmes » est aussi déploré. Roshni Mooneram, qui intervenait lors de la conférence de presse de ce Front Commun et se présentant comme citoyenne engagée et observatrice politique, estime pour sa part que ces dérapages démontrent qu’il n’y a pas de leadership dans le pays. En attendant une prompte réaction de Ravi Rutnah, une marche de protestation n’est pas à écarter.

Commission femmes du MMM : « Inacceptable ! »

Les représentantes de la Commission femmes du MMM se sont réunies au lendemain des événements pour déplorer les propos « dégoûtants et inacceptables de Ravi Rutnah ». Selon elles, le dérapage du Deputy Chief Whip n’est pas un lapsus, mais « délibéré, prémédité et intentionnel », avec pour but de dénigrer les femmes en général et de les réduire au silence. « Évoquant le travail entrepris par le MMM depuis sa création pour faire respecter la dignité des femmes, elles déplorent le silence complice des députées du gouvernement, dont la ministre de l’Égalité du genre pour n’avoir pas immédiatement rappelé à l’ordre le député du ML le jour même. » Elles estiment par ailleurs qu’avec « son attitude vulgaire et la nature méprisante » de ses propos envers les femmes en général, c’est trop facile de présenter des excuses. Il faudrait, selon elles, que le Deputy Chief Whip démissionne.

Aile féminine du PTr : « Appel aux femmes parlementaires »

L’aile féminine du Labour Party est catégorique : « Ravi Rutnah et Showkutally Soodhun doivent partir. » En cause : les attitudes intolérables envers les femmes. Outre l’expulsion de Nirmala Marathamuthu par Showkutally Soodhun lors d’un atelier de travail sur la NHDC, les propos de Ravi Rutnah envers une journaliste et les femmes en général sont une preuve de la « bassesse » dans laquelle est tombée le gouvernement. Condamnant également la réaction de la ministre Daureeawoo, qui est restée silencieuse après ces écarts, les membres de l’aile féminine du PTR exigent également des excuses publiques de Ravi Rutnah, mais aussi sa démission de l’Assemblée nationale. Elles souhaitent qu’il en soit de même pour le DPM Soodhun. Outre un appel aux femmes parlementaires pour réagir dignement face à ces insultes, elles ont aussi lancé un appel pour une action concertée des femmes de tous les partis politiques ainsi que de la société civile pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.