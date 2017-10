ANALYSE DE SWAN SECURITIES LTD : Des échanges de Rs 5,2 Md pour le 3e trimestre 2017

Les échanges totaux à la Bourse de Maurice, marché officiel et Development & Enterprise Market (DEM) confondus, se sont élevés à Rs 5,2 milliards pour le troisième trimestre de l’année, dont 34,9 % représentant la participation d’investisseurs étrangers. Les transactions boursières sont en hausse comparativement au niveau enregistré pour le trimestre correspondant de 2016 (Rs 3,4 milliards). C’est ce qu’indique l’analyse trimestrielle réalisée par la société de bourse Swan Securities Ltd. La période juillet-septembre 2017 a par ailleurs été marquée par des investissements nets étrangers de Rs 104,3 millions.

Selon ce bilan trimestriel, la valeur des transactions sur le marché officiel a atteint près de Rs 4 milliards alors que le DEM a enregistré un montant de Rs 1,2 milliard. Les investisseurs étrangers ont effectué des achats nets de Rs 237,3 millions sur le marché officiel mais ont désinvesti un montant de Rs 133 millions sur le DEM. Le marché boursier a maintenu une tendance ascendante pour le même trimestre. L’indice général du marché officiel, le Semdex, a progressé de 5 % pour passer à 2 229,79 points alors que le SEM-10 a affiché un gain de 4,8 % à 432,45 points. Les deux grosses cylindrées du marché officiel en termes de capitalisation, à savoir le MCB Group et IBL Ltd, ont grimpé de 5,5 % et 14,3 % respectivement. Le MCB Group a terminé le trimestre à Rs 287 après avoir atteint Rs 290. Les étrangers ont été des acheteurs nets pour un montant de Rs 126,8 millions. La SBM Holding a également poursuivi sa courbe ascendante pour se fixer à Rs 7.90 mais les investisseurs étrangers ont été des vendeurs nets pour un montant de Rs 31 millions.

Sur le MCB Group uniquement, les échanges se sont chiffrés à Rs 1,2 milliard comparativement à Rs 392,4 millions pour la SBM Holdings, Rs 186 millions pour CIEL Limited, Rs 110,4 millions pour Alteo Ltd et Rs 97,4 millions pour LUX Island Resorts Ltd. En termes de progression trimestrielle, les cinq premières valeurs du marché officiel ont été : Greenbay Properties Ltd (cotée en euros) -38,5 % ; Lottotech -33,8 % ; United Docks -31,7 % ; Gamma -25 % ; Harel Mallac -18,5 %. Les plus forts replis : Omnicane (-9 %), Bluelife (-8,4 %), Terra (-7,2 %), Dale Capital Group (-7,1 %) et Alteo (-6,6 %).

Sur le DEM, les échanges ont été de l’ordre de Rs 1,2 milliard comparativement à Rs 453 millions pour le trimestre correspondant de 2016. Le Demex a enregistré une hausse de 5,2 % à 223,92 points alors que le Demtri, indice de rendement total du second marché, est passé de 282,35 points à 298,53 points, soit un gain de 5,7 %. Parlant de l’augmentation des échanges, Swan Securities Ltd observe que le gros des transactions concernait CIEL Textile (70,25 %) dans le sillage de l’offre de rachat proposée par le groupe CIEL. Toutefois, on a noté des désinvestissements nets étrangers de Rs 127,8 millions sur cette valeur. Les valeurs qui ont été le plus en vue sur le DEM sont : Mauritius Cosmetics (+ 35,1 %), Covifra (+ 21,2 %), Ascencia « Class A Shares » (+ 20,2 %), Compagnie Immobilière (+ 20 %) et Attitude Property Ltd (+ 18 %). En repli : ABM Motors (-12,7 %), Bychemex (-12,2 %), Les Moulins de la Concorde “Ordinaire” (-8,6 %), Forges Tardieu (-6,7 %) et Hotelest (-5,2 %).

Selon Swan Securities Ltd, le marché boursier devrait continuer à se raffermir pendant le dernier trimestre de cette année surtout après la décision du comité de politique monétaire de la Banque de Maurice de baisser le taux directeur de 4 % à 3,5 %. « The hunt for better yields with savings rate becoming ridiculously low should increase the demand for bonds and dividend stocks on the market », estime la société de Bourse, qui fait ressortir qu’avec l’approche de la saison de pointe pour le secteur hôtelier, ce secteur dont la performance est déjà satisfaisante devrait intéresser davantage les investisseurs.

Par ailleurs, le bilan de la dernière semaine boursière indique que les transactions se sont élevées à Rs 443 millions sur le marché officiel, les étrangers étant des vendeurs nets pour un montant de Rs 40,9 millions. Pour la semaine se terminant au 6 octobre dernier, les échanges sur le marché officiel avaient atteint Rs 394,8 millions avec des désinvestissements nets étrangers de Rs 38,6 millions. Sur le DEM, le chiffre d’affaires pour les deux premières semaines d’octobre a été de l’ordre de Rs 59 millions.

Quant aux indices boursiers, on observe un léger recul (-0,29 %) du Semdex la semaine dernière à 2 218,70 points, après celui de la semaine précédente (-0,21 %). Le Demex a cédé 0,03 % en deux semaines. Depuis le début de l’année, jusqu’au 13 octobre, le Semdex s’est renchéri de 22,69 %. Croissance également (+ 10,1 %) pour le Demex.