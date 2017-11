MIDDLESEX UNIVERSITY : Le nouveau campus de Cascavelle attire étudiants mauriciens et étrangers

Présente dans quatre pays et opérationnelle à Bonne-Terre depuis les huit dernières années, la Middlesex University a érigé son nouveau centre universitaire à Cascavelle. Le campus est le fruit d’un partenariat entre la Middlesex University elle-même et le groupe Médine, et compte pour l’heure 891 étudiants – 600 Mauriciens et 291 étrangers. L’ambition dans les cinq prochaines années est de remplir ses 2 000 places. Une visite guidée organisée la semaine dernière a permis de découvrir un phénomène de plus en plus courant au niveau de nos institutions tertiaires : la venue d’étrangers, notamment des Africains. Et, dans le cadre plus précis de la Middlesex University, outre l’infrastructure flambant neuve dotée de facilités technologiques, c’est l’emplacement qui attire les étudiants, avec la plage non loin, le shopping… « Un bijou », selon l’administration, serti d’un complexe sportif juste en face et d’une piscine olympique.

Les étudiants de la Middlesex University sont originaires de 28 pays, principalement de l’Afrique et du Nigeria. Dominique Arlanda, Associate Director à l’Administration, se dit fière que le campus a accueilli cette année un premier étudiant du Canada. Selon elle, la hausse dans les inscriptions est liée au nouveau campus. Ayant démarré en juillet 2016, la construction est arrivée à terme en septembre, le campus étant opérationnel depuis la même date. Bâti sur 2,5 arpents, il occupe 8 000 m2 et a la capacité d’accueillir 2 000 étudiants. Le personnel comprend 77 personnes, dont 41 chargés de cours.

La maison mère de Middlesex University se trouve en Angleterre, alors qu’elle a aussi des branches à Malte et à Dubaï. « Les étudiants ont l’option de faire une année à Maurice, une autre à Malte, etc. C’est un vrai échange et c’est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes », indique Dominique Arlanda. Le campus dispose par ailleurs de résidences universitaires juste à côté, et bientôt d’un complexe sportif qui comprendra une piscine de 50 mètres. L’université mise aussi sur des facilités telles que l’accompagnement des étudiants étrangers. « Nous récupérons les étudiants à l’aéroport pour les emmener là où ils ont décidé d’habiter. Nous procédons à l’accompagnement médical, nous effectuons des démarches pour le visa et nous leur faisons découvrir l’île ».

Comptabilité, International Business, Advertising Public Relations and Media, Information Technology, Computer Science, Psychology with Counselling Skills, Nursing/Midwifery, Bachelor of Laws, Post Graduate Certificate in Higher Education sont, entre autres, les cours disponibles. « Les Mauriciens sont plus intéressés par les études en informatique et en droit. Alors que ceux du Botswana, par exemple, sont plus intéressés par les cours de psychologie ». De seulement huit étudiants il y a huit ans, à Bonne-Terre, l’établissement tertiaire se réjouit d’en compter 891 et compte passer la barre des 2 000 à la prochaine rentrée de février 2018. Les chargés de cours sont soit des Mauriciens diplômés de l’étranger soit des Britanniques, Africains et Allemands.

Selon Dominique Arlanda, dans leur grande majorité, le coût des cours tourne autour de Rs 190 000 l’an, alors que les études de droit coûtent autour de Rs 235 000. Les prix sont les mêmes pour les Mauriciens et les étrangers. « Les mêmes cours sont dispensés qu’en Angleterre et les mêmes papiers d’examen sont distribués aux étudiants des divers campus à la même heure. Les papiers sont corrigés à Maurice et ensuite “monitored” en Angleterre ». Parmi les autres facilités accordées aux étudiants, un membre du personnel se charge de trouver un stage de formation en deuxième année. « Après les études, on essaie aussi de trouver un travail pour eux et parfois l’étudiant trouve du travail dans l’entreprise où il a effectué son stage ».

Tous les cours sont dispensés en langue anglaise à la Middlesex University. Le campus compte cinq laboratoires informatiques, trois amphithéâtres d’une jauge de cent personnes. L’université compte sonder le marché en vue d’introduire d’autres cours qui sont en demande.

