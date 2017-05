Khathi diffère sa suspension

Robert Khathi sera en selle cette semaine alors qu’il avait décidé de prendre sa suspension d’une journée samedi dernier. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que le jockey de Shirish Narang pensait avoir déjà purgé sa mise à pied lors de la septième journée. Toutefois, comme celle-ci a été annulée, sa sanction n’a pas été effacée. Il a pris la décision de reprendre les étriers cette semaine pour différer sa sanction. Il peut même repousser d’une semaine additionnelle son repos forcé vu qu’une course de groupe figure au programme le 27 prochain. Par ailleurs, sachez que Jeanot Bardottier, qui avait décidé de monter la semaine dernière, ne figure pas sur la carte de la huitième journée. Il a décidé de prendre ses deux suspensions. Par contre, Swapneel Rama, qui se trouve sous le coup d’une mise à pied d’une journée, sera bel et bien présent.

Fortune : demande pas encore formulée

On apprend que du côté de Ricky Maingard, aucune demande n’a encore été formulée pour l’obtention d’un permis de travail en faveur d’Andrew Fortune. Si certains pensent que l’entraîneur a décidé de revenir sur sa décision, il n’en est rien. C’est tout simplement parce que le Sud-Africain ne pourra pas se libérer avant le samedi 20 mai. Il faudrait aussi souligner que l’entraîneur Ricky Maingard n’est pas au pays et sera absent pendant deux journées.

La GRA nomme BDO

C’est la firme BDO qui a été choisie pour décider de la marche à suivre dans le litige qui oppose le Mauritius Turf Club à SMS Pariaz Ltd au sujet des redevances à être payées pour offrir des paris sur les courses. Le choix de BDO a été fait sur la base d’un exercice d’appel d’offres et il revient que la firme fera connaître sa décision avant la fin du mois de mai. Pour rappel, le MTC trouve que SMS Pariaz Ltd ne peut être traité comme tous les autres opérateurs off course vu que cette compagnie travaille 24h/24.

Alain Perdrau et Patrick Merven convalescents

Alain Perdrau et Patrick Merven ont tous deux eu à subir une intervention chirurgicale. Le premier nommé a été victime d’une chute samedi dernier et s’est brisé la rotule. Il a été opéré avec succès hier, mercredi, et se remet lentement. Il devrait regagner son domicile demain. En ce qu’il s’agit de Patrick Merven, il nous revient qu’il a été dépêché d’urgence pour être opéré après avoir effectué un test. Tout s’est bien passé et il devrait lui aussi rentrer chez lui incessamment. Aux deux entraîneurs, Turf Magazine souhaite un prompt rétablissement.

Burg, Jay Jay’s Wild et Allenby Park sur le départ

Si la semaine dernière il était question que les parties concernées étaient arrivées à un accord vu que deux des chevaux figuraient au programme de la 8e journée, il n’en a rien été. Les propriétaires de Burg, Jay Jay’s Wild et Allenby Park sont bien décidés à quitter le yard de Jean-Michel Henry et ils ont formellement objecté que leurs chevaux figurent dans les entrées de cette semaine. On avance que ces chevaux atterriront chez Shirish Narang, mais rien n’est sûr.

Cinq chevaux euthanasiés

Kimberly Al, Please To Progress, Papa Joe, Bataan et Barnstable ne sont plus. En effet, ces cinq coursiers ont dû être euthanasiés en raison de divers ennuis de santé. Kimberly Al venait juste de passer de l’entraînement Rousset à celui de Chandradutt Daby. Il avait remporté deux victoires pour le compte de Ricky Maingard à son arrivée avant de passer sous la férule de Gilbert Rousset. Please To Progress, qui en était lui à sa sixième saison, laisse derrière lui une brillante carrière, avec six victoires et dix-neuf placés en quarante-six courses. Papa Joe, de l’entraînement Jean-Michel Henry, compte une victoire et cinq placés en huit sorties. Bataan, un ancien de Mahess Ramdin qui s'est retrouvé chez Ramapatee Gujadhur, en passant par Vincent Allet, a fini trois fois dans l’argent en onze sorties, alors que Barnstable n’a rien réalisé de bon en deux tentatives sur notre hippodrome.

Villa Le Blanc et Cula passent chez Sewdyal

Fraîchement transférés de l’établissement Perdrau à celui de Shyam Hurchund, Villa Le Blanc et Cula bougent à nouveau. Qu’est-ce qui a donc bien pu se passer pour que les propriétaires de ces deux chevaux changent d’air encore ? Renseignements pris, ce serait la très bonne performance de Villa Le Blanc qui n’aurait pas été appréciée. On a aussi eu vent que ces propriétaires n’étaient pas contents du tout quand la cote de ce dernier a évolué. Ils l’ont alors fait savoir à qui de droit. Mais, après la course, il se sont rendu compte que leur désir n’avait pas été respecté vu l’infime marge qui a séparé Villa Le Blanc de Blue Jeans. C’est ainsi qu’ils ont signifié leur intention de changer d’air pour atterrir chez Amardeep Sewdyal, emmenant dans leur bagage Cula. Comme quoi, pour certains, l’honneur passe au second plan.

Deux castrés chez Jones

Deux nouvelles unités de Simon Jones ont été castrées par le Dr Vicky Ruhee mardi dernier. Elles sont Artic Flyer et Galtero. Le premier nommé a couru deux fois sans se placer, alors que son compagnon de box compte une victoire et deux accessits en huit tentatives.