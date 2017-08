CYCLISME - TOUR DE LA RÉUNION : Christopher Lagane enfile le jaune

Véritable tour de force que celui réalisé par Christopher Lagane, hier au cours de la deuxième étape du Tour de La Réunion qui se dispute jusqu’à dimanche. Le coureur, à peine 18 ans, écrit une des plus belles pages de son palmarès, en prenant aujourd'hui le départ de la troisième étape en jaune, après une deuxième étape qu’il a terminée à la deuxième place, à deux secondes d’Olivier Boyer, vainqueur en 2h31’21.

« Pour l’instant, je ne réalise pas encore », nous déclarait, hier soir au téléphone, Christopher Lagane. Hier, les choses ont pourtant pris une tournure avantageuse pour le coureur de la sélection nationale, qui porte les couleurs de la Team MCB. En prenant la tangente en compagnie du Bénédictin Olivier Boyer — qui a par la même occasion affirmé lui aussi ses ambitions au général —, le Mauricien n’a pas laissé de marge à ses principaux adversaires. « J’ai 5’30 et 6’49 sur les principaux favoris (ndlr : Julien Amadori et Julien Souton), qui se sont faits piéger. Je peux voir venir. »

Mais plus important encore, son plus proche concurrent, Olivier Boyer, compte déjà 2’08 de retard. « C’est rassurant d’avoir une si bonne avance. Maintenant, il faudra gérer tout ça et maintenir le rythme jusqu’à dimanche. »

Maintenant qu’il est en jaune, il se sait la cible de toutes les attaques. À la sélection nationale de mettre en place une stratégie défensive pour protéger son maillot jaune. « Je ne m’attendais pas à prendre le jaune aussi tôt. C’est vrai que nous sommes venus avec des ambitions, après une bonne préparation et nous avons de bonnes jambes. »

Pour l’instant, si les rêves de victoire finale sont bien là, il lui faut encore passer les étapes restantes — six au total. « Les étapes sont toutes piégeuses. » À commencer par celle d’aujourd’hui, sur 102,3 km, « une jolie étape avec une arrivée en montée au Tampon », puis jeudi, une journée placée sous le signe des premières vraies difficultés, avec l’arrivée à Trois Bassins. Vendredi, une étape tranquille, mêlant descente et plat (125 km), de Trois Bassins à Saint Paul.

« Ce n’est que samedi que les choses seront dures, même si les écarts peuvent augmenter ou diminuer. Pour l’instant, nous avons une jolie avance, et ce serait bête de la perdre », analyse Christopher Lagane

Samedi, justement, la grande étape, sur 82 km, entre Saint-Paul et le bien nommé Dos d’Âne, avec une bosse d’une vingtaine de kilomètres. « Je pense que ce sera l’étape à ne pas rater. » Et le chrono dimanche matin ? « Je le ferai à bloc. C’est certain. » Et si tout se passe bien, il pourra alors parader dans l'après-midi, devant le Barachois, tout paré de jaune…



Les résultats

Étape 3 (Bras-Panon-Petite Ile)

1. Olivier Boyer (CCB) les 98,5 km en 2h31’21

2. Christopher Lagane (MRI-MCB) à 00’02 secondes

3. Florian Villette (ENA) mt

4. Doriand Percule (CSL) mt

5. Arthur Vatel (CSL) 00’09

6. Maël Nivinou (TFD) 00’11

7. Sébastien Elma (ISO) mt

8. Emmanuel Chamand (VCSD) 00’27

9. Welner Martin (BFM) 00’37

10. Athony Armouet (VCSD) 00’58…

19. Grégory Lagane (MRI-MCB) 03’37

20. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 03’43…

23. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 04’04…

38. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) 06’13

Classement général

1. Christopher Lagane (MRI-MCB) 7 h 57’41

2. Olivier Boyer (CCB) à 02’08

3. Sébastien Elma (ISO) 02’21

4. Florian Villette (ENA) 03’17

5. Jeremy Barret (ENA) 03’20

6. Arthur Vatel (CSL) 03’29

7. Emmanuel Chamand (03’47

8. Maël Nivinou (TFD) 04’19

9. Julien Florance (VBP) 04’24

10. Yannick Lincoln (MRI-MCB) 05’00…

16. Grégory Lagane (MRI-MCB) 06’57…

19. Alexandre Mayer (MRI-MCB) 08’12…

32. Fidzerald Rabaye (MRI-MCB) 14’15

CHRISTOPHER LAGANE (MAILLOT JAUNE) : « On n’est jamais à l’abri… »

Alors qu’il a pris le maillot jaune du Tour de La Réunion, Christopher Lagane, 18 ans, se voit déjà en train de sabrer le champagne dimanche au Barachois, au terme de la dernière étape de l’épreuve. Sauf qu’il sait que le chemin jusqu’à dimanche sera long et semé d’embûches qu’il compte bien enjamber…

Christopher Lagane, vous endossez le maillot jaune à l’issue d’une étape où vous piégez les favoris. Comment vous sentez-vous ?

Je ne réalise toujours pas ce qui m’arrive. C’est très bien, mais c’est surtout bien pour toute l’équipe.

Pourtant, on ne vous attendait pas à ce stade de la course…

Oui. Mais il faut savoir que nous sommes venus avec des ambitions, toutes légitimes. Nous avons tous de bonnes jambes après avoir effectué une bonne préparation.



Venons-en à l’étape d’hier. Vous réussissez un tour de force. Était-il attendu ?

Vous savez, quand les favoris se font piéger, je me suis dit qu’il y avait un coup à tenter. Je sais que deux des favoris sont à plus de cinq minutes. C’est intéressant, et il faudra maintenant gérer.

Vous avez la pression de la course maintenant…

On est conscients qu’on sera attaqués de toutes parts. Mais je sais que nous avons aussi une bonne équipe.

Comment comptez-vous gérer tout cela ?

J’ai une bonne avance (ndlr : 2’08 sur Olivier Boyer). Mais les écarts, ça monte et ça descend. Il faudra prendre les étapes les unes après les autres, comme elles viennent, essayer de maintenir l’avance en tête du classement et surveiller les favoris. Je sais que j’ai une bonne marge. Et ce serait bête de la perdre.

Les prochaines étapes s’annoncent cruciales et difficiles à la fois…

Oui. On n’est jamais à l’abri d’un jour sans. Il y a la grosse étape de montagne (samedi). Tout se jouera ici. D’aujourd’hui à vendredi, il faudra maintenir le tempo et ne pas se faire piéger. J’ai l’avantage de ne pas avoir à prendre du temps.

Et le chrono ?

Je vais y aller à fond. C’est sûr.