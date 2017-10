TENNIS—GYMKHANA GRASS OPEN 2017: Randriamanantsoa et Introcaso sacrés

Repoussées de samedi après-midi à dimanche matin à cause du temps pluvieux, les finales du simple hommes et du simple dames du Gymkhana Grass Open ont connu leur dénouement dans le suspense. Si le Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa, fort de son expérience, a pris la mesure d’Amaury de Beer 7-6 (1), 7-5, c’est Sarah Introcaso qui est venue à bout d’Astrid Tixier 6-4, 7-6 (3) pour étrenner son deuxième titre de l’année sur la surface.

Après Amélie Boy en mars, c’est Tixier qui est passée cette fois à la trappe dans leur premier duel sur gazon. Mais l’engagement a été toujours indécis dans les deux sets, les deux joueuses menant à tour de rôle la partie. D’abord Astrid Tixier, qui menait 3-1 au début du premier, avant de se faire rattraper à l’égalisation. Dès lors, Introcaso ne cédera plus. Après une nouvelle égalisation de Tixier à 4-4, elle fera le break 5-4 avant de conclure le set 6-4.

Changement de scénario à l’entrée du second set. Introcaso mène 3-1 et se fait reprendre à 3-3. Mais aucune des deux ne lâche prise dans les six jeux suivants, jusqu’au tie-break qu’Introcaso, plus consistante, remporte 7-3 après environ plus d’une heure de jeu. Ce titre s’accompagne également d’une victoire en U16 et en double mixte aux côtés de Kenny Ah Chuen.

Dans la finale masculine, Amaury de Beer est passé tout près en faisant la plupart du temps jeu égal avec Jean-Richard Randriamanantsoa. Mais c’est ce dernier s'est montré décisif sur les points importants. Surtout dans le second set, quand il se fait mener 5-3. Il réussira alors le débreak à 5-5 avant de finir le set et le match 7-5.

« Je ne m’y attendais pas moi-même. Je suis juste resté solide sur les points importants et comme je joue plus fréquemment maintenant sur gazon, cela m’a aidé. Je me suis accroché à mon service jusqu’à ce qu’il fasse la faute. Et cela s’est avéré payant. Au second set, il me break à 5-3, mais je reviens et l’emporte. Mais il a vraiment bien joué », dira le champion âgé de 36 ans.

Cela fait six ans qu’il est coach fédéral à Maurice. Cette année, il avait été battu en finale en mars par le Roumain Daniel Bazu dans le premier tournoi sur gazon de la saison.