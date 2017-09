CYCLISME — DEUTSCHE BANK MAURITIUS 100 KM CYCLE TOUR: Inscriptions les 22 et 23 septembre au Caudan

Les inscriptions pour la 13e édition du Deutsche Bank 100 km Cycle Tour, qui se tiendra le dimanche 24 septembre, sont prévues le vendredi 22 et samedi 23 au Caudan Waterfront. Comme les années précédentes, les participants pourront également s'inscrire en ligne, notamment sur Facebook ou sur le site web de C.R.A World Events Management (www.craevents.com), chargé de l'organisation de l'édition 2017. Les inscriptions au Caudan Waterfront se feront de 10 heures à 18h30 le vendredi 22, et de 10 heures à 13 heures le samedi 23. Les frais de participation sont comme suit : Pour les résidents (Rs 350, inscription en ligne, Rs 450 inscription au stand), non-résidents (Rs 700 en ligne, Rs 800 au stand) et pour les équipes (Rs 1 000 en ligne, Rs 1 200 au stand).

Lors d'un récent point de presse, le comité organisateur avait souligné que cette année encore, une partie des recettes sera reversée à des oeuvres caritatives, soit deux Ong, SOS Children's Village et Quartier de Lumière. Trois épreuves sont prévues comme lors des précédentes éditions : les 20 km pour les familles, les 50 km pour les amateurs et les 100 km pour les professionnels. Le coup d'envoi sera donné à 7h30, au Preskil Beach Resort Hotel, pour l'épreuve du 100 km. Ceux qui participeront à la course de 50 km démarreront au Belle-Mare Waterpark à 8h. Pour ce qui est de l'épreuve de 20 km, les participants débuteront au VIP Goodlands, à 8h. L'arrivée est prévue à la plage publique de Mon Choisy. Les enregistrements et la récupération des dossards se feront au Caudan.