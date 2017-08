VOILE — COUPE DE L'OCÉAN INDIEN 2017 : Sept médailles d'or pour Maurice

La cinquième édition de la Coupe de l'océan Indien (COI) s'est achevée hier au Grand Bay Yacht Club par une domination quasi mauricienne. Avec 45 représentants, Maurice a logiquement dominé les débats en décrochant sept médailles d'or, cinq d'argent et quatre de bronze. Les Seychelles, représentées par 25 barreurs, ont remporté deux médailles d'or, trois d'argent et quatre de bronze, alors que La Réunion avec sa délégation de 13 athlètes a enlevé seulement deux médailles, à savoir l'argent et le bronze.

Maurice avait certes un grand nombre de sélectionnées, mais la plupart étaient soit à leur première COI ou alignés en optimist, catégorie réservée aux jeunes de moins de 15 ans. De plus, les Mauriciens étaient nombreux, tout comme les Seychellois, à participer au kitesurf et à la planche à voile. Et dans ses épreuves, il n'y a pas eu photo. Les Mauriciens ont été tout simplement meilleurs que leurs adversaires seychellois et réunionnais.

Cependant, à cette compétition interîles, il était surtout essentiel de suivre la progression des barreurs ayant pris part aux 9es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) en 2015 à La Réunion et aux derniers COI l'année dernière aux Seychelles. Ainsi, en laser 4.7, Adriano Merne (18 pts), deuxième aux Seychelles, s'est rebiffé pour cette fois-ci décrocher la médaille d'or devant le tenant du titre, Axel Florine (22 pts), qui se contente cette année de l'argent. Hemsley Lim (24 pts) prend quant à lui le bronze. La compétition n'était pas gagnée d'avance et était serrée jusqu'aux deux dernières manches disputées vendredi.

Effectivement, l'intensité était à son comble, sur l'eau comme sur terre. Les noms d'Axel Florine ou encore Yann Rioux étaient constamment cités. Mais à l'heure des arrivées sur le rivage au centre de voile de Grand-Baie, Rioux était visiblement déçu. Il vient de manquer le podium de justesse et termine quatrième au classement général avec 25. « Ma septième et huitième place lors de la première journée ont joué contre moi. J'ai aussi connu des soucis mécaniques. Je suis découragé », laisse-t-il entendre. Bien qu'il ait joué de malchance, Yann Rioux demeure un atout pour la sélection mauricienne de voile.

L'or par excellence

En féminin, le titre n'a pas échappé à Tatiana Mathieu. D'emblée, la Mauricienne avait mis la barre très haut. Médaillée de bronze aux derniers JIOI et tenant et d'or l'année dernière aux championnats de voile aux Seychelles, elle voulait une fois de plus briller en laser 4.7. Et elle n'est pas passée par quatre chemins pour y arriver. Dès sa première sortie, elle a remporté deux courses. Puis six de plus au courant de la compétition avec un total de 10 points. Un sans-faute. Elle retient son titre, reléguant loin derrière ses concurrentes. Les Mauriciennes Céline Baptiste (24 pts) et Anaëlle Félicie (25 pts) terminent respectivement en deuxième et troisième positions au classement général. Celui-ci est complété par trois Seychelloises pour qui l'adversité n'était tout simplement à leur taille.

Dans les autres épreuves, les Mauriciens O'brian Brasse (14 pts) et Michel Hossenny (21 pts) se sont illustrés en laser radial, remportant l'or et l'argent respectivement, alors que le bronze est allé au Seychellois Paul Maurel (30 pts). En optimist, les protégés de Robert Rault, entraîneur national, se sont défendus. Mais seule Nina Pokhun a été en mesure de ramener une médaille. Pour sa deuxième Coupe de l'Océan Indien, elle a remporté l'or à la plus grande satisfaction de son coach. « La majorité de mes jeunes, sauf pour deux, sont à la première participation à la COI. Et je suis très satisfait de leur performance. Cela a été une très bonne expérience. Nina a très bien couru également. Elle s'est vite retrouvée en tête étant pratiquement la meilleure représentante de Maurice dans la catégorie féminine en optimist. Elle devrait conserver son bien l'année prochaine », espère Robert Rault.

Seule déception, peut-être, c'est l'absence de Mauriciens sur le podium en laser standard, épreuve dominée par les Seychellois. Christopher Bon et Kevin Seebaluck n'ont pu faire mieux que la quatrième et cinquième place. À deux ans des Jeux des îles, Maurice dispose d'une base sur quoi travailler. Le bilan à la prochaine édition.

Tableau des médailles :

Or Argent Bronze Total

1. Maurice 7 5 4 16

2. Seychelles 2 3 4 9

3. Réunion – 1 1 2





Les résultats:

Kitesurf

Hommes

1. Terry Lamarque (MRI) 23 pts

2. Gabriel Jean Albert (REU) 45 pts

3. Allan Ricaud (MRI) 48 pts

Dames

1. Zohra Ellapen (MRI) 18 pts

2. Anaïs de Falbaire (MRI) 18 pts

3. Julie Paturau (MRI) 31 pts

Planche à voile

Hommes

1. Fabrice Leclézio (MRI) 12 pts

2. Julien Maurel (MRI) 18 pts

3. Bertrand Labalche (SEY) 33 pts

Optimist

Filles

1. Nina Pokhun (MRI) 9 pts

2. Jasmine Monthy (SEY) 24 pts

3. Sawsana Fakir-Lebars (REU) 25 pts

Garçons

1. Dominique Labrosse (SEY) 9 pts

2. Hervé Lafortune (SEY) 33 pts

3. Nathan Matatiken (SEY) 35 pts

Laser 4.7

Hommes

1. Adriano Merne (MRI) 18 pts

2. Axel Florine (MRI) 22 pts

3. Hemsely Lim (MRI) 24 pts

Dames

1. Tatiana Mathieu (MRI) 10 pts

2. Céline Baptiste (MRI) 24 pts

3. Anaëlle Félicie (MRI) 25 pts

Laser standard

Hommes

1. Allan Julie (SEY) 11 pts

2. Rodney Govinden (SEY) 15 pts

3. Roy Govinden (SEY) 29 pts



Laser radial

Hommes

1. O'brian Brasse (MRI) 14 pts

2. Michel Hossenny (MRI) 21 pts

3. Paul Maurel (SEY) 30 pts