Le ministre Mentor explique ses écarts de langage

L’excuse est toute trouvée pour expliquer ses écarts de langage. “Zournalis poz ou kestion koumadir zot pe side avek bann adversaires. Zot fer ou sape lor kal, fer ou servi langaz épicé...” C’est ce qu’a déclaré le ministre Mentor mercredi à l’occasion de son 87e anniversaire que le SAJ Fans’ Club célébrait au Château Labourdonnais, en présence d’un parterre d’invités dont le Premier ministre et plusieurs autres ministres et députés, parmi lesquels toutefois manquaient le Premier ministre adjoint Ivan Collendavelloo, le ministre du Tourisme Anil Gayan et le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, du ML. Le Premier ministre Pravind Jugnauth devait en effet—outre rendre hommage à “l’homme d’exception et exemplaire” qu’est SAJ, également son père—s’attarder sur “ces journalistes ki ekrir long-long patente...dans zot latour”. SAJ, qui a dit accorder son soutien à 100% au Premier ministre, lance un appel à la population pour faire confiance au gouvernement. “Kan ou guet dans le passé, chaque fois MSM au pouvoir, travay inn fer, inn tir pays dans difficulté ek finn amenn progrès ek prospérité.” Il a également demandé aux parents de jouer leur rôle et de sensibiliser leurs enfants contre les fléaux dont la drogue. “Si péna acheteur pa pou éna vendeur”, estime-t-il, appelant à un meilleur encadrement des jeunes.

Une vingtaine d’employés mise à pied

Coup de massue pour une vingtaine d’employés de la Mauritius Duty Free Paradise. Ils ont reçu leur feuille de route pour vendredi dernier lors d’une réunion avec la direction qui leur a indiqué qu’ils devront partir le 1er mai. Une véritable ironie du sort pour ces travailleurs que de perdre leur emploi le jour de la fête du travail. Recrutés sur une base contractuelle avant les élections de 2014, ces employés dont certains comptent plus de trois ans de service, étaient en négociations, à travers leur syndicat devant le ministère du Travail, pour un contrat à durée indéterminée. Or, la MDFP a décidé de se défaire de ce personnel, alors qu’un exercice de recrutement a été effectué récemment et que la vingtaine de personnes mise à pied sera remplacée. Pour le syndicat, qui dénonce “une décision prise par le board sous le diktat de personnes autour de Pravind Jugnauth”, ceci est illégal et scandaleux. Les licenciés se concertent avec leur syndicat pour décider de la marche à suivre. Une conférence de presse du syndicat est prévue dans le courant de cette semaine pour aborder la question.

Manifestation pacifique devant le Parlement

Une manifestation pacifique de personnes victimes du vol de leur terrain se tiendra devant le Parlement, ce lundi à 11h. Leur grief : après que la plupart d’entre elles ont déposé devant la Commission Justice et Vérité, cette dernière a trouvé qu’elles ont bel et bien été “dépossédées de leur terrain par les grands propriétaires sucriers”, selon Clency Harmon du groupe des manifestants. “Pendant la campagne électorale de l’Alliance Lepep, cette dernière nous a promis de passer une loi et d’établir un Land Tribunal afin d’introduire les recommandations de la Commission Justice et Vérité. Cela figure, d’ailleurs, dans son manifeste électoral. Comme l’Alliance Lepep n’a pas tenu sa promesse, nous avons décidé de faire une manifestation pacifique pour attirer l’attention des autorités”, explique M. Harmon. À noter que ce groupe s’associe à Salim Muthy qui, lui aussi, représente quelques personnes victimes de fausses prescriptions.

