THE SWAN-DUKE OF YORK CUP: Ramapatee Gujadhur veut entrer dans l’histoire avec Enaad

La dernière course classique de la saison revêt une importance capitale pour Ramapatee Gujadhur. Il veut devenir le premier entraîneur à accrocher les quatre classiques au cours d’une seule et même saison. Avec Enaad, et à un degré moindre Tandragee et Ready To Attack, tout reste possible. Ramapatee Gujadhur aurait été mieux loti s’il avait pu compter d’emblée avec Kremlin Captain. Mais tout porte à croire que le cheval n’est pas certain d’avoir complètement récupéré et cela qui fait que Tandragee lui a été préféré. Avec l’engagement d’un Kremlin Captain au top de sa forme, la casaque bleu électrique et écharpe rouge aurait été encore mieux placée puisqu’il lui aurait été possible de frapper sur deux fronts.

Enaad a été mis au vert avant de reprendre le chemin de l’entraînement en vue de cet engagement. Cela fait plus de deux mois qu’il n’a pas recouru. Certains peuvent penser que c’est un peu long, mais pour reprendre la compétition sur 1600m, cela ne devrait pas être gênant, au contraire. C’est comme 'il recommençait tout à zéro, comme lors de ses débuts, sauf qu’il affiche de bien meilleures dispositions. Une course bien lancée ne sera pas pour lui déplaire. Avec Tandragee, Ramapatee Gujadhur peut opter pour la même tactique qu’il aurait pu employer avec Kremlin Captain, sauf que le vainqueur du Barbé 2017 y laissera sans doute des plumes dans sa tentative du tout pour le tout. Mais il peut aussi lancer la course rapidement avant de s’asseoir tranquillement en attendant l’emballage final. Ready For Attack, pour notre part, devrait trouver les choses plus difficiles, d’autant qu’il démarre d’un mauvais numéro. On ne le voit pas tenir la dragée haute en fin de parcours.

Gilbert Rousset aura également trois représentants. La malchance a voulu que Karraar ait obtenu un numéro à l’extérieur et sera contraint à démarrer vite pour essayer de contourner le handicap de sa mauvaise ligne. Il est possible qu’il soit contré dans sa tentative. Tout se jouera au départ. S’il est le plus prompt à bondir, il aura alors une chance. Scotsnog, à l’encontre d’Enaad, a, lui, déjà une course dans les jambes après le Maiden. Une compétition qui lui a servi de bonne mise en jambes. Il avait quelque peu tardé avant de trouver la bonne carburation la dernière fois et il devrait être fin prêt pour faire flotter les couleurs de ses propriétaires. Il lui faudra d’abord prendre un bon départ avant de penser à la victoire.

Prince Of Thieves n’a rien fait de mauvais dernièrement. Le hic est qu’il a tendance à mal démarrer et il n’a pas encore prouvé qu’il possède de la tenue sur le parcours du jour. Sur 1500m, il aurait été une des premières chances. Certes, la lice est à zéro, mais il risque de trouver la concurrence difficile. À lui maintenant de démontrer le contraire.

Le danger numéro 2 pour Enaad après Scotsnog est Oomph, le petit champion des 3-ans dont on ne connaît pas vraiment les limites. Il aborde les 1600m pour la première fois et rien ne dit qu’il ne s’adaptera pas au parcours. Il faut avertir les turfistes qu’il avait connu une petite alerte à un tendon après sa victoire, mais que tout semble pour le mieux maintenant. Sa ligne extérieure n’a pas d’importance vu qu’il est toujours lent au départ. Hard Day’s Night pourrait aussi obtenir un très bon parcours car il a hérité du numéro un à la corde. Tout reposera sur son départ. S’il démarre bien, tout sera possible. Un départ lent lui compliquera la tâche et un mauvais départ sera tout simplement catastrophique.

Que penser de Speed Limit, qui a aussi intérêt à profiter de sa ligne ? Le mieux pour lui serait de déborder Tandragee pour trouver la corde et laisser faire ceux qui insisteront pour la position tête et corde. C’est un natural gallopper qui n’aime pas être contrarié. Dreamforest revient lui aussi après le Maiden, après avoir été confronté à une gêne. À première vue, sa tâche ne s’annonce pas facile. Il a été de plus confié au revenant Roby Bheekary. Mais on ne sait jamais avec l’incertitude qui plane sur les courses. On accordera aussi moins de chances à Easy Lover, qui n’a pas paru au niveau de sa forme de début de saison.

