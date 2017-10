COOPÉRATIVES : Financement et formation deux défis des entrepreneurs

Si l’accès au marché est l’un des problèmes auxquels font face les entrepreneurs, le financement et la formation en sont aussi. La dernière foire régionale organisée à Goodlands au début de ce mois par le ministère de l’Activité économique et des entreprises a été l’occasion pour les entrepreneurs présents d’en faire état.

S’il est satisfait des retombées de cette foire, le secrétaire général de la Rodrigues Agricultural and Marketing Cooperative Federation (RAMCF), Hans Collet, s’inquiète des problèmes de financement. « Nous avons un problème de financement pour les coopérateurs rodriguais. Si nos produits ne sont pas vendus, nous faisons des pertes », dit-il. Si le financement est l’un des soucis majeurs des entrepreneurs, Hans Collet ajoute que le manque de formation et d’encadrement freine également leur développement. « Nous observons un manque au niveau de la formation accordée aux entrepreneurs », dit-il, ajoutant que si ce problème est résolu, les membres de la RAMCF produiront plus de nouveautés.

Hans Collet suggère un plus grand emplacement pour que les entrepreneurs aient assez d’espace pour exposer leurs produits. De plus, il souhaite que la durée de la foire soit un peu plus longue. Lors de sa venue à Maurice, il a noté l’absence d’abri pour les entrepreneurs rodriguais. « Il n’y a pas d’hébergement prévu pour les entrepreneurs et plusieurs de nos membres ont dû habiter chez leurs amis », dit-il.

Par ailleurs, les produits de Chine et d’Inde, importés en grande quantité sur le marché mauricien, représentent également une forte concurrence pour la RAMCF. Toutefois, pour Hans Collet, la fédération a su trouver les moyens pour se démarquer. Il fait ressortir que la RAMCF s’est appesantie sur la qualité des produits, du marketing et de son accessibilité aux clients. « La RAMCF a pris l’initiative de participer à cette foire dans le but de rencontrer et voir différents partenaires », dit-il. De plus, cette participation a aussi permis à la fédération de voir l’impact de ses produits sur la clientèle mauricienne. Hans Collet souligne que les produits rodriguais ont trouvé leur place sur le marché mauricien de par leur rapport qualité/prix. « Cela nous donne une idée de la progression du secteur à Rodrigues », dit-il.

Malgré les défis du secteur des coopératives, Hans Collet reste confiant quant à son avenir. « Je crois que l’avenir est assuré car ma fédération et moi avons pris l’engagement d’encadrer et de soutenir nos membres actifs. De ce fait, on pourra rehausser le niveau de ce secteur à Rodrigues », dit-il. Le secrétaire général cite le prix de la meilleure fédération revenu à la RAMCF en 2016 lors du Mauritius Business Excellence Award. Il ajoute que la RAMCF a aussi obtenu un prix pour son service en 2015.

Défi majeur

Le manque de financement aux entrepreneurs est aussi un souci important pour Christiane Chowree, directrice de DCF Roots Company Ltd, qui commercialise Maniodix. Étant dans le domaine de la consommation, l’accès au capital demeure le défi principal. Prenant l’exemple des emballages qu’elle doit imprimer, elle avance que trouver du financement ne s’avère pas une tâche facile. « Pour vous donner une idée, l’impression des emballages pour un seul produit coûte de Rs 50 000 à Rs 125 000 au minimum et nous avons six produits », dit-elle. Christiane Chowree fait ressortir que le financement « reste toujours un problème » pour la majorité des entrepreneurs. Elle dit ne pas savoir quel plan il faudra développer pour aider les petits entrepreneurs. « Il y a un grand manque de confiance dans les petites entreprises malgré l’effort du gouvernement », dit-elle, en déplorant le nombre de documents que demandent les banques commerciales avant d’offrir un prêt à un entrepreneur qui veut commencer une activité.

La formation demeure aussi un élément prioritaire pour Christiane Chowree. Si elle a pu participer à diverses formations, elle avance toutefois avoir pris beaucoup de son temps à sa propre formation. « Certainement, sans la formation, l’entrepreneur n’ira pas bien loin », dit-elle. Pour cette directrice, Maniodix n’est pas un produit qui jouit d’une visibilité élevée à Maurice. Toutefois, malgré tous ses efforts, elle regrette que les gens changent difficilement leurs habitudes alimentaires et préfèrent consommer des céréales d’Europe que de Maurice.

Satisfaite de sa participation à la foire régionale de Goodlands, Christiane Chowree avance qu’il serait mieux de pouvoir encadrer les entrepreneurs qui doivent prendre l’autobus pour se déplacer lors des foires.

Pour accroître la visibilité des produits fabriqués par les coopératives, plusieurs foires seront organisées à Maurice, selon le ministère de l’Activité économique. Le but est également de sensibiliser le public sur le rôle du mouvement coopératif à Maurice et sur sa contribution dans le développement socio-économique du pays.