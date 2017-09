BOXE – NÉCROLOGIE: Guy Bazerque, le passionné respecté

Le sport mauricien a perdu l'un de ses fidèles soldats durant la semaine écoulée. Celui que tout le monde appelait affectueusement « Ton Guy » nous a quittés dans l'après-midi de lundi à l'âge de 80 ans. L'ancien secrétaire-administratif de l'Association mauricienne de Boxe (AMB) et juge-arbitre qu'était Guy Bazerque laisse derrière lui des souvenirs impérissables, dont celui d'un grand travailleur de l'ombre, mais aussi l'image d'un homme respecté de tous et d'un dirigeant sportif qu'on aurait tant aimé retrouver dans le sport d'aujourd'hui. L'image même d'un volontaire compétent et indispensable qui aura tout donné pour la progression du noble art.

Entre Guy Bazerque et la boxe mauricienne, c'est une longue histoire d'amour qu'on ne retrouve désormais plus dans le sport. Une histoire vieille de plus de 40 années, faisant ainsi de lui le doyen de cette discipline. Il a d'ailleurs été de ceux qui ont fondé l'AMB avant les 2es Jeux des îles de l'océan Indien organisés en 1985 à Maurice, soit après la dissolution de la Mauritius Sports Association (MSA). C'était à l'époque de Michael Glover, alors en poste comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce même Michael Glover avait pris la décision de regrouper les compétences sportives de l'époque, employés au sein des services gouvernementaux, en les « seconded for duty »au sein des fédérations sportives.

Passionné de football

Parmi les premiers de cette promotion, on retrouve Vivian Gungaram, l'ancien de la Special Mobile Force et actuel président de l'Association mauricienne d'Athlétisme, et surtout Guy Bazerque, alors attaché comme pompier à la Governement Services de Curepipe. Commence alors un long parcours pour ce passionné de sport. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Guy Bazerque a été un ancien arbitre de football dans les années 70'. Il a même arbitré des matches au niveau de sa ville, Beau-Bassin/Rose-Hill, avec un certain Alain Lim Kee Cheong, entre autres. Oui, il est bien un grand passionné du sport roi, qui n'hésite pas à se déplacer jusqu'au vieux stade George V, à Curepipe, pour assister aux grandes rencontres de l'époque qui drainent la grosse foule.

Passionné, il l'a aussi été jusqu'au bout lorsqu'il s'agit de la boxe. Une discipline qu'il a chérie depuis ses 37 ans lorsqu'il rejoint le Plaisance Boxing Gym pour donner un coup de main en tant qu'encadreur. L'idée est alors de faire découvrir aux jeunes de sa région le noble art, tout en leur permettant de pratiquer une activité saine. Dans un entretien accordé à Week-End en janvier 2015, il avait déclaré : « J'ai commencé au plus bas de l'échelle et j'aidais à tous les niveaux. Par la suite, feux Ram Ruhee et Kiki (Serge) Henry, aussi bien que Moorli Gujadhur m'ont demandé de rejoindre la MSA pour donner un coup de main. C'était à l'époque du boxing in studio, des combats dans les locaux de la MBC », s'était-il remémoré avec beaucoup d'émotion.

La belle surprise nommée Bruno Julie

Guy Bazerque a également eu le mérite d'avoir découvert un tout jeune talent au début des années 90', que le monde découvrira ensuite des années plus tard aux Jeux olympiques de 2008 au Pékin, en Chine. Bruno Julie, seul médaillé olympique (bronze) mauricien à ce jour, a bien été l'élève de Guy Bazerque au Foyer de l'Amitié à Plaisance, Rose-Hill. « S'il y a bien un moment fort de ma carrière, c'est lorsque je suis retourné à Maurice avec ma médaille olympique autour du cou », se rappelle Bruno Julie. « "Misye Guy" m'a serré dans ses bras. A l'oreille, il m'a dit : "To'nn resi al Jeux olympiques et to'nn resi gagn meday. Mo fier de twa. Mersi ". Les larmes aux yeux, je l'ai répondu : "Se pa ou ki bizin dir mwa mersi, me mwa ki bizin remersye ou pou saki ou'nn fer pou mwa. Se gras a ou ki mo'nn ariv la zordi. »

L'ancien secrétaire-administratif a aussi été un employé exemplaire de l'AMB. Un homme consciencieux et particulièrement méticuleux lorsqu'il s'agit de faire avancer les choses au sein de la boxe. Il a d'ailleurs été à la base de la réussite des Championnats d'Afrique organisés à Maurice, de la Coupe d'Afrique des nations, des championnats nationaux et surtout des Jeux des îles de l'océan Indien de 1985 et de 2003. Son travail a été irréprochable, voire remarquable, et ce, même s'il se montre, par moments, "difficile". On se souvient d'ailleurs de son coup de gueule lors d'un tournoi international, alors que le centre national de boxe se trouve toujours dans un vieux bâtiment de la SMF, à Vacoas.

