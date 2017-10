PROJET DE LA SEM : Suivre l’évolution du marché à partir de son portable

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) va de l’avant avec la numérisation de sa plateforme boursière, une initiative qui devrait, dans le courant de 2018, permettre à des investisseurs de suivre l’évolution du marché boursier avec leur téléphone portable.

L’annonce de cette mesure a été faite par Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, lors d’une réception offerte, mercredi soir, par la Bourse de Maurice à l’occasion de l’introduction des « Depository Receipts » (certificats représentatifs d’actions) de l’Africa Export Import bank (Afreximbank) sur le marché officiel. Selon Sunil Benimadhu, la numérisation de la plateforme boursière interviendra dans le courant de l’année financière 2017-2018. La SEM, indique-t-on, doit procéder bientôt au choix de la société qui se chargera de l’exécution de ce projet et de la présentation de l’application mobile qui facilitera le suivi des activités boursières par le public investisseur.

Par ailleurs, Sunil Benimadhu a indiqué que la SEM se propose également de moderniser sa plateforme de trading dans les prochaines années, une démarche qui permettrait éventuellement à des investisseurs de faire des transactions à partir de leurs portables. Dans la même foulée, la Bourse de Maurice va procéder bientôt à la connexion du premier « remote member » à sa plateforme. Les « remote members » sont des sociétés (principalement de courtage) de juridictions étrangères qui sont autorisées à se connecter avec la plateforme boursière de la SEM pour ensuite faire des transactions. Des règlements à cet effet ont été définis depuis quelque temps déjà par la SEM. Pour Sunil Benimadhu, avec ce nouveau développement, les « remote members » pourront contribuer à l’accroissement de la demande globale pour les valeurs cotées sur notre marché, aidant ainsi à l’augmentation des liquidités. Une telle mesure, estime-t-on, va renforcer la position de la SEM en tant que plateforme boursière de référence au niveau de la région africaine aussi bien que sa stratégie d’internationalisation.

Autre initiative envisagée par la SEM dans les prochaines années : la cotation en dollars à la Bourse de Maurice des titres émis par des sociétés africaines dans leurs monnaies locales. Cette opération dite de « dollarisation » donnerait aux investisseurs internationaux la possibilité de vendre en dollars les titres qu’ils détiennent. La SEM va convaincre des marchés boursiers africains pour une cotation simultanée de ces valeurs. Ce sont principalement les marchés qui éprouvent des « dollar shortages » qui seront ciblés.

Par ailleurs, selon un relevé effectué par la société de bourse Swan Securities Ltd, les désinvestissements étrangers sur notre marché boursier pour le mois de septembre 2017 se sont élevés à environ Rs 50 millions, renversant ainsi la tendance positive notée au cours des deux mois précédents : juillet 2017 + Rs 104,9 millions ; août 2017 + Rs 182,6 millions. Un bilan des transactions faites par les investisseurs étrangers sur le marché de septembre 2016 à août 2017 montre des désinvestissements nets étrangers de l’ordre Rs 1,1 milliard. Les achats de titres locaux sur cette période ont atteint environ Rs 4,4 milliards alors que les ventes se sont chiffrées à Rs 5,5 milliards.

Par ailleurs, selon Swan Securities Ltd, le marché officiel de la Bourse, basé sur l’évolution du Semdex, a progressé de 23,3 % de début janvier à fin septembre 2017. Pour le mois écoulé, le Semdex a enregistré un gain de 1,7 %. Le SEM-10, indice des dix valeurs les plus liquides du marché officiel, a gagné 2,3 % en septembre 2017.

La capitalisation du marché officiel (basée sur le Semdex) se montait à Rs 269,3 milliards à fin septembre 2017 contre Rs 263,7 milliards au 31 août 2017. Le marché officiel a enregistré des échanges de Rs 1,34 milliard le mois dernier, les deux grosses valeurs bancaires (MCB Group et SBM Holdings Ltd) et BRAW assurant environ 60 % des transactions totales.