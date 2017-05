MUSIQUE : Trio ÉCLECTIQUE

Présent sur de nombreuses scènes depuis quelque temps, le trio Bref passe à l’échelon supérieur en proposant un premier single, qui sera suivi d’un album prévu pour la fin de l’année. Leur son, un mélange de funk, de blues et de soul, attire les mélomanes. Rencontre avec un trio éclectique.

“L’artère principale qui alimente l’âme de notre musique est tissée des musiques qui nous font vibrer et qui nous passionnent, du funk au rock, métissé de reggae, avec des accords jazzy et une touche de blues” : c’est ainsi que Dylan Gooriah, le chanteur du groupe, définit le style de Bref. Le style de ce trio de plus en plus populaire se forge sur les sensibilités de chacun. “Fabrice Ramalingum a une influence jazz; Linley Foolchand, alias Wallas, a plus des tendances rock, hip-hop, blues et funk. Mes influences à moi sont du côté du funk, du blues, du jazz soul et du reggae. Au final, cela donne un son funk, blues et soul.”

Polyvalence.

Mais ce style est appelé à évoluer puisque les trois potes sont à la recherche constante de nouveaux sons. “Nous sommes en train de travailler sur de nouvelles sonorités; nous cherchons notre son. Nous essayons d’ajouter des éléments électroniques sur notre set.” Selon les membres du groupe, Bref est un trio qui évolue dans la world music pour ne pas se cantonner à un style précis et s’enfermer. Une polyvalence qu’on retrouve également dans les langues employées pour leurs compositions : l’anglais, le français et le kreol sont utilisés avec la même sensibilité et la même verve.

Chacun des membres a plusieurs cordes à son arc. Dylan, le chanteur attitré, maîtrise la guitare, les percussions, la basse et le beatbox. Fabrice, initialement batteur, peut se muer en claviériste et en guitariste, alors que Wallas peut facilement troquer sa guitare basse contre les percussions, tout en s’attelant au beatbox.

Lady.

Depuis quelques années, la notoriété du groupe s’agrandit avec sa présence sur plusieurs scènes locales. Le 28 avril, le trio s’est produit lors du festival Mama Jaz, avant de faire un concert le lendemain à l’IFM. Cette année, ils ont également investi les scènes de The Irish, Enso et Kas Poz. “En neuf ans d’existence, nous avons fait presque toutes les scènes de l’île. Nous avons joué à Barabar, Lakaz, Kenzi Bar, Amnezia, entre autres, et nous avons également participé à quelques festivals, notamment Kaz Out et Festival Enn.”

Pour le trio, le moment est idéal pour lancer un single, avant de poursuivre sur sa lancée en sortant un premier album. “Nous sommes plus compacts en ce moment et conditionnés dans la tête pour le faire. Quand tu proposes un single, c’est une partie de toi que tu exposes. Tu dois savoir comment le faire pour que tu sois satisfait un minimum toi-même”, souligne Dylan Gooriah. Le single en question, Lady, fera également l’objet d’un clip, qui sera disponible sur les réseaux sociaux. Parallèlement, le groupe entamera une tournée à travers l’île.

Évolution.

Le premier album est prévu pour la fin de l’année, après une tentative avortée, il y a quatre ans. “Nous sommes allés en studio pour enregistrer un album mais nous ne l’avons jamais lancé. Notre batteur et chanteur de l’époque, Hans Poinen, était parti travailler à l’étranger peu après l’enregistrement. Nous avons pensé que ce serait un peu délicat de lancer l’album alors que nous changions de musiciens”, confie Dylan Gooriah.

Le trio Bref a souvent évolué en matière de musiciens. Quelques mois à peine après sa création par Norbert Planel, Frédéric François et Dylan Gooriah, le trio se transforme en quatuor, avec la venue de Wallas. Le groupe change à quelques reprises en raison de projets différents de ses membres, jusqu’à ce que la formation atteigne sa configuration actuelle, avec Wallas, Fabrice et Dylan. “Cette évolution constante est un peu notre philosophie. Bref, c’est un projet musical, qu’il soit bref ou à long terme. C’est un partage”, conclut Dylan Gooriah.