SEMAINE D’ACTIVITÉS - STATE HOUSE : Encore deux jours pour découvrir les lieux

La semaine d’activités proposée par le bureau de la Présidence de la République de Maurice, depuis vendredi dernier, prend fin demain avec un spectacle de danse prévu pour 15 heures.

Dès l’ouverture des lieux ce matin, à 9 h 30, le slameur Stéphane Hart de Keating animera une session de slam à l’intention des enfants à besoin spéciaux. À 10 heures, l’artiste et photographe Sevany Appavoo qui est aussi instigateur du projet Save Art proposera une visite guidée à l’intention d’une cinquantaine d’enfants du programme Clef de Quatre-Bornes. Une session d’Art Therapy est ensuite prévue à l’intention de ces mêmes enfants. Demain, la State House restera ouverte pour encore une journée d’activités. Le groupe Patyatann se produira à partir de 11 heures. A 13 heures, ce sera autour du Akash Hungama Group d’entrer sur scène pour un programme de Geet Gawaï. Le public aura ensuite l’occasion d’assister au concert de la Chinese Violin Concert de la School of Chinese Music. Les danses classiques indiennes seront également à l’honneur avec le groupe de kathak du centre Indira Gandhi pour la culture indienne ; Genna Rajam Bangaroo exécutera un numéro de Bharatnatyam. Le Kuchi pudi et le séga typique clôtureront cette semaine d’activités organisée dans le cadre des 25 ans de la République de Maurice et en marge des 50 ans de son accession au statut de République.

Pendant ce temps, les expositions d’art se poursuivent. L’entrée est gratuite.