CUISINE: Une semaine culinaire exceptionnelle

Après une semaine riche en créativité et originalité, le festival culinaire Bernard Loiseau qui a commencé dimanche dernier au Constance Hotels & Resorts prend fin aujourd’hui. Mercredi, quatre des meilleurs serveurs du groupe Constance étaient en compétition lors du concours Arts de la Table au Blue Penny Cellar, restaurant emblématique de Constance Belle-Mare Plage. Ce jour-là, quatre barmen étaient aussi à l’oeuvre pour le concours de cocktails.

Trois compétitions culinaires étaient au programme mercredi: concours Arts de la table, Nespresso Café gourmand et le concours de cocktail. Le jury, composé de Frédérique Plantier, Mercotte et Catherine Mounier, était présidé par Dominique Loiseau.

La première compétition, Arts de la table, avait accueilli quatre serveurs: Frédéric Achille et Karan Jotteebah du Constance Le Prince Maurice, et Guness Preshal et Tony Ramboroho du Constance Belle Mare Plage. Ces derniers avaient pour mission d’imaginer, de concevoir et de dresser une table, suivi du service. Ces derniers devaient aussi connaître tous les plats et produits proposés.

Les candidats avaient à leur disposition un choix de vaisselles, de verres, de couverts, de linges de table et d’objets décoratifs pour dresser une table pour deux personnes. Le jury a évalué les candidats selon plusieurs critères: l’accueil, l’esthétisme, le service et distinguer les tables les plus créatives. Un des candidats, Guness Preshal qui a choisi de travailler sur le thème “Terre et mer” a accessoirisé sa table d’une orchidée et des objets rappelant la mer: oursins, bouteille contenant des coquillages, sable et coraux.

Dans l’après-midi, quatre autres candidats se sont affrontés lors du concours Constance Cocktails afin d’élaborer une recette la plus créative possible. Les quatre participants en lice devaient créer un cocktail à base de tequila : Don Julio Reposado. Chacun d’eux devait présenter leurs inspirations et commenter les produits et ingrédients choisis. Pour sa création, Mervin Mullathumpy a privilégié de la bergamote et des feuilles de bétel, tandis que Jonathan Nazira a utilisé comme ingrédients du jus d’ananas, du sirop de fleur d’hibiscus et de la bergamote. Pour sa création appelée “Gonzales Punch”, Pascal Curpanen a élaboré une recette à base de goyaves de Chine, de la bergamote et des épices locales. Pour apporter une touche d’innovationon, un autre concurrent, Sachin Burthia, a réalisé un cocktail à base de concombre, de sirop de menthe, du gingembre, du jus de calamondin.

Le festival culinaire Bernard Loiseau a aussi accueilli de multiples concours spécifiques — Nespresso café gourmand, concours de sommellerie, de pâtisserie. Le concours Nespresso café gourmand avait mis en compétition les chefs et chefs pâtissiers du groupe Constance.

Jeudi était la dernière étape du concours pour les binômes. Les chefs des îles devaient cuisiner seuls pour présenter le résultat de leur collaboration avec les chefs européens devant le jury. Le point d’orgue de la compétition a été le concours associant en binôme six chefs européens, tous titulaires d’une étoile au guide Michelin et six cuisiniers des îles de l’océan Indien, issus des hôtels de Constance Hotels Experience.

Les binômes ainsi formés devaient préparer un repas avec des produits locaux, l’objectif étant que chacun des chefs étoilés coache un chef des îles durant la semaine en lui apportant ses compétences et de nouvelles techniques de cuisine. Le jour du concours, le chef des îles sera seul à préparer le menu.

Cette année, chaque équipe a cuisiné pour sept personnes : une entrée libre végétarienne à base de légumes bio Vélo Vert et cœur de palmiste et un plat à base de turbot sauvage R&O et oursin local.

À l’EMBE, Forest-Side: Spagyrie et cuisine vapeur au programme

L’École Mauricienne de Bien-Être (EMBE) propose deux journées cette semaine pour renouveler nos habitudes culinaires à travers un atelier cuisine et une approche globale de la santé à travers la spagyrie. Ainsi, le jeudi 6 avril se tiendra une conférence sur la Spagyrie : “Introduction à la Spagyrie Phylak Sachsen — Médecine du 21 ème Siècle” animée par le Dr James Naidu. Une première à Maurice. Un atelier axé sur la pratique et les bienfaits de la cuisine vapeur et les épices sera à l’ordre du jour le samedi 8 avril de 10 h à 15 h avec la nutritionniste Diane Desmarais.

La spagyrie est un système thérapeutique ancestral établissant un pont entre la phytothérapie classique et la médecine énergétique quantique. Il s’agit de remèdes phytoénergétiques qui rassemblent la quintessence curative de l’homéopathie, de la phytothérapie, de l’aromathérapie, des fleurs de Bach, des oligoéléments et des sels de Schüssler. Remèdes à spectre d’activité très étendu, tant au plan physique (symptômes) qu’au niveau émotionnel et énergétique (rééquilibrage des chakras, Yin/Yang, concepts de la médecine traditionnelle chinoise), les essences spagyriques visent prioritairement à rééquilibrer l’être humain dans sa globalité, corps, âme et esprit.

Par ailleurs, une série de séminaires est prévue pour le mois d’avril dans les locaux de EMBE et ailleurs afin de s’instruire et valoriser des réflexes santé de prévention. Aujourd’hui se tient de 10 h à 14 h un séminaire sur l’ostéopathie à Azuri, Roches-Noires. Le 11 avril de 19 h à 21 h : Introduction à la Spagyrie à Les Mariannes, Nouvelle Découverte. Le 18 avril de 18h50, à 19h40 : Introduction à la Spagyrie au Radisson Blu Azuri.

D’autres séminaires sur la Spagyrie se tiendront les 15, 21 et 24 avril 2017 de 9h15 à 16h30 dans les locaux d’EMBE. Le programme des trois séminaires est comme suit:

Le samedi 15 avril : Introduction, système immunitaire, interprétation de sa date de naissance, protection des énergies négatives.

Le jeudi 20avril 2017 : suite du séminaire 1: Le système hormonal, prévention du cancer, le cholestérol

Le lundi 24 avril 2017 : Suite du séminaire 2: Indication sur les plantes et les maux au niveau émotionnel, spirituel

Pour les coûts de participation, réservation et tout autre renseignement, appeler sur le 670 77 34 ou envoyer un mail à contact@embe-formation.com

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur www.embe-formation.com