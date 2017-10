THE MAURITIUS UNION GROUP COLONEL DRAPER CUP — (G 2/55 +) — 1500M : Revoilà Karraar !

On avait enterré Karraar un peu trop vite. On savait ce cheval capable de mieux, surtout quand il se retrouve seul à l’avant. Ainsi, c’est le Karraar des grands jours qui a été en action samedi pour enlever la Colonel Draper Cup, au nez et à la barbe de Beat The Retreat. Souvent, une course ne se déroule pas comme on s’y attend. Avec la présence de plusieurs chevaux rapides, il était évident qu’on assisterait à une belle lutte avec Speed Limit, Karraar, Ready To Attack et même Black Tractor. Mais il n’en a rien été. Seul Speed Limit a tenté quelque chose, mais Rye Joorawon a dû vite se rendre compte que le jockey de Ricky Maingard n’avait pas l’intention de conserver la tête de la course.

Ainsi, c’est avec un rare bonheur que Karraar s’est retrouvé en tête. Lors de notre analyse d’avant-course, on avait trouvé qu'il pouvait difficilement diriger les opérations et c’est pourquoi on ne l’avait pas inclus dans le quarté. Cela dit, il faut saluer la bonne course de Hard Day’s Night qui, mal placé au départ, n’a fait que suivre la démarche de Karraar et essayer par la suite de démarrer de loin dans le but de surprendre le cheval de Gilbert Rousset. Il a tout tenté, mais le vainqueur était le plus fort.

Que dire de la performance de Beat The Retreat ? On a été sous l’impression que le cheval n’était pas à son aise dans le parcours. Quand on a vu Imran Chisty le laisser se rapprocher dans la descente, on a ressenti que quelque chose n’allait pas. Au fait, il s’est montré ardent car le rythme n’était pas à sa convenance. Il n’est aussi pas exclu de penser que l’accélération de Karraar dans la dernière courbe lui a été fatale. À bien voir, Beat The Retreat n’a pas si mal fait dans l’emballage final si on tient compte qu’il a repris du terrain à Karraar. Malheureusement pour lui, 35"20 n’ont pas été suffisantes, mais on ne pouvait pas lui demander mieux dans une épreuve qui n’a pas été courue à sa convenance. Il faudrait maintenant savoir si son entourage envisage toujours de l’aligner dans la Coupe d’Or. On a appris qu'on pourrait le munir d’un drop noseband pour mieux le contrôler. Toutefois, aucune décision n’a encore été prise. Le tempo risque d’être moins élevé sur 1600m et celui pourrait lui être préjudiciable, d’autant que sa tenue n’a pas encore été prouvée sur le mile.

LES AUTRES COURSES

Le doublé pour Joorawon et Ghunowa

1. C’est Raheeb, qui l’a emporté à l’issue d’une monte patiente de Brad Pengelly. D’un autre côté, on dira que Yashin Emamdee n’a pas été bien inspiré avec le favori Birds Eye View. Il a surestimé des capacités de sa monture et aurait dû abdiquer et le placer dans le dos de Final Cup quand il était évident que le dernier nommé était plus facile que lui. C’est donc sans surprise que le cheval de Rameshwar Gujadhur a complètement cédé en fin de parcours. Final Cup a, pour sa part, lancé la course sur un tempo trop élevé, surtout dans la première partie de la ligne droite d’en face. Et là, Ioannis Poullis aurait pu reprendre sa monture plus tôt qu’il ne l’a fait. Saracen King était bien placé en troisième position, mais il n’a pas donné l’impression qu’il pouvait faire la différence, rien qu’à voir son allure. Par contre, Raheeb a laissé entrevoir de belles dispositions. À 800m de l’arrivée, on avait l’œil sur lui pour remporter la course. In Your Face s’est amené dans le dernier virage, mais n’a pu continuer sur sa lancée. Il doit néanmoins être crédité d’une bonne course. Pour en revenir à Raheeb, il faut féliciter tout son entourage pour avoir pu remettre ce cheval sur pied, lui qui s’était sérieusement blessé lors d’une chute. Il devrait être intéressant à suivre durant cette dernière partie de la saison.

2. La troisième course s’est déroulée comme on s’y attendait. Ramaas s’est vite retrouvé en tête, alors que Swinging Captain a été gêné par Pride Rock et s’est retrouvé à l’arrière-garde. Et là, il faut saluer la bonne initiative de Kevin Ghunowa, qui a appris de ses déboires lorsqu’il avait piloté ce cheval lors de la 23e journée et a vite fait de se sortir de sa mauvaise position pour placer sa monture proche du meneur. Il doit aussi avoir incommodé Rebel Alliance à cet instant de la course. Pendant ce temps, Ramaas a continué tranquillement à l’avant, réduisant même l’épreuve à un sprint. Jullidar était décroché, comme à son habitude. La ligne droite finale a été passionnante à suivre. Ramaas a cédé à 75m de l’arrivée. Swinging Captain a pointé le nez, mais sous la menace de Rebel Alliance, qui avait trouvé le passage à l’intérieur. Puis, Jullidar s’est mis de la partie, terminant à la vitesse du vent. Mais le but est arrivé trop tôt pour lui. Rock On Geordies, bien placé dans le parcours, n’a pas terminé comme attendu, ayant été victime d’un saignement.

