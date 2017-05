Class record pour Scotsnog

Suite à l’annulation de la sixième épreuve, The Symantec-Securing The Cloud Generation Cup fut propulsée comme la course principale de la journée. La victoire revint au favori Scotsnog, qui fit la différence à l’issue d’une belle monte de Brandon Lerena pour remonter Nordic Warrior et Blow Me Away. Les 1400m furent couverts en 1.23.56, ce qui constitue un nouveau class record pour le Rating de 50+.

Tous les feux étaient au vert pour Scotsnog qui restait sur une victoire à sa reprise lors de la troisième journée lorsqu’il domina Hillbrow. Le champ du jour était plus relevé, mais il avait pour lui le fait de s’élancer de la première ligne et de bénéficier de l’allure sélective de Nordic Warrior. Ce dernier affichait, certes, une belle forme, mais les chiffres ne trompaient pas. Il avait pris 19 kg sur la balance depuis sa dernière course la saison dernière qu’il avait, d’ailleurs, remportée. Cela peut expliquer qu’il lui manqua ce petit plus dans l’emballage final après avoir imprimé un rythme sélectif. Aussi, Raymond Danielson ne put l’accompagner comme il se doit de l’être sur les derniers 150m, vu qu’il versait à l’intérieur.

Blow Me Away fit le plus difficile en surmontant le handicap de sa neuvième ligne sur le premier furlong pour se placer dans le dos du meneur. Mal placé dans les stalles, Reim fut mis sous pression pour se rapprocher dans le premier virage afin de se porter sur le flanc de Blow Me Away. Ce dernier se montra ardent entre les 1000m et les 700m. Scotsnog suivit, lui, en quatrième position à distance respectable de Blow Me Away. Lerena garda la corde et se rapprocha à l’intérieur de Reim dans le dernier virage avant de lancer sa monture à la fin des false rails. À 150m du but, tout était encore dans le domaine du possible. Danielson se démenait à garder sa trajectoire sur Nordic Warrior, tandis que Joorawon était à fond sur Blow Me Away, mais, propulsé par Lerena, Scotsnog sortit la meilleure accélération pour mettre tout le monde d’accord. Belong To Me réalisa une fin de course honorable pour priver One Cool Dude de la quatrième place.

Auparavant, Brandon Lerena s’était signalé sur Entree qui était aligné dans une des épreuves les plus ouvertes de la journée. Le jockey de Gilbert Rousset mit toutes les chances de son côté en sollicitant sa monture à l’ouverture des boîtes pour déborder les deux chevaux à son intérieur afin de se placer à la corde. Evergreen et Victory Team furent également mis sous pression et, plus véloces, ils contournèrent le futur gagnant pour s’emparer des deux premiers rangs. Paladin montra également du pas, mais Lerena fit l’essentiel pour le condamner à son extérieur. La monture d’Arnold, visiblement loin de son meilleur niveau, piloté de façon peu convaincante dans la ligne d’arrivée, il ne put passer à la surmultipliée. Un examen de Paladin, ainsi que de Mr Bond, qui toussait après la course, révéla des traces de sang dans leur trachée. Evergreen imprima une allure régulière, mais se fit remonter à mi-ligne droite par Entree, qui avait suivi dans le box seat.

Kimberley surprend

Victory Team ne se montra pas aussi percutant qu’à ses débuts. En revanche, Racing For Fun et Mr Bond refirent du terrain sur le vainqueur, mais ce dernier se montra très accrocheur. En négociant le dernier tournant, Racing For Fun gêna sévèrement Fortissimo, qui dut être repris. Robert Khathi fut trouvé coupable sous la règle 160 A (e) de « careless riding » et il écopa d’une suspension d’une journée locale et d’une amende de Rs 25 000.