Le NPF nouvel investisseur stratégique de Mara Delta

Du développement dans le monde de la finance. Le National Pension Fund Mauritius est devenu le nouvel investisseur stratégique de la compagnie Mara Delta. Une première action est l’investissement de $ 12,84 millions au moyen d’une émission d’actions préférentielles non remboursables au taux annuel du coupon de 6,25% par la NPF. Mara Delta est considéré comme l’unique fonds de distribution coté en Bourse axé sur l’Afrique. Ce fonds offre aux investisseurs immobiliers internationaux un accès direct à des opportunités immédiates sur le continent en dehors de l’Afrique du Sud.

Les bénéfices de la transaction ont été alloués exclusivement au financement de l’acquisition de Tamassa Resort. Le transfert de Tamassa de LUX* a été finalisé vendredi et devrait vite contribuer au résultat du groupe. Mara Delta a informé plus tôt les actionnaires qu’elle devrait prochainement introduire une filiale dont l’objectif premier serait d’investir dans des immeubles avec des baux triples et à long terme dans le secteur de l’hôtellerie. Elle se focalisera sur les îles de l’océan Indien, à savoir Madagascar, les Seychelles et Maurice. La filiale devrait faire une demande pour que ses actions préférentielles soient cotées sur le marché officiel de la Bourse de Maurice en temps voulu.

Pour la promotion de l’aquaculture à Cité Tôle

Le barachois de Cité Tôle est entièrement opérationnel depuis le lundi 27 mars. Ce projet, initié par la Mauritius Commercial Bank Forward Foundation (MCBFF), au coût de Rs 5 millions, permettra aux habitants du quartier de pratiquer l’aquaculture. Le lancement du barachois s’est tenu en présence du Chief Strategy Officer du MCB Group, Gilbert Gnany, et du ministre de la l’Économie océanique, Prem Koonjoo. En amont de ce projet, une dizaine d’habitants de Cité Tôle ont reçu une formation sur l’océanographie, l’environnement marin et les bases de l’aquaculture.

Pour Gilbert Gnany, “aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de faire revivre un barachois et d’y relâcher un millier d’alevins. Au-delà de cette symbolique, il faut surtout penser au fait que ce barachois prodiguera une source de revenus durables aux habitants qui, ainsi, seront en mesure de répondre aux défis de leur vie quotidienne”.

À noter que lors du nettoyage du barachois de Cité Tôle avec l’aide des habitants, près de 134 tonnes de détritus ont été extraites.

Les Mauriciens resteront les plus riches d’ici 2026

Les Mauriciens seront toujours les plus riches dans les prochains dix ans en Afrique. Le dernier AfrAsia World Report 2017 prévoit une croissance de 130% de la richesse du Mauricien fortuné jusqu’en 2026. Le fortuné, selon le rapport, possède à partir de Rs 35 millions. L’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie sont les trois pays du continent africain qui suivent Maurice. La richesse des individus de ces pays, dont les revenus sont importants, est prévue d’augmenter de 100%. Par contre, la valeur de la richesse des millionnaires en Afrique du Sud ne s’appréciera que de 30%. Ce rapport cite aussi les pays tels l’Égypte, le Maroc, le Nigeria et l’Algérie qui ne connaîtront aucune croissance au niveau de la richesse de leurs individus fortunés. Par ailleurs, de la période de 2006 à 2016, la richesse des millionnaires mauriciens s’est appréciée de 230%. Selon le rapport, la forte croissance économique, la venue de Sud-Africains et Français aisés ont permis à hausser le nombre de millionnaires qui vivent à Maurice. Le rapport dénombre 280 millionnaires sud-africains qui se sont installés à Maurice depuis 2006. La richesse que possède un Mauricien s’élève à $ 25 700 contre $ 200 pour le Zimbabwéen. On note le plus grand nombre de multimillionnaires en Afrique du Sud, soit 2130. Malgré la crise en Égypte, le nombre de multimillionnaires est également important dans ce pays. Ils sont 620 multimillionnaires au Nigeria. A Maurice, le rapport évoque 170. Plusieurs aspects ont été tenus en considération pour conclure le nombre de millionnaires croissants à Maurice, tels le faible taux d’inflation et le système bancaire développé.