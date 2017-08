RODRIGUES — CHAMPIONNAT DE TRAIL : Ivan-Cliff Rose et Claudia Fong Kye en tête

La cinquième épreuve figurant au calendrier de la Rodrigues Trail Association (RTA), soit le trail Trouloulou, sera courue le 27 août à Jeantac dans le nord de l'île. À ce jour, c'est Ivan-Cliff Rose et Claudia Fong Kye qui mènent au classement général. Le premier nommé s'est offert deux podiums, alors que la deuxième a, elle, remporté trois courses, dont un ex aequo avec Christellenia Perrine. Soulignons que la cinquième épreuve comportera deux parcours long de 10 et 20 km, alors que le championnat de trail est prévu pour le début d'octobre. Quant à la 8e édition du Trail de Rodrigues, dont l'épreuve phare sera longue de 44 km, elle a été programmée au 5 novembre.

Le championnat de la RTA tire presqu'à sa fin avec l'organisation de l'avant-dernière épreuve prévue pour le 27 courant. Avant d'aborder cette course, Ivan-Cliff Rose est bien installé en tête chez les hommes après ses deux premières places lors des deuxièmes et troisièmes épreuves, sans compter qu'il avait fini troisième lors de l'épreuve inaugurale remportée par Patrice Chan Seem et deuxième en juin dernier derrière Liraud Flore, le vainqueur 2016 du Trail de Rodrigues. Chez les dames, Claudia Fong Kye a remporté la première épreuve, fini aequo avec Christellenia Perrine lors de la deuxième manche, puis deuxième derrière cette même Christellenia Perrine avant de s'imposer lors du Port Mathurin Urban Trail de juin dernier.

Quelque 200 trailers attendus

Selon le président de la RTA, Henrico Louis, l'avant-dernière épreuve de ce championnat s'annonce très intéressante à suivre chez les hommes comme chez les dames. Il a indiqué que chez les hommes, les Patrice Chan Seem et Liraud Flore, absents de la troisième manche du championnat, soit le trail Garlett, en raison de leur participation au Trail Colorado à La Réunion, tenteront de recoller à Ivan-Cliff Rose en tête du classement. « Nous prévoyons une fin de championnat palpitante qui servira également à la préparation de nos trailers en vue de la grande course du 5 novembre, soit la 8e édition du Trail de Rodrigues », a-t-il déclaré.

Selon Henrico Louis, la course du 27 courant bénéficiera du patronage de l'auberge Le Lagon. Le départ sera donné à Jeantac en passant par Terre Rouge, Citronnelle, Grand Baie avant de retourner au lieu de départ. Deux parcours seront proposés aux trailers, à savoir un 10 km et un 20 km. « L'organisation en vue de cette course s'annonce bien. Le balisage est presque terminé et nous sommes satisfaits du tracé. Nous nous attendons à accueillir quelque 200 participants », a fait ressortir Henrico Louis.

Campagne de sensibilisation

Parlant de l'organisation de la 8e édition du Trail de Rodrigues prévue pour le 5 novembre, le président de la RTA a expliqué que l'organisation est en bonne voie et remercie la Commission de la Jeunesse et des Sports, aussi bien que celui du Tourisme, pour leur soutien. D'ailleurs, une rencontre a été sollicitée avec le Chef commissaire Serge Clair, également commissaire du Tourisme, dans le but de parler de cet événement reconnu pour son aspect sportif, mais aussi touristique. Les inscriptions sont en cours et selon Henrico Louis, une centaine de participants étrangers se sont déjà inscrits sur le site : www.trailrodrigues.com.

Pour ce qui est des inscriptions locales, les trailers peuvent se procurer les formulaires à l'office du Tourisme, au Mengoz Snack de Mont Lubin et au Cader Commercial Centre de La Ferme. « Nous remercions tous ceux qui nous aident dont la Commission de la Jeunesse et des Sports et celle du Tourisme. Pour ce qui est de l'événement, nous procèderons très prochainement à une campagne de sensibilisation à travers des road shows, des émissions radios et aussi une descente dans les villages. Tout sera mis en œuvre pour que cette édition soit, une fois encore, un succès », a indiqué Henrico Louis.

Le départ de l'épreuve phare, le Trail Perroquet, long de 44 km, sera donné à 5h, devant l'hôtel Coton Bay pour rallier la réserve des Tortues François Leguat à Anse Quitor où est prévu l'arrivée, alors que le Trail Solitaire (22 km) quittera Pointe l'Herbe. Le départ du Trail Gecko, long de 12 km, sera donné à Rivière Coco, alors que la fun race de 6 km partira du terrain de football de Maréchal pour Anse Quitor.