Robert Khathi n’avait finalement pas eu tort de différer sa suspension d’une semaine sur Hillbrow. Le Sud-Africain attaché à l’entraînement Narang fit mouche sur Kimberley dans The Veritas-360° Data Management Cup. Il fut établi que ce cheval de Rameshwar Gujadhur força sa stalle, obtenant ainsi « an undue advantage at the start ». Agissant sous la règle 144 (1), Ravatak fut déclaré non-partant. Ainsi, les mises effectuées sur ce cheval furent remboursées, tandis que les gains sur Kimberley chez les bookmakers furent flanqués d’une déduction de 12 sous par roupie, la cote moyenne de Ravatak étant de 6 contre 1. On s’attendait à voir League Of Legends aux avant-postes, mais le représentant de Preetam Daby se montra lent, tout comme Catwalk Model, pour se retrouver dans la seconde moitié du peloton. Bezamod misa, lui, sur sa première ligne pour conserver l’avantage tête et corde sur Seven League Boots et Kimberley. Ce dernier se retrouva sur le flanc gauche du meneur dans la première courbe, mais Khathi cherchait visiblement à cacher sa monture, qu’il ramena aux abords du Tombeau Malartic. Comme League Of Legends se montrait ardent, Sola décida de le déboîter en début de descente, poussant ainsi Logan en épaisseur. Par la suite, il contourna le peloton pour prendre le relais en tête, mais en se rabattant, il dirigea à l’intérieur Sacred Jewel, qui bouscula Kimberley qui tamponna à son tour Seven League Boots. Le futur gagnant se retrouva à ce moment de la course relégué à la cinquième place à l’extérieur de Ravatak. Khathi ne s’avoua pas vaincu et il se lança aux trousses des meneurs. À 200m du but, on pensait que la victoire allait se jouer entre League Of Legends et Seven League Boots, mais sous la monte énergique de Khathi, Kimberley grignota du terrain à chaque foulée, alors que le meneur raccourcissait les siennes, pour forcer la différence. Le danger aurait pu venir de Catwalk Model, mais ce dernier ne put progresser sur une cinquantaine de mètres dans le dernier virage avant d’être accompagné timidement par son cavalier.

Déclassé dans The Villiers Cup, qui accueillait les coursiers dans une fourchette de 0 à 15, Alberts Day, qui possédait un Rating de 16, a confirmé son étendard de favori en renouant avec le succès. Le représentant de Rameshwar Gujadhur dut toutefois puiser dans ses réserves, car il hérita d’un parcours compliqué de sa huitième ligne. Effectivement, il fut condamné en épaisseur sur la première moitié du parcours avant de placer sur le flanc gauche de Gris Cheval, qui avait laissé partir son compagnon d’entraînement Mc Naught. Ce dernier comptait environ 5L d’avance au Tombeau Malartic, mais la progression d’Alberts Day rapprocha le peloton dans la descente. Affichant 17 kg de plus sur la balance, Mc Naught, qui effectuait sa reprise, confirma son manque de condition en plafonnant dans la ligne d’arrivée. Avec deux courses déjà sous les sabots, Alberts Day prolongea son effort lorsque Rye Joorawon le sollicita dans la dernière courbe pour résister au finish de Montante, qui se rapprocha à la corde dans le dernier virage après que ses adversaires eurent quitté un à un les barres. Évitant les talons de Mc Naught, le coursier de Jones se rapprocha vivement, mais le but arriva trop tôt pour lui. La surprise faillit venir de l’outsider Pageantry, confié à Kersley Ramsamy. La doublure de Jean Michel Henry fit illusion à mi-ligne droite, mais il manqua de punch sur la fin.

Nouveau doublé de Danielson

La deuxième épreuve fut retardée de plusieurs minutes, après que Laughistheanswer se cabra, se retourna et se retrouva coincé sous les stalles. Il eut fallu l’habile intervention des handlers pour extirper le cheval de Shyam Hurchund de là. Entre-temps, Glen Coco, qui n’avait pas fait d’essai aux stalles vu que la grande piste était fermée mardi dernier, se cabra également et eut le pied coincé dans la stalle située à côté. Ces deux chevaux furent retirés et déclarés non-partants après avoir été examinés par le vétérinaire du Club. Les mises effectuées sur Laughistheanswer et Glen Coco furent remboursées, ce qui entraîna une déduction de 35 sous par roupie sur les gains chez les bookmakers. Ces deux chevaux devront réussir un essai aux stalles avant d’être autorisés à participer à une course à nouveau. Le retrait de Glen Coco, vainqueur de sa dernière course sud-africaine en imprimant le train, facilita probablement la tâche de Data Controller, qui se retrouva ainsi seul en tête. Al Firenze se plaça sur l’arrière-main du meneur, tandis que Dark Liability suivit à la corde en troisième position. Ségeon demanda un effort à sa monture aux abords des 1200m afin de conserver sa position face à Al Firenze. Par la suite, Dark Liability se montra ardent, d’autant que nullement inquiété, le meneur imprima une allure modérée. Baron Bellet était à l’extérieur de Charleston Hero qui précédait Kilroy, Tigre Libre et Supreme Power respectivement. Ayant réduit la course à un sprint court, il était évident que Data Controller aurait une belle carte à jouer lorsque Danielson fila lui les rênes. Charleston Hero profita que Dark Liability eut été déboité au 400m pour se rapprocher à la corde. La nouvelle unité de Vincent Allet, qui s’était fait de nombreux partisans, donna l’impression de pouvoir refaire son retard à mi-ligne droite, mais Data Controller contra son attaque avec une certaine assurance.

