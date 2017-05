KICK-BOXING—BAULUCK ET AGATHE: C'est 10 médailles d'or !

La délégation de six tireurs de la Fédération mauricienne de Kick-Boxing et des Disciplines Assimilées (FMKBDA) est rentrée de la Hongrie, lors de la semaine écoulée, après avoir participé à la Coupe du monde de la World Association of Kick-Boxing Organization en Hongrie. Une compétition au cours de laquelle Fabrice Bauluck (-54 kg) et James Agathe (-81 kg) ont ramené chacun leur cinquième médaille d'or. Jessica Jocelyn (-52 kg) et les juniors Stania Rathbone (-52 kg) et Warren Robertson (-54 kg) ont eux décroché le bronze, alors que Brian Jameer (-71 kg) a été éliminé au premier tour. Des débuts difficiles à la perfection, l'entraîneur national Judex Jeannot raconte l'exceptionnel palmarès de ses protégés en 17 ans de participation.

Au total, la République de Maurice a récolté, grâce aux tireurs de la FMKBDA, un total de 14 médailles d'or, dont trois chez les juniors, à la Coupe du monde de la WAKO. Hormis les dix médailles d'or de Fabrice Bauluck et James Agathe, Burtland Simisse avait remporté l'or en 2013 chez les seniors de moins de 51 kg. Il faut cependant reconnaître que le parcours a été parsemé d'embûches pour les dirigeants de cette fédération, aussi bien que pour les entraîneurs et tireurs. Judex Jeannot s'en souvient comme si c'était hier. « Notre première participation remonte à 2010 et c'est James Agathe qui nous avait offert notre toute première médaille d'or à cette Coupe du monde. Mais que cela fut dur pour nous faire un nom au niveau mondial. Non pas seulement par la qualité et le niveau de la compétition, mais aussi en raison des conditions dans lesquelles nous évoluions à Maurice. C'est donc exceptionnel d'avoir aujourd'hui autant de médailles d'or à cette compétition dont les dix de Fabrice et de James », a-t-il fait remarquer.

Conditions difficiles au départ

En effet, à ses débuts la FMKBDA a eu à faire face à beaucoup de barrières pour avancer dont l'étiquette de la fameuse « discipline non-olympique ». Sans compter que cette fédération percevait, à ses débuts un budget de quelques… Rs 100 000. « Il a fallu faire avec, mais notre force aura toujours été de ne jamais baisser les bras. Je le dis d'ailleurs souvent que c'est notre détermination, notre envie et notre sérieux qui nous a permis d'aller de l'avant », a-t-il fait ressortir.

Même si les souvenirs ne sont pas tous présents dans sa tête, Judex Jeannot se souvient tout de même des conditions dans lesquelles les tireurs étaient appelés à s'entraîner. « Nous n'avions pas de salle d'entraînement à nous à l'époque et c'est au centre Eddy Norton, à Rose-Hill, que nous nous entraînions à la raison de deux fois par semaine. Les autres jours, on allait dans les clubs. Je me souviens de la période où ce centre était en rénovation et dans ce grand chantier, on déblayait un coin avec toute la poussière pour pouvoir s'entraîner. Pour les entraînements sur piste, on optait pour les terrains de football à Rose-Hill, Beau-Bassin et Vacoas. Quand les terrains n'étaient pas disponibles, on courrait de Rose-Hill pour aller à Flic-en-Flac », se remémore-t-il.

Désormais mieux considérée

Malgré les conditions difficiles, a ajouté Judex Jeannot, « les boxeurs étaient toujours présents pour s'entraîner. Il n'y avait pas de grincements de dents, mais beaucoup de joie pour se retrouver entre amis et s'adonner à sa passion. C'est un peu ça l'historique de notre discipline. Ces difficultés nous ont rendus encore plus fort psychologiquement. » Et si le kick-boxing a encore brillé lors de la Coupe du monde en Hongrie, Judex Jeannot avance que c'est grâce aux performances et « au soutien de la presse écrite ». « Même ceux qui ne croyaient pas en nous ont fini par reconnaître le sérieux de notre fédération. Sans compter qu'on était tout le temps à se batailler pour nos droits, à ' mendier ' pour notre dû et être même boycotter par moment. Aujourd'hui, nous sommes mieux considérés par le ministère de la Jeunesse et des Sports que nous remercions. Merci aussi à notre desk officer, Vanina Cadressen, qui malgré un début laborieux sur notre dossier, nous a ensuite accordé toute l'attention nécessaire », a-t-il indiqué.

Pour conclure, Judex Jeannot a indiqué que les tireurs ne comptent nullement s'arrêter en si bon chemin. « Si nous avons aujourd'hui atteint un certain niveau, c'est parce que nous visions toujours plus haut en ambitionnant de côtoyer les meilleurs. Nous avons toujours foncé et cru en nos qualités », a-t-il expliqué. Cela fait que le kick-boxing est désormais mieux considéré aujourd'hui. « En 2004, je disais à Fabrice, après son titre de champion du monde, que s'il ne confirme pas, il n'est pas un grand champion. Deux ans plus tard, il confirmait. C'est notre philosophie pour avancer », a-t-il souligné.

