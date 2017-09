CHINESE CULTURAL HOUSE: Exposition de peintures et de calligraphie chinoises

Dans le cadre des 45 ans des liens diplomatiques et culturels entre la Chine et Maurice, une exposition de peintures et d’œuvres calligraphiques chinoises s’est tenue mardi après-midi à la Chinese Cultural House à Baie-du-Tombeau. Une délégation de huit artistes chinois de la province du Fujian, dirigée par Zhao Shengli, membre de la société d’artistes chinoise et également secrétaire général de la Fujian Artists Association, a exposé divers travaux. L’exposition a attiré plusieurs intéressés, dont le directeur de la Chinese Cultural House, Song Yanqun, et le président de la fédération des sociétés chinoises, Mario Hung Wai Wing.