Danielson doubla la mise sur Schachar, qui se racheta de sa dernière course où il avait été gêné à un moment crucial sous la conduite de Ramsamy. Cette épreuve vit la chute de Robert Khathi après quelques mètres sur Gameloft, qui se cabra à l’ouverture des boîtes. Fort heureusement, le jockey sud-africain ne fut pas touché et put rechausser les étriers dans l’épreuve suivante. En ce qu’il s’agit de Gameloft, il n’influença pas le déroulement de la course même s’il contourna le peloton, mais il devra « trial to the satisfaction » des commissaires avant de pouvoir courir à nouveau. Du gagnant, il faut dire qu’il obtint un parcours de rêve de sa première ligne et il fut lancé au moment opportun pour dominer ses sujets. La présence du véloce Act Of Valor, la doublure de Schachar, contraignit Matthew Palmer à faire la course d’attente sur Var’s Dream, qui aurait certainement été plus redoutable s’il avait pu dicter son propre rythme. Contraint de suivre dans le dos du meneur, qui partit moins vite qu’on ne l’espérait, le représentant d’Amardeep Sewdyal se retrouva enfermé dans la dernière courbe et fut pris de vitesse par Schachar, qui contourna au même moment le peloton. Au finish, Var’s Dream ne put que subir la supériorité de Schachar. Triad Of Fortune demeura également sans accélération et se contenta de la troisième place devant Melson, qui fut désavantagé par le train de la course, tandis que Pajama Party termina cinquième. Wiggins fut interrogé sur sa monte, mais aucune sanction ne fut prise à son encontre.

Discret lors de ses deux premières monte de la journée, Steven Arnond s’est réveillé dans l’épreuve de clôture sur le favori Cape Horn. Ce dernier dut toutefois puiser dans ses réserves pour venir à bout de Red China, qui aurait pu lui jouer un mauvais tour s’il avait hérité d’un parcours moins compliqué. En effet, de sa dixième ligne, le représentant de Jones fut contraint d’évoluer en troisième épaisseur dans le virage avant de se placer à l’extérieur de Sierra Redwood. L’attaque de What’s News, en troisième épaisseur à la route, força Goomany à démarrer plus tôt que prévu sur Red China. Ce dernier aborda la ligne droite finale en tête, mais sous la pression, il versa à l’extérieur. Cape Horn eut moins de terrain à parcourir puisqu’il suivit sagement dans le dos de Sierra Redwood. Red China se montra très combatif, mais Cape Horn refit du terrain à vue d’œil pour le coiffer dans les derniers mètres. What’s News et Jullidar ne furent pas surclassés malgré un parcours difficile en épaisseur. On s’attendait à une meilleure prestation de Newsman, mais après avoir suivi dans le dos du favori, Joorawon eut des difficultés à lui trouver le passage voulu dans la ligne d’arrivée.

Temps Fractionnés

1e course : 8.01-12.09-12.29-11.19-11.58-11.07-27.04

2e course : 12.42-12.64-11.35-11.70-10.69-24.84

3e course : 14.08-12.58-11.19-11.62-11.49-24.82

4e course : 12.34-11.61-11.31-11.49-10.85-25.58

5e course : 13.97-12.02-10.77-11.01-10.43-25.36

7e course : 13.35-12.03-12.99-11.41-11.52-10.71-27.23

8e course : 14.58-12.42-11.24-11.83-11.22-25.73

Déclarations

GILBERT ROUSSET (entraîneur Entrée) :

