CIRCUIT RICHE-EN-EAU : Grégory Lagane en position de force 

Le peloton se donne rendez-vous aujourd'hui pour le Circuit de Riche-En-Eau, où le point de rassemblement est la cour de l'Usine de Riche-En-Eau. Les coureurs prendront la route en direction du Rond Point Grand Bel Air - TAG après 200 mètres arrêtés en direction du Rond Point de Rivière des Créoles U Turn retour en direction du Rond Point de Grand Bel Air - Tout Droit en direction du Rond Point de l'aéroport U Turn retour en direction du Rond Point Grand Bel Air. 10.6 kilomètres. L'arrivée est programmée au dernier tour à 200 mètres du Rond Point de Grand Bel Air. Les catégories Juniors, Élite 2 et 3 auront neuf tours du circuit à effectuer soit 95,4 km alors que les Cadets, Masters 1, 2 et 3 (08h) et Pass-cyclistes (08h07) devront parcourir 7 tours (74 km). Les minimes et féminines (08h10) effectueront quant à eux 3 tours (32 km).

La course se déroulera selon les règlements officiels de la FMC. Seuls les véhicules suivants sont autorisés à suivre la course : directeurs de l'organisation, chronométreurs, commissaires, une voiture technique par club, une moto par club. Le ravitaillement est autorisé pour la catégorie Jr / T/CAT au début du 6e tour jusqu'à la fin du 7e tour du circuit. Le coureur qui abandonne la course ou son directeur technique doit informer un des commissaires de course ou le juge à l'arrivée.

Les yeux seront bien évidemment rivés sur les coureurs du Faucon Flacq SC-KFC, qui dominent actuellement le peloton. Mais c'est Grégory Lagane qui sera suivi avec une attention particulière. L'aîné de la fratrie Lagane a déjà signé deux victoires depuis le début de la saison, la première étant lors du traditionnel Circuit du Champ de Mars et la deuxième au Grand Prix de Médine. Il est actuellement dans une forme éblouissante et nul doute qu'il voudra tenter la passe de trois, lui qui avait été sacré l'année dernière sur ce circuit. D'ailleurs, les Flacquois avaient contrôlé et dominé la course de bout en bout l'an passé, Grégory Lagane s'étant imposé en 2h41:41.