Un homme de caractère

Guy Bazerque, alors sous pression, n'avait pas apprécié qu'il soit entouré d'autant des journalistes et avait fini par craquer et nous mettre tous à la porte. Par la suite, il avait trouvé les bons mots pour se réconcilier avec ses amis de la presse. C'était aussi cela Guy Bazerque, un homme de caractère, mais certainement pas rancunier. Même jusqu'à récemment lorsqu'on le taquinait, il nous répondait toujours du tact au tact. Guy Bazerque avait su rester jeune dans l'âme malgré son âge avancé. C'est aussi pour cette raison qu'il était aimé des boxeurs, qui trouvaient tout le temps en lui une oreille attentive.

Malheureusement, la belle histoire entre Guy Bazerque et l'AMB a pris fin brusquement fin de décembre 2015, quelques mois après l'élection du nouveau comité directeur. Se sentant pousser vers la sortie, il avait décidé de prendre définitivement ses distances de la boxe sans avoir lancé une pique à qui de droit : "C'est l'hypocrisie de certains membres de l'AMB qui m'a poussé vers la sortie". Et d'ajouter : "La façon de faire de ces membres est déplorable. Il y a eu des remarques blessantes à mon égard. J'ai senti qu'il était mieux que je parte et je suis sorti par la grande porte. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs comités directeurs et l'actuel est le seul avec lequel je ne me suis jamais senti à l'aise."

Homme de principe qu'il était, il a donc su rester digne jusqu'au bout. Son plus beau souvenir : "Je dirai sans hésitation l'organisation des championnats d'Afrique de 2001. Nous avions remporté quatre médailles d'or et une d'argent. Au-delà de cette réussite, nous étions tous très satisfaits d'avoir bien organisé ces championnats. Réussir de cette façon reste une grande fierté pour moi."

C'était cela Guy Bazerque, homme consciencieux pour qui le travail bien fait avait une grande importance, et ce, au-delà de toute autre considération.

À tous ceux que ce deuil afflige, Week-End présente ses plus vives sympathies.

Réactions

Michael Glover (ancien ministre des Sports) :

"Guy est quelqu'un que je connaissais et que j'ai appris à mieux connaître à mes débuts au ministère. Nous avons eu une relation très proche et privilégiée. Il a toujours été quelqu'un d'adorable, de très attentionné, de courageux et de disponible. Il était toujours prêt à aider et on a vu cela lors des JIOI de 1985 et de 2003. Il a marqué la boxe de son empreinte et surtout de par son désintéressement financier. Ce qui est très rare de nos jours. J'ai d'ailleurs rencontré très peu de gens comme Guy au cours de ma carrière. Il était aussi quelqu'un qui a aidé au développement de la boxe à tous les niveaux et qui a surtout développé pas mal de jeunes talents. Il avait d'ailleurs une relation très fraternelle avec les boxeurs, qui se confiaient tout le temps à lui. J'ai résolu pas mal de problèmes grâce à lui. Guy a été une figure incontournable de la boxe et le restera. Il sera difficilement remplaçable. C'était un personnage fantastique."

Bruno Julie (médaillé olympique) :

"J'ai été très triste en apprenant la nouvelle parce que la boxe a perdu un grand. "Misye Guy" a été celui qui a toujours soutenu les boxeurs dans les moments difficiles. Il était toujours là pour nous prodiguer ses bons conseils, et dont j'ai eu le privilège d'en profiter. C'est lui qui m'a découvert et aidé à faire mes premières armes au début des années 90'. Je me souviendrai toujours de ma première médaille d'or obtenue à ses côtés lors des Jeux de l'Avenir de 1991 au SSS Bambous. Coïncidence : c'est à ce même endroit que nous nous sommes vus pour la dernière fois cette année. Il était malade et avait les larmes aux yeux en raison du fait qu'il avait été invité par la fédération à une compétition. Cela m'a beaucoup touché. "Missye Guy" a été comme un père pour moi comme pour les autres boxeurs. Des fois, il piquait des crises, mais n'était jamais rancunier. Il nous aimait. C'était quelqu'un de vrai."

Judex Bazile (entraîneur national) :

"Guy et moi sommes connus au début des années 90' quand j'étais impliqué dans le centre de formation à l'époque où le Français Frankie Lesage était directeur technique. Nous avions été tous deux "seconded for duty" et nous avons toujours collaboré lors de l'organisation de plusieurs compétitions, dont certaines de niveau continental. À la fin de chaque compétition, il me serrait toujours la main comme pour exprimer sa grande satisfaction. J'ajouterai que malgré le fait qu'il était des fois fatigué, il était toujours là pour effectuer le travail. Il était très méticuleux et lorsqu'il s'occupait d'un dossier, il s'assurait toujours que le travail soit fait de A à Z et qu'aucun détail ne soit laissé à côté. Il avait beaucoup d'expérience lorsque je suis arrivé à la fédération et je peux dire que j'ai beaucoup appris de lui."