Enaad est le favori et Scotsnog semble celui qui pourrait être le plus apte à lui barrer la route.

LES AUTRES COURSES

La logique devrait être respectée

1. Rien n’est joué dans cette première épreuve, où les prétendants pour la victoire ne manquent pas. On remarque qu'It Doesn’t Matter, qui est passé chez Gilbert Rousset, a trouvé une place vu que les stalles n’affichent pas complet. Dans cette valeur inférieure, il a largement le droit de penser que la victoire est possible. Zen Master vient pour la deuxième semaine et espère pouvoir conjurer le mauvais sort. Il aura malheureusement à démarrer du 9 à l’extérieur. Political Power reste sur un succès. Son entraîneur lui a accordé tout le temps nécessaire pour tenter le doublé. Rien n’est perdu pour lui. C’est en fait lui le principal adversaire d'It Doesn’t Matter. Blue Jeans est capable de bien faire sur sa fraîcheur et ne peut être écarté, d’autant que la chance a été de son côté au tirage au sort des lignes. On retiendra que Swapneel Rama a préféré Ice Emperor à The Deacon. Mais ce choix vient sûrement du fait que le premier nommé est une nouvelle unité et qu’il pourrait avoir progressé depuis son arrivée.

2. Varadiso peut doubler la mise, même s’il est cette fois engagé dans une valeur supérieure. Si on regarde ce cheval de plus près, on trouve qu’il possède du pas, mais qu’il a tendance à se montrer ardent. C’est pour cela que son entraîneur l’a raccourci la dernière fois et qu’il persiste avec les 950m. Varadiso avait également démontré lors de sa victoire qu’il peut surmonter la difficulté d'une ligne extérieure. Comme cette fois il est mieux positionné au départ, il n’est pas exclu de penser que ce sera lui qui mènera le peloton. S’il se trouve vite en tête, il aura effectué un grand pas vers la victoire. Il sera difficile à reprendre. Néanmoins, il y a des adversaires qui sont capables de le pousser dans ses derniers retranchements. On pense à Rogue Runner, le nouveau venu du côté d’Amardeep Sewdyal, qui devrait être bien servi par la distance réduite et le fait de concourir à un niveau inférieur. Dans un bon jour, Mount Hillaby peut bien faire, tout comme Megamuhti. On peut aussi s’attendre à voir Wavebreaker courir en progrès.

3. La partie initiale de ce sprint de 1365m sera bien animée. Si animée qu’il n’est pas illogique de penser que la victoire reviendra à un finisseur. Le mieux placé devrait être Soweto Moon, qui a l’avantage de démarrer d’une bonne ligne. On est tenté de dire qu’il ne faut pas le bousculer dans la partie initiale vu que cela risque de diminuer son accélération finale. La question est aussi de savoir qui d’Answeringenesis ou d’Ice Run assumera le rôle de leader. On reste persuadé que le cheval de Chandradutt Daby est le plus véloce au départ et sa deuxième ligne devrait lui être d’un grand apport. Il a gagné sur 1365m à ses débuts et a l’avantage que la lice est à zéro. Ice Run peut-il l’emporter s’il doit subir la loi d’un adversaire ? On ne le sait pas. Ce qu’on sait, c’est qu’il est un gallopper et qu’il n’aime pas être retenu. Ramapatee Gujadhur possède en Strum un allié qui pourrait gêner la marche d’Answeringenesis. Sunset Breeze essaiera aussi d’en profiter car il ne devrait pas être mal placé durant la course. Au risque de surprendre les turfistes, on penche plus pour une victoire de la part d’Answeringenesis.

4. L’association Five Star Rock-Jameer Allyhosain peut faire mouche car le cheval de Rameshwar Gujadhur bénéficiera d’une remise de 3 kg. Il lui faudra d’abord contourner la difficulté de sa ligne extérieure, chose qu’il peut se permettre de faire vu qu’il possède un avantage au poids. Il reste maintenant à savoir si ce sont les ordres qu’il recevra. Car, à son intérieur, il y a Promissory et Var’s Dream aux numéros 1 et 2. Le second nommé paraît plus rapide et il pourrait être tenté par la position tête et corde ou faire travailler ceux qui sont placés à son extérieur avant de se laisser déborder. Promissory avait remporté une course dans des circonstances spécifiques, soit en l’absence d’un vrai meneur. Cette fois, il devrait venir au finish. La bonne dernière course de Ryder Cup mérite d’être soulignée. Il semble plus à son affaire en cette fin de saison et reste sur deux bonnes courses. Il mérite d’être inclus dans toutes les combinaisons.

