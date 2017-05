JAWANI KE GARI - RAJ DOOLOOA : Perpétuer la musique BHOJPURI

Redonner au bhojpuri ses lettres de noblesse auprès de la jeune génération, mais aussi sensibiliser face aux fléaux de la société… Ce sont quelques-uns des objectifs de Raj Doolooa, un policier chanteur qui, à 58 ans, sort son premier album, Jawani Ke Gari (littéralement : le train de la jeunesse).

Trente-huit ans de service au sein des forces de l’ordre, à observer les travers de la société moderne : clash des générations, dérives des valeurs, violences domestiques, divorces, drogues et autres maux du quotidien. Avec les moyens à sa disposition, dont sa plume et sa voix, Raj Doolooa apporte sa pierre à l’édifice de la sensibilisation contre les fléaux, dans un album de huit titres.

Raj Doolooa voit la vie de manière poétique. “Le rythme de la musique est similaire au battement du cœur. La musique guérit les maux et fait la pluie et le beau temps.”

La jeunesse qui s’isole.

Dans cet album, il présente une jeunesse qui, comme un train, fonce à vive allure et ne choisit pas toujours de s’arrêter aux bons arrêts. “La chanson Jawani Ke Gari, que l’on a entendue sur les ondes au début de l’année, est révélatrice du train de vie de la jeunesse, qui file à vive allure. Les jeunes oublient trop souvent les principes clés de la vie, et se déconnectent des autres membres de la famille à travers la technologie. Un isolement qui les conduit souvent à prendre des voies obscures, comme celle de la drogue.”

L’amour au premier regard se présente sous les rythmes de Caudan Hum Haiyeli, alors que Sajaniya Bina relate l’absence cruelle provoquée par une séparation. Janamdin Ba est un morceau qui met du baume au cœur pour célébrer les anniversaires. Ganja Charas et Duniya Mein Aake interrogent le mal de vivre dans une société gâchée par les fléaux, laissant des familles désemparées. “La vie est courte, il faut savoir comment la vivre.” Ek Paissa Se Barah Hana interpelle face au matérialisme. Enfin, Jhoolna Jhoolat Sakhi est un clin d’œil au patrimoine du geet gawai, avec les rituels pour célébrer une naissance.

Culture et valeurs.

Au son du dholok, de la guitare, du tabla, de l’orgue ou de la flûte, Raj Doolooa a “voulu donner un nouveau look à cette langue originaire de la région du Bihar en Inde. Quand on parle de bhojpuri, on parle uniquement d’ambiance et de danse. Or, le bhojpuri est une culture ancestrale qui véhicule beaucoup de valeurs. Il est important que les jeunes en prennent conscience”.

La musique coule dans les veines de Raj Doolooa. “Enfant, j’ai débuté en apprenant à jouer à l’harmonium et au tabla, suivant les traces de mon oncle chanteur et musicien.” Pour parfaire son savoir-faire vocal et musical, il s’inscrit pendant trois ans au MGI (1997-1999). Le chanteur se produit fréquemment lors de célébrations familiales et touche aussi au karaoké style Bollywood.

Pendant dix ans, le policier chanteur a été secrétaire du Police Cultural Group et a participé à bon nombre d’événements culturels organisés par cet organisme. Il a effectué sa première performance nationale lors du concours Star (catégorie bhojpuri) à la MBC, où il a été finaliste à quatre reprises.

Vivre et savoir vivre, une philosophie que Raj Doolooa véhicule en musique par le truchement de Jawani Ke Gari. Il prouve que l’âge n’est pas un frein pour réaliser ses rêves et vivre ses passions. Son album est en vente à Rs 150 chez les disquaires.