« Entrée avait une bonne ligne et il a pu bénéficier d’un bon parcours. Ce qui est réconfortant, c’est qu’il a bien accéléré. On était resté sur notre faim à sa deuxième sortie. Mais il a des excuses à faire valoir, comme nous l’avait fait remarquer Brandon Lerena vu que la piste était vraiment lourde. Il avait changé de pied en quatre ou cinq fois ce jour-là, sans compter qu’il avait glissé au dernier tournant. Aujourd’hui (ndlr: hier), il était dans une superbe forme et avec une piste en très bon état, il a deliver the goods comme attendu. »

SOODESH SEESURRUN (assistant-entraîneur Scotsnog) :

« Scotsnog n’a fait que confirmer sa première victoire 2017. Tout était à son avantage et avec le bon train, il a répondu admirablement aux sollicitations du jockey. Je pense que désormais le temps est venu de le rallonger. Je pense à un 1500m voire un 1600m dans un premier temps et à partir de là, voir comment il progresse. »

YANNICK PERDRAU (assistant-entraîneur Data Controller et Schachar) :

« Data Controller m’a impressionné de par la façon dont il a couru. Il était dans une course assez relevée. Mais les données ont changé avec le retrait de Glen Coco, un cheval qui court aux avant-postes selon moi. C’est à partir de là que j’ai commencé à croire en mes chances. Schachar était notre meilleure chance sur papier. Même avec un bon pas dans la course, il était un peu allant. C’est la raison pour laquelle le jockey l’a décalé. Cela l’a aidé à se détendre un peu mieux. Il le fait parfaitement, on est très content. J’ai une pensée spéciale pour mon père. Je lui souhaite bon rétablissement. »

SUBIRAJ GUJADHUR (entraîneur Alberts Day) :

« Alberts Day s’est retrouvé en épaisseur là où il ne fallait pas. Rye Joorawon a pris la bonne décision d’attendre la descente avant de bouger et le cheval a pu résister jusqu’au bout. Je dois remercier les handlersqui ont fait un travail énorme avec Alberts Day, qui ne voulait pas entrer dans les boîtes quelque temps de cela. Il a appris son métier et a prouvé qu’il est bon dans cette division. »

9E JOURNÉE — 3 YEARS OLD DERBY TRIAL: Count Henry: un os dur

En démonstration à ses débuts lors de la 5e journée, Count Henry s’attaque cette fois au championnat des 3-ans, dont la première des deux manches constituera une des attractions de la 9e journée. Le seuil d’éligibilité pour cette épreuve à handicap a été fixé à 30, ce qui est quelque part regrettable, car il exclut des compétiteurs au talent indéniable mais qui ne peuvent être de la partie vu leur modeste rating. Skip The Red, Chap Trap et autres Without A Doubt sont les noms qui nous viennent à l’esprit.

Pour revenir à Count Henry, il serait bon de faire ressortir que ce coursier, disposant d’un rating de 26, n’était pas éligible pour concourir ce championnat. Mais en atomisant l’opposition, l’élève de Gilbert Rousset a pris d’un seul coup 6 points de pénalités, validant par là même son ticket pour la première levée de cette compétition. Contrairement à ses débuts, Count Henry aura pour lui de porter que le poids de son jockey. Sur sa forme actuelle, il aura de solides arguments à faire valoir samedi prochain.

Mais Count Henry devra rester sur ses gardes car, comme dirait l’autre, une course se court sur le gazon et non sur le papier. Certains compétiteurs, mieux lotis que lui au niveau de la hiérarchie, voudront sans doute lui gâcher la fête. À ce titre, on conseillera aux turfistes de suivre Oomph, de l’entraînement Jean-Michel Henry, qui avec un MR de 48 devrait avoir son mot à dire si sa candidature se confirme. Beau modèle, ce produit de Tiger Ridge a bénéficié d’une bonne préparation et sera présenté dans de belles dispositions.

À défaut de Without A Doubt et Chap Trap, c’est vers Soweto Moon (MR 42) qu’on devrait se tourner du côté de l’entraînement Gujadhur pour se faire représenter. Coursier d’origine australienne, il n’a pas mal fait en Afrique du Sud avec deux victoires (1000m) et deux placés en huit sorties. Il a commencé sérieusement sa préparation à la mi-avril et a progressé à la satisfaction de son entourage. Le seul bémol à son sujet, c’est qu’il n’a couru qu’une ligne droite en Afrique du Sud. Mais avec l’expérimenté Steven Arnold sur le dos, la candidature de ce finisseur mérite un certain crédit.

