TOURISME: Les arrivées en hausse de 5,4% le mois dernier

Maurice a enregistré 96 282 arrivées touristiques en septembre 2017, soit une progression de 5,4% par rapport au nombre atteint pour le mois correspondant de 2016. Selon Statistics Mauritius, le nombre de touristes sur la période janvier-septembre 2017 a atteint 934 679, soit une hausse de 6,1% comparativement aux trois premiers trimestres de l'année écoulée.

Rendu public hier après-midi, le dernier relevé mensuel de Statistics Mauritius sur l'évolution des arrivées touristiques indique un léger recul du premier marché mauricien, la France. Le nombre de visiteurs de ce pays s'est élevé à 12 186 le mois dernier, soit une baisse de 0,8% par rapport au mois correspondant de 2016. Le deuxième marché en importance, La Réunion, a affiché une augmentation de seulement 0,1% à 6 140 alors que le Royaume-Uni a cédé 0,4% pour passer à 14 009 touristes. Au niveau des grands marchés européens, l'Allemagne, après une stabilisation autour de 7 250 visiteurs en août 2017, s'est relancée, réalisant une progression de 11,3% en septembre 2017 avec un total de 11 667 visiteurs. La Suisse également a maintenu le tempo avec 2 837 arrivées (+36,1%) alors que l'Italie (+9,7%, à 2 903) et l'Espagne (+1,5%, à 2 279) se sont maintenus sur la courbe ascendante.

Au niveau de la région et du continent africain, une croissance de 8% à 20 648 des arrivées a été notée. Derrière La Réunion, l'Afrique du Sud a maintenu sa bonne performance, réalisant une progression de 11,2% le mois dernier avec 10 926 visiteurs. En Asie, on note un recul de 1,8%. La croissance affichée par l'Inde (+7,4%, à 5 441) a été mitigée par le fléchissement du marché chinois (-13,6%, à 6 539). Par ailleurs, en Océanie, l'Australie a enregistré une hausse de 32% à 2 408.

Pour les trois premiers trimestres de 2017, les arrivées touristiques se sont élevées à 934 679 (+6,1%). De l'Europe nous sont venus 522 079 visiteurs, dont 180 930 de France (+1,6%), 102 467 du Royaume-Uni (+1%) et 78 443 d'Allemagne (+11%). Suivent ensuite les marchés italien (+12,9% à 23 830) et suisse (+17,3% à 23 553).

Dans la région du sud-ouest de l'océan Indien et l'Afrique, on observe une augmentation de 4,7% à 106 888 du côté de La Réunion. L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 8,1% à 76 448. Le marché chinois a fléchi de 3,8% avec 60 332 arrivées, situation compensée par l'Inde (+5,2%, à 65 267). Pour ce qui est des pays du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis arrivent en tête avec 9 760 touristes (+23,2%) alors que le nombre de visiteurs venant d'Australie s'est élevé à 14 574 (+15,7%) pour les neuf premiers mois de l'année.

Par ailleurs, selon la Banque de Maurice, les recettes touristiques totales pour la période janvier-juillet 2017 se sont chiffrées à Rs 33,5 milliards. Maurice avait accueilli 703 206 touristes sur cette période. Notons que pour l'année 2016, des recettes de Rs 55,9 milliards avaient été comptabilisées pour 1 275 227 touristes.