3. The Brass Bell n’a pas déçu. Il a ouvert son compteur et permis à Rye Joorawon de retrouver le box des vainqueurs après 27 tentatives sans success. C’était sa première monte de la journée. Le Mauricien a été l'auteur d'une belle course. Il s’est montré patient et a attendu que son cheval négocie le dernier tournant avant de lui demander de produire son effort. Power Dive a essayé de faire de la résistance après avoir pu réduire l’épreuve, mais le vainqueur était trop fort. La bonne note de la course est venue de Vintage Angel qui, à la faveur d’un meilleur parcours, aurait pu prendre une part plus active à l’arrivée. Ce qui peut donner un espoir à son entourage. Smitten a fait ce qu’il a pu, tout comme Shield Of Thunder. Captain’s Cronicle a complètement cédé après avoir titillé Power Dive. Les autres engagés n’ont pas eu une grosse incidence sur le déroulement de ce sprint.

4. Le dernier mot à Aware, qui a littéralement surclassé ses adversaires en ligne droite. Et dire qu’il n’a pas eu toutes ses aises dans la dernière courbe. Comme on l’avait dit, ce cheval ne doit pas être bousculé au début d’un parcours. Il a été tranquillement placé à l’arrière-garde avant de passer la surmultipliée dans l’emballage final. Il s’est senti bien à l’aise par le fait que le tempo était élevé. No Resistance en tête a été quelque part forcé à sortir de son pas de par la présence de Le Clos à ses côtés. S’il avait été seul en tête, il aura sans nul doute ralenti le rythme. Ce tempo devait en principe être plus bénéfique à Talbec ou encore à Buffalo Trip. Le premier nommé peut avoir été victime du syndrome de la seconde course après repos. Buffalo Trip a accéléré dans le dernier tournant, mais n’a pu continuer sur sa lancée. Jolie Roger, notre préféré des deux engagés de Rameshwar Gujadhur, a bien terminé pour accrocher la deuxième place devant son compagnon de box Noah’s Ark. On s’attendait à mieux de Paladin et espérons seulement qu’il avait besoin de cette course. Notons que Jambamman a raté sa mise en action et mérite maintenant un repos complet.

5. La meilleure accélération est à mettre au crédit de Seven Fountains, qui est arrivé à temps pour priver Lee’s Star de la victoire. On prévoyait que le rythme n’allait pas servir les desseins de la monture de Yashin Emamdee, mais c’était sans compter avec Netflix, qui a haussé le tempo au début de la descente. Aussi, sans vouloir diminuer les mérites de Seven Fountains, on a trouvé que Ioannis Poullis a demandé à Tanjiro d’accélérer au mauvais moment, un peu trop tôt à notre avis. En effet, Netflix avait encore des réserves quand il a été attaqué avant la dernière courbe. Lee’s Star était alors le mieux placé pour émerger. Cependant, Nishal Teeha n’a pas été en mesure de tirer le maximum de sa monture. Cette dernière a eu tendance à verser à l’intérieur et, en la redressant, celle-ci a été trop à l’extérieur. Si Rye Joorawon avait été choisi, on est presque certain qu’il aurait fait la différence. Mr Leyend, troisième à l’arrivée, aurait pu disputer la victoire ou même l’emporter si Kersley Ramsamy s’était montré mieux inspiré. Il a dirigé son cheval vers l’intérieur, où il n’y avait pas de passage, alors que la meilleure option aurait été l’extérieur. Seven Fountains n’aurait pas gagné, mais c’est bien lui qui a sauvé la journée de Yashin Emamdee.

7. Il n’y a pas eu de suspense dans la dernière course. Une fois que Rob’s Jewel s’est placé en tête de la course, tout le monde savait qu'aucun adversaire ne pourrait soutenir la comparaison dans l’emballage final. Baron Bellet et Marron ont essayé de le suivre d’assez près, mais ont été nettement distancés quand Swapneel Rama lui a demandé d’accélérer. Le seul engagé par Amardeep Sewdyal a laissé sur place sur poursuivants pour l’emporter par plus de 7L. Ceux qui pensaient qu’il pouvait toujours se ressentir des séquelles de sa dernière tentative ont été bien servis. Rob’s Jewel était vraiment trop fort et ses adversaires ont dû se contenter de lutter pour les places restantes. Baron Bellet a pris la mesure de Midnight Man et de Rumbullion.