Henriette im Anflug de Peter Gersina

Les Mauriciens Robert Furlong et Palmesh Cuttaree seront bientôt à l’affiche d’un film allemand intitulé Henriette im Anflug. Ils y figureront aux côtés de l’acteur américain Kevin Otto, qu’on a pu voir dans les séries Homeland et Dominion, ainsi que dans des films tels que Resident Evil : Chapitre final, Chapie et Sauvez Willy 4. Réalisé par Peter Gersina (Coup de foudre et rock’n roll, La légende des 1000 dragons), le film sortira dans les salles européennes en août. Des diffusions sont déjà prévues sur Canal + et M6 par la suite.

“Ce fut une expérience extraordinaire”, s’accordent à dire Robert Furlong et Palmesh Cuttaree. Un grand pas en avant pour ces deux hommes de théâtre dont la réputation n’est plus à faire. Les deux comédiens ont été choisis lors d’un casting réalisé l’année dernière à Maurice. “Nous étions plusieurs Mauriciens et Sud-Africains notamment à nous présenter et le réalisateur nous a choisis”, raconte Palmesh Cuttaree. Il incarne le personnage d’Olivier Delon, un directeur de banque, alors que Robert Furlong joue le rôle de Jimmy Vater, le père d’un des personnages principaux.

Lors du tournage, ils ont travaillé avec Peter Gersina, réalisateur expérimenté ayant à son actif plusieurs films et séries, et avec Kevin Otto, dont la filmographie est impressionnante. Ce dernier a en effet été aperçu dans les séries Homeland et Dominion, ainsi que dans des longs-métrages tels que Resident Evil : Chapitre final, Chapie, Sauvez Willy 4, The Triangle, Tremors, Angel et Les aventures de Sinbad. “Nous avons côtoyé des gens comme Kevin Otto, qui a une sacrée expérience. Ça va nous aider à avancer. Je suis sorti grandi de cette expérience”, confie Robert Furlong.

La partie tournée à Maurice s’est déroulée du 13 mars au 8 avril, avec une cinquantaine de personnes. Le déploiement de cette grande équipe technique a impressionné les deux Mauriciens. “Tout est réglé de façon minutieuse, c’est assez impressionnant”, souligne Palmesh Cuttaree.

Pour les deux hommes de théâtre, tourner devant une caméra a été une expérience différente de la scène. “Lors d’un tournage, tu peux jouer avec beaucoup de nuances et de finesse”, confie Palmesh Cuttaree. “Pour un film, tu n’as pas besoin de pousser la voix comme au théâtre. Ça fait de moi un acteur différent. J’apprends une nouvelle façon de communiquer”, ajoute Robert Furlong.

“Nous sommes sortis grandis de cette expérience”

À propos du film

Henriette im Anflug raconte l’histoire d’Henriette Höffner, puéricultrice internationale. Son premier travail se déroule à Maurice, auprès d’un veuf alcoolique qui ne consacre pas beaucoup de temps à ses deux filles. Elle aura la tâche d’aider le veuf et prendre soin des deux enfants…

Le film devrait sortir en août dans les salles européennes et être diffusé notamment sur Canal + et M6.