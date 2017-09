THE VOICE 6 : Nous avons hâte de découvrir le public mauricien, ont declaré les artistes

Sur le sol mauricien depuis mardi, les candidats de The Voice 6, Dilomé, Emmy Liyana, Ann-Shirley, Audrey et Marius, donnent un concert au Sugar Beach Golf & Spa à Flic-en-Flac ce soir à 20 h 30. À l’initiative de Titanium Events, les chanteurs ont joyeusement répondu à l’invitation et seront sur scène pour faire découvrir leurs voix pour le plus grand bonheur des Mauriciens.

Le public aura l’occasion d’entendre des compositions et chansons reprises lors de l’émission. Tamara, qui était présente lors du concert des finalistes The Voice 5, en octobre de l’année dernière au J&J Auditorium, est de retour au pays pour accompagner les chanteurs de la saison 6. « Elle a été très appréciée l’année dernière lors de sa prestation, nous avons tenu à faire revenir Tamara pour le plaisir des Mauriciens », confie Moshin Moosa, directeur de Titanium Events Club. Pour sa première fois à Maurice, Dilomé est ravi d’être chez nous. « Je suis tellement heureux d’être ici, dans ce décor paradisiaque avec des Mauriciens qui transpirent le bonheur », dit-il.

Les portes seront ouvertes à partir de 19 heures et l’accueil se fera par un DJ qui laissera la place pour un show en acoustique par les chanteurs de The Voice. Le concert sera suivi d’un after-party jusqu’à 2 heures du matin. Les billets sont en vente en ligne sur www.otayo.com (466.99.99) ou www.monticket.mu (401.65.66), mais seront également en vente à la porte à Rs 500 (normal), Rs 1 000 (VIP), Rs 500 (enfant de moins de 12 ans – VIP), Rs 250 (enfant de moins de 12 ans – normal). L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de cinq ans. Consultez la page Facebook « Concerts spectacles et événements à Maurice » pour plus d’informations sur la billetterie et découvrir ce que préparent les invités de Titanium Events Club pour ce soir.