James Agathe : « Plus motivé que jamais »

Avec cette cinquième victoire en Coupe du monde, on aurait pu penser que James Agathe allait se satisfaire de ce palmarès, mais c'était mal le connaître. « Je suis plus motivé que jamais. Je cherche la perfection à l'avenir et cela démarre dès le mois de juillet avec le World Games en Pologne et ensuite les Championnats du monde en Hongrie où mon objectif est de décrocher la médaille d'or après mon sacre de 2013 ». Car James Agathe n'a jamais dirigé sa défaite aux Mondiaux de 2015 en Serbe. Pour ce qui est de sa nouvelle médaille d'or, il s'est dit satisfait de sa performance surtout face à un champion d'Europe en titre. « Mon adversaire était très technique, mais je suis resté concentré. J'ai fait ce qu'il fallait pour le mettre en difficulté. J'estime avoir fait un combat très plaisant. Il faut maintenant continuer à travailler très dur pour atteindre d'autres objectifs »

Fabrice Bauluck : « Il y a encore des améliorations »

Fabrice Bauluck est satisfait d'avoir ajouté une nouvelle médaille à son palmarès, et ce, même si l'objectif principal était d'évaluer son progrès en vue des Mondiaux de novembre prochain en Hongrie. « Je suis content de ce succès. Il y a cependant des ajustements à apporter par rapport à ma performance. Il y a des améliorations notamment au niveau psychologique », a-t-il déclaré. Fabrice Bauluck a ajouté que la Coupe du monde reste une compétition très spéciale pour lui. Car son premier titre remporté en 2012 est symbolique. « J'étais blessé à l'oeil en 2010 et en 2011 j'avais dû déclarer forfait pour ce même problème. C'était une revanche sur le sort en 2012. Cette victoire me permettait aussi de dissiper tous les doutes et donner une nouvelle impulsion à ma carrière ».

Les autres performances: La satisfaction est de mise

Même si les autres tireurs n'ont pas été en mesure d'aller chercher la médaille d'or, Judex Jeannot s'est dit très satisfait de la performance de tous ses protégés. « Certains étaient venus pour confirmer, d'autres pour apprendre et les deux jeunes pour découvrir. Nous avons eu ce que nous voulions. J'avais dit que James allait être très difficile à battre et il a été intraitable en battant le champion en titre le Serbe Nicolas Stosic », a-t-il précisé. Au-delà des médailles, Judex Jeannot se réjouit du progrès accompli par ses tireurs. « Si nous continuons dans cette direction, nous serons encore mieux lors des Championnats du monde. La Coupe du monde fait déjà partie du passé et il faut maintenant regarder de l'avant ». Selon lui, c'est le jeune Warren Robertson qui lui a le plus fait plaisir, alors que Brian Jameer a eu la malchance d'apprendre le décès de sa sœur. « J'avais dit à Brian de rentrer à Maurice, mais en bon professionnel, il n'a pas voulu. Je salue son courage. Notre délégation en Hongrie adresse à lui et à sa famille toute notre sympathie ». Judex Jeannot a aussi remercié le MJS et Velogic pour leur soutien à ce déplacement.

Le palmarès de la fédération à ce jour

Championnats du monde

1999 : Bruno Lacariatre (-57 kg) bronze

2001 : Shyam Seebaluck (-51 kg) bronze

2007 : Fabrice Bauluck (-54 kg) bronze

2009 : Fabrice Bauluck (-54 kg) argent

2009 : James Agathe (-81 kg) bronze

2011 : Fabrice Bauluck (-54 kg) argent

2011 : Facson Perrine (-63.5 kg) bronze

2013 : Fabrice Bauluck (-54 kg) or

2013 : James Agathe (-81 kg) or

2013 : Facson Perrine (-63.5 kg) argent

2013 : Burtland Simisse (-51 kg) argent

2015 : Fabrice Bauluck (-54 kg) bronze



Juniors

2004 et 2006 : Fabrice Bauluck (-51 kg) or

2004 : Niven Ramasubhu (-51 kg) bronze

2010 : Facson Perrine (-60 kg) bronze

2014 : Lindley Perrine (-60 kg) argent

2016 : Annaëlle Coret (-56 kg) argent



Coupe du monde

2010, 2011, 2014, 2015, 2017 : James Agathe (-81 kg) or

2012, 2013, 2015, 2016, 2017 : Fabrice Bauluck (-54 kg) or

2012 : Boris Brissonnette (-71 kg) bronze

2013 : Burtland Simisse (-51 kg) or

2013 : Facson Perrine (-63.5 kg) argent

2013 : Fanfan Nagamah (-54 kg) bronze

2013 : Ketty Rousseau (-52 kg) bronze

2014 : Burtland Simisse (-51 kg) argent

2014 : Fabrice Bauluck (-54 kg) bronze

2014 : Facson Perrine (-63.5 kg) bronze

2016 : James Agathe (-81 kg) argent

2016 : Jessica Jocelyn (-56 kg) argent

2016 : Brian Jameer (-71 kg) bronze



Juniors

2011 : Facson Perrine (-63.5 kg) or

2015 : William Bouton (-54 kg) or

2016 : Cédric Dinally (-54 kg) or

2016 : Annaëlle Coret (-56 kg) bronze



Championnats d'Afrique

2009, 2011, 2012 : Fabrice Bauluck (-54 kg) or

2009, 2011, 2016: James Agathe (-81 kg) or

2011, 2012, 2014 : Facson Perrine (-63.5 kg) or

2012 : Angelo Thomas (-60 kg) argent

2012 : Fanfan Nagamah (-54 kg) argent

2012 : Burtland Simisse (-51 kg) bronze

2012 : Didier Dalon (-57 kg) bronze



African Games

2007: Fabrice Bauluck (-54 kg) bronze

2007: Albert Dabeesing (-51 kg) bronze



Sportaccord Games

2010: James Agathe (-81 kg) or



Professionnel

2006: Murvin Babajee (-67 kg) vainqueur ceinture intercontinental

2013 : Facson Perrine (-67 kg) vainqueur ceinture intercontinental

2012 : Fabrice Bauluck (-54 kg) vainqueur RCFAI World Champion