CYCLISME - GRAND PRIX UCRH : Premier succès de la saison pour Fabio Catherine

Une fois n'est pas coutume, c'est le Faucon Flacq SC-KFC qui a été sacré dimanche dernier lors du Grand Prix UCRH. Cette fois-ci, la palme est revenue au jeune Fabio Catherine. Ce junior de la formation de l'Est signe par la même occasion sa première victoire de la saison en toutes catégories. Il succède ainsi à Jordan Lebon au palmarès des vainqueurs.

La course s'est disputée sur le tracé suivant : Rond-Point Terre Rouge (Link Road) – Autopont Terre Rouge – Rond-Point (X) – Rond-Point TerreRouge/Calebasses – Rond-Point Notre Dame – Rond-Point Montagne Longue/Crève Coeur – RETOUR - Rond-Point Notre Dame – Rond-Point T.Rouge/Calebasses – RP (X) – Autopont – RP Terre Rouge (Link Road). Départ et arrivée sur le tronçon RP (X) - Circuit de 12.7 kms. Toutes les catégories (élites 2 et 3, juniors, pass-cyclistes, Masters 2 et 3 et cadets) avaient 8 tours à effectuer, soit une distance de 101,6 km.

Fabio Catherine s'est imposé dans le temps de 2 heures, 50 minutes et 17 secondes devançant de 7 secondes trois ses coéquipiers, à savoir Philippe Colin, Steward Pharmasse et Jeanlito André. Chez les Cadets, c'est Shawn Kwoon, récemment rentré d'un stage en France, qui a fait la différence, bouclant les 101,6 km en 2h16:42. Treven Ramasawmy (VCJCC), lui aussi du voyage dans l'Hexagone, a terminé à 15 secondes, alors que la troisième place est revenue à Nadir Baboo (Cadence-CSSC) en 2h27:24.

Les résultats

Toutes catégories (101.6 km)

1. Fabio Catherine (FFSC-KFC) 2h50:17; 2. Philippe Colin (FFSC-KFC) 2h50:24; 3. Steward Pharmasse (FFSC-KFC) m.t; 4. Jeanlito André (FFSC-KFC) m.t; 5. Adriano Azor (FFSC-KFC) 2h51:51; 6. Thierry David (FFSC-KFC) 2h53:32; 7. Yoan Pirogue (PSC-Winner's) m.t; 8. Bernard Lasplaces (UCRH) 2h56:08; 9. Benito Beemul (Cadence-CSSC) 2h56:10; 10. Patrick Cugnet (VPCC-Snowy) m.t

Cadets (101.6 km)

1. Shawn Kwoon (FFSC-KFC) 2h16:42; 2. Treven Ramasawmy (VCJCC) 2h16:57; 3. Nadir Baboo (Cadence-CSSC) 2h27:24; 4. Kenny Azor (FFSC-KFC) 2h30:49; 5. Jonathan Charlot (FFSC-KFC) 2h37:08; 6. Loïc Mariette (PLMCC) m.t