Du côté de Ricky Maingard, c’est la carte Nordic Storm (MR 44) qui devrait être privilégiée. La fin de course de coursier lors de la 6e journée – qui coïncidait avec ses débuts – n’était pas passée inaperçue et son jockey fut même interrogé par les Racing Stewards. En l’absence de chevaux comme Olympic Bolt et autre Five Star Rock, qui l’ont devancé ce jour-là, on est tenté de dire que Nordic Storm ne part pas battu d’avance.

Chandradutt Daby devrait lui aussi avoir au moins un partant dans cette épreuve. L’occasion pour lui de lancer Pride Rock (MR 34) dans le grand bain. Ancien pensionnaire de Justin Snaith, ce produit de Seventh Rock a été un modèle de régularité en Afrique du Sud avec une victoire (1600m) et cinq accessits en huit sorties. Il a été entraîné essentiellement à Floréal, car on ne l’a pas beaucoup vu à Port-Louis. Même s’il n’est pas au départ de cette épreuve samedi prochain, ce coursier, très estimé par son entourage, est à suivre pour l’avenir.

Pour sa part, Rameshwar Gujadhur devrait faire appel à Glorious Goodwood (MR 38) pour défendre ses couleurs. Produit de Dynasty, il compte une victoire (1200m) et trois places après sept courses disputées. Glorious Goodwood a bénéficié d’une préparation adéquate comptabilisant une dizaine de galops sous les sabots. Il sera présenté dans une forme appréciable.

Les partants probables du samedi 20 mai 2017 (9e journée)

1. 0-25 (m) – 1650m

CommodusRasta Rebel, Tornado Man, Anafesto, Dunraven, Noordhoek Ice, Bridegroom Bertie, Halabaloo, Lividus, The Blue Streak, Battle Ready, Spin A Coin, Young Royal

2. B46 – 1400m

Maestro’s Salute, Silver Snaffles, Orange Tractor*, Allenby Park, Cash Lord, Fort Ozark, Rumbullion, Antwerp, Nordic Storm, Kruger Rand, Navistar, Black Tractor, Al Dangeur, Dawn Raid

3. B56 – 1400m

Streetbouncer, Rap Attack, Awesome Adam, Malak El Moolook, Chosen Dash, Jolie Roger, Jambamman, The Tripster, Psycho Syd, Step To Fame, Tabreek, King’s Knight

4. B66 – 1650m

Bulsara, Vettel, Disco Al, Awesome Power, Unbridled Joy, Open Heir, Easy Lover, Man To Man, Mountain Master, Everest, Cherish The Charm, Gharbee

5. (30+) 3yrs – 1400M

Mexican Sun, Pride Rock*, Soweto Moon*, Cape Horn, Glorious Goodwood*, Oomph*, Nordic Storm, Purple Rock, Glen Coco*, Maxamore*, Count Henry

6. (40+) 4yrs — 1400M (Gr.3)

Prince Of Thieves, Executive Power*, Speed Limit, Ole Gunnar*, Netflix, Hard Day’s Night, New Hampshire, Malak El Moolook, Five Star Rock, Jiggery Pokery

7. B41 - 1500m

Mexican Sun, Dealer’s Charm, Greatfiveeight, Kurundu, Prince Lateral, Viento Magico, Elysian Park, Imperial Dancer, Suzie’s Arrow, Rebel’s Game, Roventas, Aware, Seven Carat, Seven Oceans, Roving Jet, Silver Dice

8. B36 – 1500m

Rock Hard, Prince Lateral, Viento Magico, After Midnight, Rock On Geordies, Burwaaz, Seeking The Dream, Avail, Seven Oceans, Harryhopeithappens, Silver Dice, It Doesn’t Matter

9. B31 – 1365m

Captain’s Orders, Nation Glow*, Without A Doubt, Rock On Geordies, Declarator, Ramaas, Right To Tango, My Man Alex, Political Power, Brachetto, Purple Rock, Nadas, Captain’s Cronicle, Red Hot Poker, Varational, Blue Jeans, Shield Of Thunder, Masaar