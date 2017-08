RODRIGUES – TRAIL TROULOULOU : Rose et Fong Kye bien placés

C'est ce matin que sera donné le départ, devant l'auberge Le Lagon à Jeantac, de la cinquième épreuve figurant au calendrier de la Rodrigues Trail Association (RTA), soit le trail Trouloulou. Deux courses sont programmées lors de cette matinée : un 10 km (9h15) et un 20 km (8h45). Ce dernier parcours, constituant l'épreuve phare de la journée, verra la participation d'Ivan-Cliff Rose et de Claudia Fong Kye, les deux leaders au championnat. À noter que le championnat régional de trail sera couru au début d'octobre sur une distance allongée, cela afin de permettre aux participants d'avoir une bonne course préparatoire avant la 8e édition du Trail de Rodrigues, prévue pour le 5 novembre.

Pour le président de la RTA, Henrico Louis, la cinquième épreuve de ce matin s'annonce « très disputée » d'autant que le parcours proposé aux trailers est particulièrement technique. « Il y aura beaucoup de dénivelés positifs rendant ainsi le parcours très technique. La tâche des participants ne s'annonce guère facile », a-t-il déclaré. Ivan-Cliff Rose et Claudia Fong Kye devraient, une fois encore, faire parler d'eux. Il n'empêche que le premier nommé aura à se méfier de Liraud Flore et de Patrice Chan Seem, alors que la seconde aura, elle, certainement un œil sur sa dauphine, nommément Christellenia Perrine

Henrico Louis dit s'attendre à accueillir quelque 150 trailers, et ce, même si la barre avait été placée à 200 participants. Il espère que ces derniers apprécieront le parcours proposé avant d'aborder la dernière épreuve d'octobre. « Ces deux dernières épreuves permettront aux trailers de bien se préparer avant d'aborder le Trail de Rodrigues que nous organiserons en novembre. Au niveau de l'organisation, tout a été mis en œuvre pour que ces deux dernières courses soient un succès », a-t-il fait ressortir.

Par ailleurs, Henrico Louis s'attend à une bonne performance des trailers rodriguais lors de la grande course du 5 novembre. L'objectif pour les locaux sera de tout mettre en œuvre afin de rester maître chez eux. Ivan-Cliff Rose, vainqueur de la première édition en 2010, sera présent, tout comme André Emilien et Liraud Flore, vainqueurs en 2014 et 2016 respectivement. « Nos trailers ont beaucoup progressé comme en témoignent les performances de cette année au trail Colorado à La Réunion et au Dodo Trail à Maurice. Je pense qu'ils ont les qualités pour bien faire en novembre », a-t-il fait ressortir.

Ceux voulant s'inscrire à la compétition du 5 novembre peuvent le faire en se procurant les formulaires à l'Office du Tourisme, au Mengoz Snack de Mont Lubin et au Cader Commercial Centre de La Ferme. Les étrangers peuvent eux s'inscrire sur le site www.trailrodrigues.com. Soulignons que le départ de l'épreuve phare, soit le Trail Perroquet ( 44 km) sera donné à 5h devant l'hôtel Coton Bay. L'arrivée est prévue à la réserve des Tortues François Leguat à Anse Quitor où sont également prévues les autres arrivées. Le Trail Solitaire (22 km) quittera Pointe l'Herbe, alors que le départ du Trail Gecko (12 km) sera donné à Rivière Coco. Pour ce qui est de la fun race de 6 km, elle sera courue entre Maréchal et Anse Quitor.