Un “shutter service” est mis à la disposition des étudiants de Curepipe, Port-Louis et Jumbo. Une Multi-Faith Room permet aux étudiants, peu importe leur foi, d’y venir pour un moment de réflexion. Quant à la bibliothèque du campus, elle a été conçue sur deux étages. Toutefois, ce qui étonne, c’est le peu de livres qu’il y a. La raison selon l’administration : la plupart des livres de référence sont disponibles via Internet.

Transport et coût de la vie

Osman Abdul Gimba est à Maurice depuis septembre. Ce Nigérien effectue un postgraduate course en Computer Networking. Lui et ses amis habitent Flic-en-Flac. C’est surtout le climat de Maurice qui l’a attiré pour des études. « J’avais juste envie d’aller dans un autre pays. J’aurais pu aller en Malaisie mais ici, il me semble que la qualité des cours est correcte. Jusqu’ici, ça va ». Son ami, du Malawi, évoque pour sa part le problème de langue. « À Maurice, on parle principalement le français et parfois, dans les bus ou quand on fait ses courses, on a un peu de difficultés ». Le coût de la vie est, à son goût, élevé. Un autre ami africain renchérit au sujet du problème de transport : « Nous quittons le campus en général vers 19 h 30, mais il est difficile d’attraper un bus à cette heure. Nous devons alors rentrer en taxi, ce qui est assez cher. Alors, on partage les frais ».

Sarah Agi, une Nigérienne, est elle en première année de droit. Elle habite à proximité en résidence universitaire. « Je cherchais un endroit calme et j’ai choisi Maurice. J’ai des amis du Nigeria. Je n’ai pas le cafard puisque je rentre pour les vacances de Noël. J’aime Maurice. J’aime la plage ». Elle aussi trouve coûteux le fait de devoir voyager en taxi faute de bus pour sortir la nuit. « Par ailleurs, les chauffeurs de taxi ne parlent pas anglais ».

Nous faisons aussi la rencontre de Deshna Beeharee, une Mauricienne, de Quatre-Bornes, en troisième année de psychologie. « Le niveau est bon ici. Les chargés de cours nous aident beaucoup. Les étudiants étrangers sont ouverts. Ils viennent vers nous et nous faisons des activités ensemble ».

Kecy Anosike est un des nombreux autres Nigériens que nous croisons. À Maurice depuis 2015, il trouve que l’île est « très paisible par rapport à là d’où je viens ». Il poursuit : « C’est un très bon endroit pour étudier. J’avais le choix entre aller à Londres et venir ici. Mais, comme je n’avais jamais vécu sur une île avant, j’ai décidé d’y venir. C’est un endroit plus tranquille. C’est ma première expérience sur une île. Je ne savais même pas qu’on parlait français ici. C’était une surprise quand j’ai débarqué la première fois à l’aéroport. J’ai eu de bonnes expériences. Les cours de Media que je suis sont très intéressants. Je vais probablement poursuivre avec un Master mais pas à Maurice. J’aime vivre de nouvelles aventures, donc, j’irai probablement au Brésil ou en Écosse. Le coût de la vie et des cours est abordable ».

Quant aux moins bonnes expériences de son séjour dans l’île, il évoquera la non-flexibilité des bus et une certaine hostilité de la part de quelques Mauriciens. « Je ne dirais pas que c’est du racisme, mais ils disent des choses en kreol que je ne comprends pas. Or, je peux sentir que ce ne sont pas des mots gentils. Si je devais conseiller à des étrangers de venir étudier ici, je pense que ce ne serait pas un conseil aveugle. Je dirais “si vous voulez venir, oui, mais, attention à telle et telle chose”. Mais, en général, c’est une bonne expérience. J’ai beaucoup d’amis et de proches qui ont visité le pays et qui ont aimé ».

Facilités

La Middlesex University offre des facilités de parking. Il existe deux principales lignes d’autobus desservant le campus de Quatre-Bornes et de Port-Louis via Quatre-Bornes. Le campus est ouvert de 8 heures à 20 heures en semaine et de 8 h 30 à 12 h 30 les samedis. Tout le bâtiment est accessible aux fauteuils roulants de même que les toilettes. Les laboratoires informatiques sont climatisés alors que les salles sont équipées d’écrans LCD et de WI-FI. Une cafétéria et un “self-service coffeee pod” sont à la disposition des étudiants.