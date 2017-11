FUTSAL - BIG 10 LEAGUE : Vacoas-Phœnix Swallows et Chamarel Wanderers sans surprise

Les Vacoas-Phœnix Swallows et les Chamarel Wanderers ont remporté, hier, à l’issue de la dernière journée de Big 10 League et Premiership League respectivement, le titre de champions de Maurice de futsal. Vacoassiens et joueurs du sud-ouest ont sabré le champagne, confirmant ainsi tout le bien qu’on pensait d’eux.

9-1 : voilà comment les Swallows ont célébré leur ultime joute en Big 10 League, histoire de montrer qui étaient vraiment les patrons. Au menu de cette dernière journée au gymnase de Paillote, l’AS Vacoas-Phœnix, le voisin, modeste huitième au classement. Les automatismes sont un peu rayés en début de rencontre, mais ils sont revenus petit à petit, notamment ceux de Mohammed Nuckchady, élu sans surprise meilleur joueur du tournoi.

Dans une rencontre où les Swallows avaient tout à perdre, Nawez Antoaroo, en capitaine qui se respecte, a su rameuter ses troupes. « Cela fait cinq ans que nous sommes ensemble. Nous avons deux titres intervilles. Aujourd’hui, il nous fallait gagner le titre de champion de Maurice. »

Prenant facilement la défense de l'ASVP à défaut, les Swallows marquent but sur but, ne tremblant qu'une seule fois, sur une petite erreur défensive. Vicky Dusoyea, l'entraîneur des Swallows, mesure l'ampleur de ce qu'il vient d'accomplir. « Nous avions coché le championnat comme objectif cette année. C'est chose faite. Nous allons attendre pour connaître la suite du calendrier », dit-il.

Pourtant, le tableau s'est assombri pour les Swallows à l'issue d'une défaite (1-3) contre les rivaux Rose-Hill Red Warriors. Un petit revers attribué à l'absence de Muren Appavoo et de Mohamed Nuckchady. « L'un avait eu un carton rouge et l'autre était blessé. Cela nous a un peu déboussolés. Mais ce n'est qu'une phase de notre succès. » Nawez Antoaroo, lui, parle d'une défaite qui aide. « Je pense que c'est ce qui nous a motivés à aller de l'avant », ajoute-t-il.

Les Swallows terminent leur campagne avec 24 points, soit le même décompte que les Rose-Hill Red Warriors, vainqueurs de l'AS Malherbes (3-2), mais avec une bien meilleure différence de buts (34 contre 22). L'AS Malherbes, surprenant de régularité, prend la troisième place du classement final. Dans la deuxième partie du tableau, les Triolet Revengers et Pointe aux Piments Fire City se retrouveront en Premiership League.

Au gymnase James Burty David à Curepipe, les Chamarel Wanderers ont célébré dans la même veine leur titre en Premiership League. Le score (7-0) contre le modeste Solferino FC témoigne de l'envie des joueurs du sud-ouest de distancer le plus possible leurs poursuivants. Mais le titre était déjà acté pour les Wanderers, qui n'ont subi aucune défaite en championnat. Par contre, ils ont enregistré deux matches nuls.

La lutte a par ailleurs fait rage pour les deuxième et troisième places. C'est finalement Phœnix Academy, vainqueur d'Union Park Barefoot sur le score de 7-1, qui est le dauphin des Wanderers, alors que le Valentina FC peut pleurer, car sa victoire 11-0 contre Pointe aux Piments Santos n'aura servi à rien.

Les résultats

Big 10 League

Rose-Hill Red Warriors/AS Malherbes 3-2

Phœnix Scholar/Pointe aux Piments Fire City 3-0 (w/o)

Polar Stars/Dagotière Swansea 5-1

Vacoas-Phœnix Swallows/AS Vacoas-Phœnix 9-1

Castel Celtics/Triolet Revengers 3-0 (w/o)

Premiership League

Chamarel Wanderers/Solferino FC 7-0

Rivière des Anguilles Young Boyz/Triolet Sharks 0-0

Valentina FC/Pointe aux Piments Santos 11-0

Holyrood Youngstars/Allée Brillant Warriors 3-4

Union Park Barefoot /Phœnix Academy 1-7

Meilleur joueur : Mohamed Nuckchady

Prix du fair-play : AS Malherbes