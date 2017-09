Terra Foundation maintien son soutien aux ONG

Terra, l’un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à Maurice, renouvelle, à travers sa branche CSR, son soutien aux projets sociaux de l’éradication de la pauvreté, en passant par la sensibilisation à une agriculture plus saine.

Des chèques totalisant Rs 5,3 M ont été remis, le vendredi 1er septembre, à l’Auditorium de l’Aventure du Sucre, à Beau-Plan, à 25 bénéficiaires, dont Safire, pour son projet de développement communautaire à la cité Mère Teresa.

Terra a également remis un chèque de plus de Rs 600 000 à un autre partenaire privilégié, CARITAS Rodrigues, qui offre des repas chaque jour à des étudiants vulnérables.

En sus de renouveler son soutien financier à ses partenaires privilégiés, la fondation Terra étend son soutien à d’autres projets communautaires, dont SOS Children’s Villages Mauritius, la Maison rurale du Nord et PEDOSTOP pour sa campagne de sensibilisation à travers le pays, et s’est engagé à parrainer les projets de l’école ZEP H.RAMNARAIN de Terre-Rouge, ainsi qu’un Assistant School Community Officer pour faire la liaison entre les familles et l’école.

Dans son discours, Nicolas Maigrot, CEO de Terra, a fait mention du projet de la Smart City de Beau-Plan où « la participation, la formation et l’implication des citoyens de la région seront nécessaires pour un développement intégré ».