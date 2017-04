CROIX-ROUGE—PREMIERS SECOURS, SÉCURITÉ ROUTIÈRE: Lancement d'une campagne itinérante de sensibilisation

La Croix-Rouge de Maurice a procédé au lancement de la 2e édition de la Caravane de Dood sur l'esplanade du Caudan Waterfront. Cette campagne itinérante vise à sensibiliser la population sur les « gestes qui sauvent », la Réduction des risques aux catastrophes naturelles (RRC) et la sécurité routière.

C'est en présence des membres du conseil de la Croix-Rouge de Maurice, de la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI)/Croix-Rouge française, ainsi que de partenaires des secteurs public et privé et de volontaires que la Croix-Rouge de Maurice a effectué le lancement de sa campagne, visant à sensibiliser la population sur « les gestes qui sauvent », soit une initiation aux premiers secours, mais aussi sur la RRC et la sécurité routière.

« Nous avons pour but de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur ces sujets afin qu'elles soient préparées à prodiguer les gestes de premiers secours en cas de besoin. Durant toute la semaine, le public pourra ainsi profiter de nos formations gratuites en premiers secours. Mais aussi il pourra jouer au jeu grand format Aléas et Échelles et bénéficier des conseils de la police en matière de sécurité routière. Cet événement nous permet aussi de nous rendre compte de ce que sait le public sur les premiers secours afin que nous puissions adapter nos stands », a expliqué Navin Mahadoo, Programmes, Desaster Management and Risk Reduction Coordinator de la Croix-Rouge de Maurice.

Les prochains jours, et ce jusqu'au 16 avril, les Mauriciens apprendront ainsi les premiers secours, initiation qui se soldera par un certificat de présence. Les bénévoles seront répartis en trois groupes, animant chacun un stand : un sur les premiers secours, un autre de la police exposant les dangers au volant et, enfin, un dernier sur les catastrophes naturelles, présenté sous forme de jeux.

Pour cette 2e édition de la Caravane de Dood, les membres de la Croix-Rouge et leurs sponsors poursuivront leur route jusqu'au 16 avril. L'événement sera proposé aujourd'hui sur la Place Margéot, à Rose-Hill. Prochaines étapes : mercredi au Phoenix Mall, jeudi au Winner's de Chemin-Grenier, vendredi au centre commercial du Vieux-Moulin, à Rose-Belle, samedi à Grand-Baie Coeur de Ville et dimanche à Flacq Coeur de Ville.