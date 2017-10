À CUREPIPE : Une octogénaire mortellement fauchée par un bus

Une femme de 85 ans a été fauchée par un autobus ce matin route Robinson, à Curepipe, alors qu'elle descendait d'un autre bus et s’apprêtait à traverser. Mandé sur les lieux, le Samu n’a pu que constater son décès. Son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria, à Candos, où une autopsie sera pratiquée dans le courant de la journée.

Entre-temps, le conducteur a été emmené au poste de police, où il a consigné sa version des faits. Avec le décès de l'octogénaire, le nombre d'accident mortel sur nos routes depuis le début de l'année passe à 122.

La police avait par ailleurs enregistré un autre accident fatal hier soir dans la région de Beaux-Songes. Une voiture a en effet percuté l’arrière d’un camion route Bassin. Dans la voiture se trouvaient le conducteur de 21 ans ainsi que trois passagers. Une adolescente de 17 ans est morte sur le coup alors que les deux autres passagers, blessés, ont été transportés à l’hôpital Victoria. Le chauffeur du camion, âgé de 67 ans, testé négatif à l’alcootest, de même que son “helper” ont été légèrement blessés. La police a ouvert une enquête.

Une demi-heure plus tard, un autre accident s’est produit, toujours route Bassin. Cette fois, une moto a percuté une femme de 32 ans qui tenait dans ses bras son bébé de 10 mois. Mère et fils ont été violemment projetés sur l’asphalte. Ils ont été transportés à l’hôpital, où le nourrisson a été admis à l’unité des soins intensifs, sont état étant jugé préoccupant. Sa maman, elle, se trouve en observation. Quant au motocycliste, âgé de 21 ans, il a été testé négatif à l’alcootest.