5. Victory Team/Nordic Warrior, c’est le match auquel on devrait assister dans la partie initiale. On ne pense par que Step To Fame se mêlera à la lutte étant donné que sa tenue reste douteuse sur le parcours. Victory Team et Nordic Warrior l’ont emporté à leur dernière tentative. Le second nommé s’est imposé à un niveau plus relevé, mais on n’a pas oublié que le cheval entraîné par Amardeep Sewdyal n’avait été repris que par Beat The Retreat lors de la 21e journée. Par ailleurs, comme le handicap plaide en sa faveur, il a intérêt à s’en servir dès l’ouverture des stalles pour imposer sa loi. Nordic Warrior a, dans un passé pas trop lointain, démontré qu’il peut tout aussi bien faire dans la position d’attentiste, à condition de bénéficier d’un bon rythme. C’est un cheval qui préfère la période estivale et devrait à nouveau se présenter à son meilleur niveau. Charles Lytton est demeuré dans l’ombre du cheval qu’on a connu fin 2016. À sa décharge, il faut souligner qu’il avait connu un petit problème et que la tactique choisie ne lui a pas souri dans au moins deux de ses tentatives cette saison, dont la dernière. Il devrait être bien servi par le rythme et les conditions de la course. Si l’un des deux chevaux cités plus haut arrivait à fauter, il sera prêt à bondir pour saisir sa chance. Il faudrait aussi accorder une chance à Ernie, qui pourrait se retrouver à l’occasion.

7. Si on se base sur la dernière course de chacun des engagés, on accordera les meilleures chances à Imperial Dancer, qui a accompli d’énormes progrès ces dernières semaines. Il semblerait que le cheval s’est maintenant adapté aux conditions locales et qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit en tête pour avoir les meilleures chances de son côté. L’apport du tongue-tie peut aussi l’avoir aidé à bien se relaxer. À moins que son nouvel entraîneur ne soit parvenu à trouver ce qui le gênait. On retiendra qu’il revient sur 1400m, alors qu’il aurait apprécié 200m de plus. In Your Dreams peut briller à ce niveau. Cela fait longtemps qu’il n’a pas eu une course à sa convenance. Avec l’apport de sa bonne ligne, il pourrait changer de tactique et essayer d’imposer sa loi. Cela reste possible en l’absence de chevaux rapides placés à son intérieur. Ready For Take Off est assez véloce, mais il pourrait trouver la compétition plus dure à ce niveau. Elysian Park n’a pas mal fait lors de ses deux dernières sorties et peut espérer s’améliorer s’il peut corriger sa mauvaise tendance à verser en fin de parcours. Heart Of Darkness, selon nous, devrait mieux se compter sur ce parcours raccourci. Il ne faut pas l’écarter hâtivement.

8. On se dirige lentement mais sûrement à un finish serré dans cette épreuve de 1650m. Si on peut penser que Ramaas tentera le même coup que lors de sa victoire, il devra compter avec Euroklidon, qui possède lui aussi un bon pas initial. Du moment que le cheval négocie bien les premiers tournants, tout devrait aller pour le mieux pour lui. Mais il se retrouve à un niveau supérieur et devra montrer d’autres qualités pour avoir le dernier mot. Ramaas, s’il n’est pas inquiété à l’avant, aura alors beaucoup à offrir en termes de résistance. Without A Doubt fait aussi partie des bonnes chances de cette course. Lui qui a été l’auteur d’un remarquable parcours jusqu'ici. Sur 1650m, sa tâche risque d’être plus compliquée, même s’il devrait avoir l’avantage d’un bon parcours étant donné qu’il démarre au numéro un. Rock Hard n’a pas encore dit son dernier mot. Kimberley sera avantagé par le parcours réduit. Jullidar se manifestera tardivement, mais sera présent à l’arrivée. On prévoit également que Redwood Valley sera de la partie. Il appréciera la distance réduite et devrait démarrer d’un peu plus loin cette fois. Si tout se passe comme il l’entend, il sera en mesure d’avoir le dernier mot.