SVICC-DIMANCHE : Deux heures en chanson avec Atif Aslam

Atif Aslam, le crooner pakistanais, se produira dimanche à 20h au Centre Swami Vivekananda, à Pailles, à l'initiative de Super Unic Events. Il fait son grand retour sur la scène mauricienne après son dernier concert qui remonte à décembre 2013. Selon Dooshiant Ramluckhun, le directeur de Super Unic Events, ses fans ne pouvaient plus attendre et il a fini par accéder à leur demande. C'est devant une foule entièrement acquise à sa cause que l'artiste, bourré d'énergie avec son inséparable guitare en bandoulière, distillera ses meilleurs morceaux, dont Tere Sang Yaara, de Rustom, qui a décroché le titre du meilleur disque de l'année 2016.

Né à Lahore le 12 mars 1983, Atif Aslam porte l'île Maurice dans son cœur car ses fans mauriciens le réclament d'année en année. Et, il les surprend toujours avec une bonne maîtrise de la scène, son énergie et sa proximité. Outre ses relations émotionnelles avec notre pays, étant né un 12 mars, le chanteur possède une conscience citoyenne car il élève souvent la voix contre les humiliations subies par les femmes à Karachi, ce qui lui a valu une réelle popularité.

Selon les organisateurs, Atif Aslam compte mettre le feu à la scène du SVICC avec Bheegi Bheegi Yaadein, Mahi Ve, Meri Kahani, Doorie, Hum Kis Galli, Jeena Jeena, Tu Chahiye, Mar Jaayen, Tu Jaane Na et Tera Hone Laga Hoon.

Les sentiers de gloire se sont ouverts à lui après la sortie de son premier album, Jal Pari. Le chanteur perfectionne alors la recette de son succès, un mélange de morceaux romantiques percutants ainsi que le hard rock et le métal. Il y a aussi eu les grandes autoroutes de la musique bollywoodienne où le chanteur gagnera en popularité. Ses chansons sentimentales et romantiques caracolent en tête des hit-parades. Son premier tube, Aadat, lui permet d’introduire l’industrie du cinéma.

Rappelons que les billets sont toujours disponibles au supermarché Super Unic Way, à Quatre-Bornes, et sur le Rezo Otayo (466-9999). Les billets seront également mis en vente le jour du concert au SVICC à Rs 5000 (VVIP + Cocktail), Rs 2 500 (VIP), Rs 2 000 (Platinum) Rs 1 500 (Gold) et Rs 1 200 (Silver).