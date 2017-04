RICKY MAINGARD : Elite Class comme prévu

Il était dit que Ricky Maingard ouvrirait son compteur lors de la deuxième journée. Toutefois, ramener un doublé était considéré comme étant improbable. Mais les courses sont ce qu'elles sont, Dame chance a été de son côté en lui offrant une jolie surprise en Phiri E Kwatile.

Il ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'Elite Class était le cheval le plus en forme de Ricky Maingard le 1er avril. Du reste, le hongre avait très bien travaillé et affichait une belle condition. L'entraîneur avait pris la décision de l'aligner dans une valeur supérieure pour porter moins de charge et aussi sur 1400m. Après le tirage au sort des lignes, la meilleure tactique a été trouvée. The Tripster, considéré sur le papier comme étant son adversaire le plus sérieux, avait hérité d'une ligne extérieure. Il fallait le faire travailler avant de lui céder le commandement, de sorte que la course soit lancée sur un bon rythme et que le jockey de The Tripster ne puisse reprendre sa monture.

C'est exactement ce qui s'est passé et, à 300m de l'arrivée, quand Elite Class a déboîté, la victoire s'est aussitôt dessinée. Ce qui fait que ce cheval, qui a débuté sa carrière au plus bas de l'échelle, s'est imposé pour la neuvième fois au Champ de Mars en douze tentatives. S'il est vrai que le champ auquel il a été confronté n'était pas trop relevé, on est quand même en droit de penser qu'Elite Class peut encore progresser.

Ricky Maingard, lui, a parlé de la préparation d'Elite Class qui aura un meilleur parcours en 2017 vu qu'il s'était blessé la saison dernière. Aussi, comme il n'avait pas beaucoup couru, il était plus facile de le préparer en vue de la nouvelle saison.

L'entraîneur a souligné que la plupart de ses chevaux ont vu leur préparation perturbée avant le début de la saison. Certains, tel Nordic Storm s'est blessé, alors que d'autres sont classés dans une certaine fourchette de valeur qui fait qu'un choix est impératif quant à leur participation en course. Mais il a fait ressortir que d'ici à deux semaines tout rentrerait dans l'ordre, surtout au niveau de la condition physique.

Dans la course principale de samedi dernier, deux chevaux ont été engagés. Ricky Maingard devait là aussi faire ressortir qu'il ne s'attendait pas à voir One Cool Dude s'imposer d'entrée car, selon lui, le cheval n'était pas fin prêt. Au fait, ce qu'il faut savoir c'est que One Cool Dude a comme objectif la Coupe du Bicentenaire et le Barbé. Rye Joorawon s'est dit satisfait de sa course de rentrée et ajoute que le cheval se porte bien.

En ce qu'il s'agit de Chinese Gold, qui était dans une forme splendide, la chance n'a pas été de son côté. Dinesh Sooful était très déçu du fait que, pour la troisième fois, il n'a pu trouver de passage en ligne droite avec ce cheval. En outre, Chinese Gold a perdu un fer en course, sans doute a-t-il été repris pour ne pas monter sur les postérieurs de Charles Lytton.

La victoire de Phiri E Kwatile a été une petite surprise pour l'entraîneur dans le sens où il pensait que le cheval n'était pas suffisamment prêt pour jouer les premiers rôles. Si Phiri E Kwatile avait remporté sa dernière course en optant pour la position tête et corde, il a été décidé de laisser les autres animer l'épreuve et d'attendre patiemment son heure pour accélérer. La chance a voulu que Phiri E Kwatile fut le meilleur du jour.

Et de 9 pour Elite Class

Elite Class a débuté sa carrière fin 2014 en 0-22 et s'est imposé d'entrée. Il a été castré par la suite et a repris la compétition par une nouvelle victoire. Battu de peu par Mr Leyend à sa troisième tentative, il s'est bien repris pour aligner deux victoires de suite avant de tomber face à un autre Rameshwar Gujadhur, Torotino. Il a couru deux fois encore en 2015 pour démontrer sa supériorité. Tant et si bien qu'il a terminé la saison avec 5 victoires et sa valeur est passée de 25 à 48. En 2016, il a dû attendre la 22e journée pour faire son apparition vu qu'il s'était blessé. En trois sorties, il s'est imposé en deux occasions avant d'être battu par un … Rameshwar Gujadhur, Unbridled Joy. Samedi dernier, cela a été sa neuvième victoire et rien ne dit qu'il ne pourra engranger un ou deux succès additionnels cette saison.