DÉVELOPPEMENT PORTUAIRE : Le nouveau quai de 850 m opérationnel

Les travaux d'extension du terminal de conteneurs dans le port ainsi que les travaux de dragage du canal anglais qui ont nécessité des investissements de l'ordre de Rs 6,4 milliards ont été complétés depuis fin juillet. Le quai a déjà accueilli un premier conteneur maritime transportant 12 000 conteneurs. L'inauguration de ces nouvelles infrastructures devrait avoir lieu le 14 septembre prochain.

Selon le président de la MPA, Ramalingum Maistry, les autorités portuaires « procèdent actuellement à une analyse approfondie pour voir comment relancer la productivité maintenant que les travaux ont été complétés ». Des sessions de travail, dont la première a déjà eu lieu la semaine dernière, réunissant la CHC, la MPA, les syndicats et les opérateurs, ont été mises sur place afin de mettre au point un programme de travail. « Nous travaillons de concert dans un esprit de coopération afin d'obtenir les objectifs fixés », précise Ramalingum Maistry. Selon les derniers chiffres enregistrés, le nombre de conteneurs manipulés s'élève actuellement à 20 par heure, contre 19 en juillet de l'année dernière. La productivité devrait connaître une amélioration sensible avec l'arrivée en janvier prochain de deux portiques super panamax qui ont été commandés. Six chariots élévateurs sont déjà opérationnels dans le port.

« Durant ces derniers mois, les gros travaux d'infrastructure ont sensiblement perturbé les activités portuaires. Nous avons eu de longues discussions avec le représentant de MSC afin de suivre de près la situation. Cette dernière avait souhaité que le taux de productivité soit porté à 20 à l'heure pour le moment en attendant l'arrivée de nouveaux portiques. La CHC fait de son mieux pour respecter les engagements. Nous ferons tout notre possible pour répondre aux attentes des compagnies maritimes, dont MSC, Maersk etc », explique le président de la MPA.

Le quai du Mauritius Container Terminal, dont la longueur est passée de 560 m à 800 m, est en mesure d'accueillir deux navires simultanément. Avec les travaux de dragage, la profondeur de 13,5 m à 16,5 m, permettant ainsi d'accueillir des navires ayant un tirant d'eau de l'ordre de 15,5 m. Le parc de conteneurs a aussi été agrandi. Sa capacité de stockage est passée de 550 000 conteneurs à 750 000. Ce qui permet d'avoir une plus grande latitude pour le transbordement de conteneurs qui est estimé à 472 000 conteneurs en 2020, à 904 000 en 2030 et 1 383 000 en 2040. Par ailleurs, les travaux de construction d'un bâtiment pour accueillir les passagers des bateaux de croisière devraient débuter vers la fin de cette année pour prendre fin en 2019. Le bâtiment, qui s’étendra sur 7 300 m2, sera en mesure d'accueillir quelque 4 000 passagers. Les travaux nécessiteront des investissements de l'ordre de Rs 500 M.